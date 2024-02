Ni ga slovenskega športnika, katerega prepoznavnost in priljubljenost v svetu bi bila tako velika, kot je v primeru Luke Dončića. 24-letni Ljubljančan se je po zabavnem in sproščenem dogajanju v Indianapolisu, kjer je že petič v karieri zaigral na zvezdniški tekmi All-Star, na spletu pa ni manjkalo vragolij in šal, ki si jih je največkrat privoščil v paru s srbskim asom, dobrim prijateljem Nikolo Jokićem, odpravil še na krajši počitek v tople kraje.

77? Ne, 73!

Foto: Instagram Ko pa se je mladi očka iz Mehike vrnil v Teksas, saj se bo kaj kmalu nadaljevala liga NBA, ga je doma pričakalo prav posebno darilo. Konec meseca, ko bo proslavljal 25. rojstni dan, zagotovo ne bo manjkalo takšnih in drugačnih daril, tega, ki ga je prejel že zdaj in navdušenje nad njim delil na Instagramu, pa bi mu zavidal marsikateri športni navdušenec. Prejel je darilo, ob katerem ni mogel ostati ravnodušen. Zaigralo je njegovo srce, čustva so privedla na plano, do izraza je prišla vsa ljubezen do Reala. Kaj se je zgodilo? Eden najboljših košarkarjev na svetu, ki se je v kraljevi klub iz Španije zaljubil že kot deček, nato pa kot najstnik s soigralci v belih dresih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, je namreč prejel nogometni dres belih baletnikov. To pa ni bil navaden dres, ampak prav poseben. Nogometni zvezdniki, ki jim poveljuje Carlo Ancelotti in za katerega goreče navija Dončić, so posvetili dres Slovencu in njegovemu nepozabnemu strelskemu rekordu proti Atlanti, ko je natresel kar 73 točk.

Prejel je torej dres Reala z njegovim priimkom, številko 73 in podpisi nogometašev. Dončić pri Dallasu sicer nosi prepoznavno številko 77, v slogu sedmic je bil tudi njegov zadnji izkupiček na tekmi All-Star, ko je v dresu zahoda prispeval sedem točk, sedem asistenc in sedem skokov, a ga je prejšnji mesec še kako zaznamovala še številka 73.

Luka Dončić je pustil ogromen pečat pri madridskem Realu, kjer je hitro vzljubil tudi nogometni klub. Foto: Reuters

Dončić prek socialnih omrežjih pogosto izkazuje podporo nogometašem Reala. Greje ga misel, kako bi bil lahko Real v prihodnji sezoni še boljši in močnejši, če se mu bo resnično pridružil Kylian Mbappe, hkrati pa jim želi vse najboljše že v tej sezoni, ko se potegujejo za številne lovorike.

Real drvi proti naslovu, kaj pa Dallas?

Real Madrid je prejšnji teden pokvaril načrte Šeškovemu in Kamplovemu Leipzigu. Povratna tekma v Španiji bo v začetku marca. Foto: Reuters Kraljevemu klubu kaže odlično v španskem prvenstvu, kjer se mu nasmiha že rekordni 36. državni naslov, v ligi prvakov je na dobri poti, da se prebije med najboljših osem, saj je na prvi tekmi v Leipzigu, na kateri je njegova vrata kar nekajkrat ogrozil Benjamin Šeško, a se je izkazal ukrajinski vratar Andrij Lunin, zmagal z 1:0. In to brez v tej sezoni najbolj vročega nogometaša Reala Juda Bellinghama. Letos je v Savdski Arabiji po visoki zmagi nad Barcelono že osvojil španski superpokal, zalomilo se mu je le v pokalu, kjer je bil zanj po razburljivem srečanju na Metropolitanu v osmini finala usoden Oblakov Atletico.

Dallas ni tako prepričljiv kot Real Madrid. Pred začetkom sezone, ko je imel marsikdo še v mislih ponesrečeno sezono 2022/23, v kateri se sploh ni uvrstil v končnico lige NBA, niti ni spadal med osrednje kandidate za vidnejše dosežke. Ko se je začela sezona, je nihal v rezultatih, obenem pa imel toliko smole s poškodbami najboljših igralcev, da je trener Jason Kidd domala na vsaki tekmi poslal v ogenj drugačno začetno peterko. LD77 je moral prevzeti vlogo vlečnega konja. Izkazal se je kot še nikoli v karieri.

Luka Dončić je najboljši strelec lige NBA, Dallas pa je nanizal kar šest zaporednih zmag. Foto: Reuters

Krasi ga najboljša statistika, po poškodbi in daljši odsotnosti Joela Embiida je v tem trenutku tudi prvi strelec lige NBA, s spektakularnimi potezami si je le še utrdil status čarovnika (Luka Magic), po zadnjih kadrovskih osvežitvah, ko sta se ekipi pridružila Daniel Gafford in P.J. Washington, hkrati pa je zdravstvene težave odpravil Kyrie Irving, pa se je pričelo obdobje, ki lahko navijače Dallas Mavericks navdaja z velikim optimizmom.

V Dallas prihaja Phoenix, obeta se dvoboj Dončić - Booker

Pred slabim mesecem dni sta Luka Dončić in Devin Booker v istem večeru skupaj dosegla kar 135 točk! Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Telički igrajo neizmerno bolje. Dončić še vedno blesti, a si lahko končno privošči tudi nekaj počitka, kar se pozna na njegovi minutaži, ogromen napredek pa je naredila igra v obrambi. Dallas je dobil zadnjih šest tekem in namignil, da bi lahko, če se bo trend nadaljeval, poskočil proti vrhu zahodne konference, nato pa kandidiral za odmeven dosežek v končnici lige NBA.

Slovenski as je po udeležbi na zvezdniškem spektaklu v Indianapolisu, ki je ob poplavi trojk in točk izgubil na tekmovalnosti, prejel dan več počitka od soigralcev, zdaj pa že trenira v Teksasu in se pripravlja na nove izzive. Že v noči na petek gre zares, saj v Dallas prihaja motivirani Phoenix. Liga NBA se veseli spektakla, Mavericks bodo lovili sedmo zaporedno zmago, s katero bi si še izboljšali položaj na lestvici zahodne konference, ljubitelje košarke bo znova zabaval obračun rivalov, med katerima se rado zaiskri, to sta 24-letni Ljubljančan in tri leta starejši Američan Devin Booker, še kako zanimivo bo spremljati na delu izkušena velemojstra, kot sta Kyrie Irving in Kevin Durant.

Kako se je kronološko razvijal strelski rekord Luke Dončića v ligi NBA?

Dončić vstopa v dvoboj odločno. Želi nadaljevati trend neporaženosti. Dallas ima v tem trenutku najdaljši niz nepremagljivosti v ligi NBA, pred srečanjem pa ga je dodatno razveselilo še darilo iz Madrida in ga spomnilo na rekorden strelski večer iz Atlante. 73 točk je dosegel pred slabim mesecem dni, bilo je 27. januarja. Istega večera je Devin Booker proti Indiani dosegel 62 točk.

Zanimivo je, da se bo Luka Dončić v noči na petek, dvoboj se začne ob 1.30 po slovenskem času, pomeril z Bookerjem, nato pa ga v nedeljo zvečer, začetek obračuna bo prijaznejši za ljubitelje košarke v Sloveniji, vse skupaj se bo začelo že ob 23. uri, čaka nova tekma v Indianapolisu. Tokrat ne bo to tekma All-Star, ampak srečanje proti Indiani Pacers in nekdanjemu trenerju Ricku Carlislu.