Težave za alpske smučarje: zmanjkalo je spodnjic

Alpski smučarji, ki nastopajo na najvišji ravni, so se znašli v nekoliko nenavadni situaciji. Na voljo ni dovolj spodnjega perila (dolgih spodnjih hlač), ki bo od zdaj naprej obvezno na tekmah svetovnega, evropskega, celinskega in južnoameriškega pokala ter seveda na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je že nekaj let napovedovala obvezno uporabo dolgega spodnjega perila, odpornega proti urezninam. Z njim naj bi preprečili oziroma omejili težje poškodbe, kakršne sta nedavno doživela Aleksander Aamodt Kilde in Mikaela Shiffrin. Novo pravilo je začelo veljati s prvim julijem letos, prvič bi bilo tako obvezno na bližnjih tekmah južnoameriškega pokala.

A se je zataknilo. Fis je odobrila perilo štirih proizvajalcev, ki pa zamujajo z izdelavo. In tako je že zmanjkalo zalog. Tako so obvezno uporabo dolgih spodnjic za alpske smučarje in smučarke prestavili na 15. oktober, torej na začetek tekem svetovnega, evropskega in celinskega pokala.