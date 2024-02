"Zver", ki je navdušila tudi Dončića

Daniel Gafford je na prvih tekmah v dresu Dallas Mavericks od prihoda iz Washington Wizards navdušil in s svojo energijo ter predstavami pod obema obročema v moštvu iz Teksasa zanetil iskrico, ki so jo v Dallasu močno pogrešali.

Če se po jutru pozna dan oziroma če malce prehitevamo in po začetnih predstavah obeh okrepitev Dallasa pogledamo v prihodnost sezone Mavericksov, so navijači zasedbe iz Teksasa lahko z razlogom optimistični. Tri tekme, tri zmage, tri tekme in en skok manj od dopolnjenih treh dvojnih dvojčkov je izkupiček, ki ga je na prvih obračunih v dresu Dallas Mavericks vknjižil Daniel Gafford. Petindvajsetletni nekdanji član Washingtona je na zadnji dan prestopne tržnice v ligi NBA okrepil Dallas in ob boku P. J. Washingtona ekspresno postal ljubljenec navijačev Dallasa, ki so po dolgem času in čakanju dobili center, ki kaže svojo moč in prevlado pod obema obročema.

208 centimetrov visoki Gafford je pred prihodom v Dallas branil barve Washingtona, pri katerem je imel kar nekaj težav s poškodbami, a so te zdaj že preteklost, ob tem pa so odpisani Wizards stavili predvsem na njegove prednosti igre v obrambi, od prihoda k Mavericskom svojo veličino v navezi z Luko Dončićem in Kyriejem Irvingom kaže tudi v napadu, s svojimi začetnimi predstavami pa že zdaj dviguje vrednost svojih delnic v ligi NBA, hkrati pa od njegovega prihoda iz Washingtona Dallas vedno bolj deluje kot ekipa, ki bi lahko močno premešala boj tudi v končnici. Ob tem se zagotovo sladko smeji generalnemu direktorju Dallasa Nicu Harrisonu, ki je zadnji dan prestopnega roka opravil odlično delo, potem ko se je "znebil" odpisanih Richauna Holmesa, Granta Williamsa in Setha Curryja, v zameno zanje pa v Teksas pripeljal igralca, ki sta se (vsaj za zdaj) izkazala za zadetek v polno, saj sta prinesla pomembno energijo v obrambi, ob tem pa podaljšala, vsaj na trenutke, ob številnih poškodbah prekratko klop ekipe.

Foto: Reuters

Pomik v pravo smer v iskanju konstantnosti?

Navijači Dallasa hkrati upajo, da bosta oba prišleka prinesla tudi pomemben mozaik v konstantnosti in manjšem nihanju forme Dallasa, kar je bila v tej sezoni ena izmed težav Mavericksov. Tega se nadeja tudi Gafford. "Vse poteka odlično. Vsakemu povem isto, takoj ko sem prišel sem, sem se počutil kot del tega moštva, del celote. Fantje mi vedno pravijo, naj bom samo na pravem mestu ob pravem času, potem pa sledi nagrada v obliki lahkih košev in skokov. Sem pa sem prišel, da bom igral obrambo. To je moja glavna naloga, da dvignem energijo moštva in pobiranje skokov še na višji nivo," je v pogovoru za ameriške medije dejal Gafford, ki je spregovoril tudi o Dončiću.

"Igrati s košarkarjem takšnega kova je nekaj neverjetnega. Vedno si v njegovem vidnem polju, in ko že misliš, da te ne vidi, te bo našel z neverjetno asistenco. Luka nase privabi res ogromno pozornosti na igrišču, enako kot Kyrie, kar je seveda prednost za nas, ostale. Pri Luki moraš vedno pričakovati nepričakovano, nikoli ne veš, od kod bo priletela njegova podaja," je razsežnosti igre svojega novega soigralca opisoval nekdanji član Washingtona, ki bo odmor za All-Star vikend z družino izkoristil za iskanje novega doma v Dallasu.

Naveza Dončić - Gafford se je ujela že na prvi tekmi. Foto: Reuters

Zadovoljen tudi Dončić

S pohvalami na račun novih soigralcev že pred dnevi ni skoparil tudi Dončić. "Tako Daniel kot P. J. sta odlična igralca, še vedno se uvajata v sistem, verjamem pa, da bomo vsako tekmo samo še boljši. Sami lahko vidite, kaj pomenita za našo ekipo. Res sta pomembna, imeti ob Livelyju še center, kot je Gafford, pa je za našo ekipo res pomembno," je navdušen Dončić, ki se je s svojim novim soigralcem ujel že na prvem srečanju, zdaj pa je s soigralci pred All-Star odmorom nanizal šest zaporednih zmag, kar je najdaljši niz Dallasa v tej sezoni, veliko zaslug pa imata za to zagotovo tudi novinca v moštvu, ki sta prinesla (pre)potrebno energijo.

Gafford je bil leta 2019 kot 38. izbran na naboru lige NBA s strani Chicago Bulls. Prvo sezono v ligi NBA je preživel razpet med prvim moštvom Chicaga in njihovo podružnico v razvojni ligi G. Leta 2021 je bil nato del menjave, po kateri se je preselil k Washingtonu, kjer se je hitro uveljavil kot odličen skakalec in obrambni igralec. Nato pa je 8. februarja sledil klic iz Dallasa. "Z ekipo smo se pripravljali na tekmo z Bostonom, ko sem dobil klic agenta, da obstaja možnost, da se bom selil. Nato me je čez deset minut klical še enkrat in mi povedal, da me čaka selitev v Dallas. Nato sem odšel nazaj v dvorano, se poslovil od soigralcev, vzel nekaj parov superg in se odpravil na pot v Dallas," je dan, ko je izvedel, da bo dobil svoj tretji klub v NBA karieri, opisal Gafford, ki je vnesel ogromno mero optimizma med navijače teksaškega kluba.

Pomoč pod košema je dobrodošla tudi za 20-letnega Derecka Livelyja II. Foto: Reuters

Olajšanje za Livelyja

Zagotovo si je oddahnil tudi Dereck Lively II, ki je sicer v svoji prvi sezoni v ligi NBA odlično zagrabil priložnost, a je odgovornost pod obema košema (pre)pogosto padla zgolj na njegova ramena, ob njegovi odsotnosti zaradi poškodb pa je pod obročem zevala velika luknja, ki je ostali člani zasedbe Jasona Kidda niso znali zapolniti. Tako Lively kot Gafford trenutno delujeta nekaj stopenj višje, kot je bila visoka linija Dallasa še pred letom dni, ko je vloga prvega centra pripadala Dwightu Powllu, na klopi pa je sedel še JaVale McGee. Delo Dallasa na zimski tržnici so s pozitivno oceno v večini ocenili tudi strokovnjaki lige NBA.

"Pripeljati Gafforda je bila res spretna poteza Dallasa. Ta predstavlja dostojno velik korak naprej v obetih Mavsov v tej sezoni, res je učinkovit košarkar v raketi in skokovita nadgradnja tega, kar trenutno imajo Mavsi. Je odličen igralec, zato bo z Luko in Kyriejem hitro zgradil močno kemijo, kar se že kaže," so zapisali pri ESPN, vrednost delnic Dallasa pa je močno narasla tudi v očeh ostalih ameriških medijev in košarkarskih strokovnjakov. A sezona bo še dolga, Dallas naslednje srečanje čaka v noči na naslednji petek, ko bo v American Airlines centru gostoval Phoenix, še kako pa bo v boju za končnico in čim boljše izhodišče pomembna prav vsaka tekma.

Statistika Gafforda:

sezona Ekipa Odigrane tekme Igralne minute Povprečje skokov Blokade Povprečje točk 2019/20 Chicago 43 14,2 2,5 1,3 5,1 2020/21 Chicago 31 12,4 3,3 1,1 4,7 2020/21 Washington 23 17,7 5,6 1,8 10,1 2021/22 Washington 72 20,1 5.7 1,4 9,4 2022/23 Washington 78 20,6 5.6 1,3 9,0 2023/24 Washington 45 26,5 8,0 2,2 10,9 2023/24 Dallas 3 21,3 12,0 2,3 15,0

