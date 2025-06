Henrik Kristoffersen Foto: Aleš Fevžer Svet alpskega smučanja je presenetil norveški as Henrik Kristoffersen, ki se je razšel s svojim trenerjem Jörgenom Nordlundom. V prejšnji sezoni sta sodelovala prvič in imela dobro sezono, saj je Kristoferssen zmagal na treh tekmah in četrtič osvojil mali kristalni globus v slalomu. Razloga za razhod niso navedli.

Njegov novi trener bo komaj 22-letni Tobias Rovde. "Je mlad trener, ki je končal tekmovalno kariero in je velika pridobitev za ekipo. Dobro je, da imamo mlade trenerje," je za norveški Dagbladet dejal športni direktor norveške ekipe Claus Ryste.