Alpskega smučarja Lucasa Pinheiro Braathena so nedavno ujeli v Kitzbühelu, kjer si je postavni mladenič privoščil oddih in si z novim dekletom tudi v javnosti izkazoval nežnosti.

Postavni 25-letni Norvežan Lucas Pinheiro Braathen, ki od sezone 2024/25 v svetovnem pokalu v alpskem smučanju zastopa barve Brazilije, trenutno uživa proste dni v družbi svoje nove ljubezni. Fotografi so ga ujeli na sprehodu z očarljivo mladenko v slikovitem avstrijskem smučarskem središču Kitzbühel.

Lucas Pinheiro Braathen im siebten Himmel. Der Ski-Star hat eine neue Frau an seiner Seite – und sie ist wahrlich keine Unbekannte. https://t.co/KOeeRxYuLT pic.twitter.com/R56nLS0p6D — Kronen Zeitung (@krone_at) June 17, 2025

Sveži par se je sproščeno in dobro razpoložen sprehodil skozi središče mesta, prav tako so ga ujeli na terasi sobe v hotelu Kaiserhof. Do zdaj je smučar spretno skrival svoje ljubezensko življenje, tokrat pa za Kronen Zeitung vendarle spregovoril o svoji novi zvezi: "Moje srce je polno, zelo sem hvaležen. To zadene žebljico na glavico, to pove vse," je povedal v intervjuju za časopis.

Kdo je nova ljubezen postavnega smučarja?

Braathenova nova ljubezen pa ni popolnoma neznano dekle. 27-letna Isadora Cruz je namreč uspešna brazilska igralka, ki je po poročanju avstrijskega Kronen Zeitunga znana predvsem po svojo vodilni vlogi v brazilski telenoveli Mar do SertÃo. Zanjo je prejela tudi že nekaj nagrad, sledile pa so tudi nadaljnje vloge v televizijski in kinematografski produkciji. Brazilska lepotica je krasila tudi nekaj naslovnic znanih revij.

Njena priljubljenost pa se kaže tudi na družbenih omrežjih, saj ji samo na Instagramu sledi 719 tisoč sledilcev. Kot pravijo v Kronen Zeitung, ni naključje, da se je Braathen zaljubil prav v igralko, saj tudi njega zanimajo umetnost, kultura in moda, poleg profesionalne smučarske kariere pa se ukvarja z didžejstvom, je tudi model in oblikovalec.

Kot so še poudarili pri omenjenem časniku, ni naključje niti, da si je 25-letnik za ljubezenski oddih izbral prav mesto Kitzbühel. V njem je namreč živel že njegov oče Björn Braathen, ki je Lucasa v mesto na smučanje pripeljal že kot majhnega otroka.

Lucas Braathen je v svetovnem pokalu na stopničke stopil sedemnajstkrat, skupno pa je v svetovnem pokalu osvojil pet zmag in leta 2023 (v sezoni 2022/23), ko je še zastopal Norveško, osvojil tudi mali kristalni globus v slalomu.

Nedavno je delil tudi svoje utrinke s počitnic v Avstriji in ob njih zapisal: "Zvoki Avstrije."