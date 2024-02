Messijeva poteza dviguje prah. Si je dovolil preveč? #video

Argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi je v novo sezono v ligi MLS z Interjem iz Miamija vstopil z zmago (2:0). Prispeval je asistenco, navduševal s številnimi atraktivnimi preigravanji, a si tudi privoščil sporno potezo, s katero je razdelil nogometni svet. Kaj se je zgodilo? Pred njim se je pojavil poškodovani tekmec, ki je ležal na tleh in se zvijal v bolečinah, Messi pa je atraktivno poslal žogo čezenj, ga zaobšel in poskušal v nadaljevanju akcije doseči zadetek. Sreda je bil sicer dan, ko so padali rekordi v ligi prvakov.

Začela se je liga MLS, v kateri ima Inter Miami visoke cilje. Superzvezdniku Lionelu Messiju se je pridružil veliki prijatelj Luis Suarez, sodeč po prvi tekmi pa bi lahko šlo klubu, pri katerem nad razvojem bdi David Beckham, veliko bolje kot v prejšnji sezoni, ko se niso uvrstili niti v končnico.

Za Inter sta sicer zadela Robert Taylor in Diego Gomez (na sliki), Messi pa je bil najbližje zadetku v 89. minuti, a se je izkazal vratar Zac MacMath, ki je zbral šest obramb. Foto: Reuters

Miami je v prvem krogu z 2:0 na domačem stadionu v Fort Lauderdalu ugnal Real Salt Lake, 36-letni Argentinec pa je navduševal navijače s kopico uspešnih preigravanj, s kakršnimi si je v dolgi in bogati karieri zgradil sloves enega najboljših nogometašev vseh časov. Messi se je prikazal v dobri formi, asistiral je za prvi zadetek, sodeloval v akciji za drugi zadetek, nanizal še nekaj spretnih preigravanj, v 44. minuti pa si je privoščil potezo, ki je hitro zaokrožila po svetu.

Poteza Messija, ki je razdelila nogometni svet:

Context: Messi chipping the ball over Real Salt lake player Andrew Brody who was down injured pic.twitter.com/FH6H5Ib37E https://t.co/DIOQBfzwb2 — Context footy (@Context_Footy) February 22, 2024

Pred njim se je pojavil poškodovani tekmec Andrew Brody, ki je ležal na tleh in se zvijal v bolečinah, Messi pa je atraktivno poslal žogo čezenj, ga zaobšel in poskušal v nadaljevanju akcije doseči zadetek. Njegov strel je obramba tekmecev blokirala, tako da je ostalo pri 1:0. Na spletu ni manjkalo različnih komentarjev, nekatere je navdušil z genialno potezo, s katero je poslal žogo čez poškodovanega igralca, spet druge razočaral, saj bi od takšnega velemojstra pričakovali, da spoštuje fair play in prekine igre.

Messi je z razigrano predstavo dokazal, da pri 36 letih še vedno ni rekel zadnje. Letos ga z reprezentanco čaka južnoameriško prvenstvo, podobno pa razmišlja tudi njegov dolgoletni rival Cristiano Ronaldo. Portugalec, ki bi lahko prihodnji mesec nastopil na prijateljski tekmi v Ljubljani, je v sredo zadel v polno za Al-Nassr in nadaljeval izjemen strelski niz. Izkoristil je napako vratarja.

Veteran Porta in mladi up Barcelone do rekorda

Da starost ni nikakršna omejitev, dokazuje tudi njegov dolgoletni prijatelj in soigralec v izbrani vrsti Pepe. V sredo je Portu do domače zmage nad Arsenalom (1:0), s katero se je približal četrtfinalu lige prvakov, pomagal pri 40 letih in 360 dneh. Postal je najstarejši nogometaš, ki je na tekmi izločilnega dela lige prvakov zaigral od prve minute, v nadaljevanju sezone pa bo rekord še izboljšal.

Tudi Pepe bi lahko podobno kot Ronaldo nastopil 26. marca v Ljubljani. Foto: Reuters

Zanimivo je, da je isti večer, ko je Barcelona gostovala v Neaplju (1:1), padel še en rekord, le da povsem obraten. Mladi Španec Lamine Yamal s koreninami iz Maroka in Ekvatorialne Gvineje, je postal najmlajši igralec, ki je začel tekmo v izločilnem delu lige prvakov. Proti Napoliju se je pomeril pri 16 letih in 223 dneh. Zaradi njegove mladosti, postavil je že nekaj rekordov, so ga v Barceloni, kjer je Lionel Messi prebil večino kariere in postal klubska ikona, večkrat primerjali z Argentincem.

Lamine Yamal is the youngest-ever player to feature in the #UCL knockouts (16 years & 223 days) ✨ pic.twitter.com/M5NgGwdzee — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2024

Messi je od njega starejši za dve desetletji, nov izziv pa ga na drugi strani velike luže čaka v ponedeljek, ko bo gostoval pri Los Angeles Galaxyju. Na tej tekmi ne bo manjkalo nekdanjih nogometašev Barcelone, saj v mestu angelov nastopa tudi Riqui Puig.

Kaj pa Slovenci v ligi MLS?



Orlando City, pri katerem se po novem dokazuje slovenski reprezentant David Brekalo, bo v novo sezono lige MLS vstopil v noči na nedeljo proti Montrealu, New York City z 19-letnim Mitjo Ileničem bo gostoval v Charlottu, Portland z Aljažem Ivačičem bo gostil Colorado, Žan Kolmanič pa bo z Austinom pričakal Minnesoto.