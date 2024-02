Znano je, kdaj bo mogoče kupiti vstopnice za tekmo s Portugalsko

Slovenska nogometna reprezentanca bo marca s tekmama proti Malti in Portugalski začela priprave na evropsko prvenstvo 2024. Ker za tekmo med Slovenijo in Portugalsko v Stožicah vlada izjemno zanimanje, bo Nogometna zveza Slovenije prednostno obravnavala najbolj zveste privržence reprezentance, zato bo najprej (29. februarja) ponudila letne vstopnice, 7. marca pa bo stekla še prodaja posamičnih vstopnic za pripravljalno tekmo s Portugalsko, ki bo na sporedu 26. marca ob 20.45.

Z Nogometne zveze Slovenije so sporočili, da se bo v četrtek, 29. februarja, začela prodaja letnih vstopnic za vseh šest domačih tekem slovenske nogometne reprezentance v letu 2024 in omejeno število vstopnic za člane navijaške skupnosti Biti kot eno, ki so se pridružili do 1. januarja 2024.

Domače tekme slovenske nogometne reprezentance: 26.3.2024 (20.45) Pripravljalna tekma: Slovenija – Portugalska (Stožice)

4.6.2024 Pripravljalna tekma: Slovenija – Armenija (Stožice)

8.6.2024 Pripravljalna tekma: Slovenija – Bolgarija (Stožice)

6.9.2024 20.45 UNL Liga B: Slovenija – Avstrija (Stožice)

9.9.2024 20.45 UNL Liga B: Slovenija – Kazahstan (Stožice)

10.10.2024 20.45 UNL Liga B: Slovenija – Norveška (Stožice)

Posamične vstopnice bo mogoče kupiti teden dni pozneje, in sicer v četrtek, 7. marca, ko bo stekla prodaja posamičnih vstopnic za tekmo s Portugalsko. Na NZS opozarjajo, da bo razpoložljiva količina odvisna od uspešnosti predprodaje.

26. marec 2024 ob 20.45:

Pripravljalna tekma: Slovenija – Portugalska (Stožice)

Slovenska nogometna reprezentanca bi se morala s Portugalci v Stožicah pomeriti že 31. maja leta 2020, saj se je takrat NZS dogovorila za atraktivno srečanje v sklopu praznovanja stoletnice krovne organizacije na Slovenskem, a je tekma zaradi epidemije koronavirusa odpadla. Tudi tokrat nastop Cristiana Ronalda, ki bo bržkone glavni magnet pri kupovanju vstopnic, ni samoumeven.

Evropsko prvenstvo se bo začelo 14. junija. Slovenci bodo na Euru nastopali v skupini C skupaj z Dansko, Srbijo in Anglijo, Portugalci pa bodo igrali v skupini F skupaj s Turčijo in Češko.

Preberite še: