Besede izbranke Cristiana Ronalda razburkale javnost

Potem ko je njun pogovor postal viralen, so številni svetovni mediji začeli pisati, da Georgina Rodriguez napoveduje upokojitev portugalskega nogometaša in izbranca Cristiana Ronalda. "Cristiano? Še eno leto in to je to. Mogoče dve, ne vem," je slišati na posnetku, ki je dodobra razburkal nogometno javnost.

Nedavna poročanja savdskih medijev so nakazala, da naj bi Ronaldo, petkratni dobitnik zlate žoge, želel podaljšati pogodbo z Al Nassrom v upanju, da bo sodeloval na svetovnem prvenstvu leta 2026, preden se upokoji, ko bo star 41 let. Ronaldo, rekorder po številu golov v ligi prvakov, dosegel jih je 140, je v tej sezoni za Al Nasr v vseh tekmovanjih odigral 29 tekem, dosegel 28 golov in prispeval 11 podaj.

Pred kratkim se je soočil s suspenzom za eno tekmo, ki mu ga je prisodila disciplinska komisija Savdske nogometne zveze zaradi neprimernega vedenja kot odgovor na posmehovanje navijačev Al Shababa, ki so vzklikali ime Lionela Messija.

