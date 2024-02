Dončić z novim priznanjem v boj za peto zaporedno zmago

"Neverjetno. Res sem vesel, da sta oba tukaj," je svoja nova soigralca Daniela Gafforda in P. J. Washigntona po veliki zmagi nad Oklahomo (146:111) hvalil Luka Dončić, ki je skupaj s soigralci uprizoril eno najboljših, če ne celo najboljšo ekipno predstavo Dallasa v tej sezoni. Gafford je že ob debiju dosegel 19 točk in devet skokov v le 17 minutah, hkrati pa je navdušil s svojo eksplozivnostjo in močjo, ki so jo navijači Dallasa pod košem močno pogrešali. Uspešen je bil tudi Washington, ki je 14 točkam dodal še pet skokov.

Dončić je navdušenje nad novima okrepitvama izrazil že pred njunim debijem, ko je dejal, da ima po treh letih želja v ekipi končno rezervnega centra, še bolj pa je to navdušenje prišlo do izraza po nedeljskem treningu. "Sami lahko vidite, kako sta obe okrepitvi za nas pomembni. Sami ste lahko že na prvi tekmi videli, kako oba vplivata na igro, to je res pomembno," je z delom vodstva kluba zadovoljen Dončić. "Oba sta si precej podobna, oba pa sta odlična košarkarja in res je neverjetno, da sta zdaj oba del naše ekipe. Tako P. J. kot Daniel sta oba zelo atletska. P. J. lahko v obrambi igra na vseh položajih, mislim, da bi lahko to počel tudi Gafford. Hkrati smo z obema dobili višino in moč, kar je še posebej pomembno za našo obrambo," je prepričan Dončić.

Daniel Gafford je na svoji prvi tekmi v dresu Dallasa navdušil, zdaj ga čaka srečanje z nekdanjim klubom. Foto: Guliverimage

Dončića prvič v dvorani spremljala hčerkica

Dallas je v nedeljo opravil prvi trening, odkar sta se ekipi pridružila oba nova člana. "Prav gotovo ni enostavno priti v novo ekipo, se vklopiti in se spoznati z novim načinom igre in naših akcij. Korak za korakom se bosta vključila v našo ekipo in sistem, potem bo vse še nekoliko lažje," je še dejal Dončić, ki ga je na srečanju proti Oklahomi prvič spremljala tudi hčerkica Gabriela. "To je poseben občutek. Čeprav je celotno tekmo prespala, je drugače, ko veš, da je tam. Čeprav se ona tega ne bo spomnila, pa si bom jaz zapomnil za vse življenje."

Dončić igralec tedna na zahodu Luka Dončić je drugič v tej sezoni prejel priznanje za igralca tedna v zahodni konferenci. Slovenski košarkar je v preteklem tednu (5. - 11. februar) z Dallasom slavil na štirih tekmah, na katerih je v povprečju dosegel 31,3 točke, 10,5 skoka in 8 asistenc na srečanje, zadel je 44,2 odstotka metov za tri točke. Dončić je sicer enajstič v karieri prejel tovrstno priznanje. Na vzhodu je bil za najboljšega proglašen košarkar Clevelanda Donovan Mitchell, ki je s Cavaliers prav tako zabeležil štiri zmage, v povprečju pa je v preteklem tednu dosegal 27,8 točke na obračun. NBA Players of the Week for Week 16.



Zdaj zasedbo Dallasa čaka nova naloga, saj bo v noči na torek v Dallasu gostoval nekdanji Gaffordov klub Washington, ki je izgubil na zadnjih šestih zaporednih tekmah, v tej sezoni pa so Wizards na 52 tekmah zmagali le devetkrat in so predzadnja ekipa vzhoda. Na drugi strani je Dallas slavil na zadnjih štirih zaporednih tekmah, v boju za končnico pa bo zdaj lovil svojo 31. zmago v sezoni. Pri Mavericks bodo na svoji drugi zaporedni domači tekmi pogrešali Danteja Exuma in Derecka Livelyja II. Nastopi Dončića, Kyrieja Irvinga in Maxija Kleberja so označeni z "verjetno". Pri Washingtonu je pod vprašajem le nastop Isaiaha Liversa.

Za Dallas in Washington bo to druga medsebojna tekma v sezoni, na prvi je novembra s 130:117 zmagal Dallas, Dončić je na tistem srečanju 26 točkam dodal deset skokov, prvi strelec pa je bil takrat Tim Hardaway Jr. z 31 točkami, dosegel je sedem trojk iz enajstih poskusov.

