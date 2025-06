Jelena Karleuša v zvezi s 16 let mlajšim košarkarjem?

Po vse glasnejših govoricah, da se že nekaj časa srečuje s 16 let mlajšim košarkarjem Nikolo Jovanovićem, je 48-letna srbska pevka Jelena Karleuša zdaj odkrito spregovorila o tem.

"Nikola Jovanović noče biti del javne sfere in zanj je vsakič, ko kdo omeni njegovo ime, zelo stresno," je izjavila v podkastu makedonskega voditelja Bokija 13. "On je velik fant v vsakem smislu, a bom spoštovala njegovo odločitev, da ni v soju reflektorjev. Je čudovit fant in z njim preživljam lepe trenutke."

Dva metra in 11 centimetrov visok košarkar italijanskega kluba Scafati Basket je pozornost Karleuše očitno pritegnil že pred časom. Lansko jesen ga je namreč imenovala, ko so jo povprašali, kdo je po njenem mnenju najbolj postaven srbski športnik.

Znova ga je omenila v začetku letošnjega leta, ko so jo v intervjuju za srbski tabloid Telegraf povprašali, ali je zaljubljena. "Povezovali so me z enim zelo prijetnim fantom, Nikolo. Zelo mi je všeč, lep mladenič," je takrat dejala pevka.

Karleuša se je sicer lani dokončno ločila od nogometaša Duška Tošića, s katerim ima dve hčerki. Poročila sta se leta 2008, zadnjih nekaj let pa sta živela ločeno.

