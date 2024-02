Zmaga, 146 točk in novinca dvigajo apetite Dallasa

Luka Dončić in Dallas Mavericks so dosegli 30. zmago sezone (ob 23 porazih), morda najpomembnejšo, s katero so pokazali, da so lahko konkurenčni za najvišja mesta. S 146:111 so premagali druge na lestvici zahodne konference, košarkarje Oklahoma City Thunder. Tekma je bila odločena že sredi tretje četrtine. Ob Luki Dončiću (32 točk, osem skokov, devet asistenc) sta za zmago najzaslužnejša novinca v modrem dresu Daniel Gafford (19 točk, devet skokov) in P. J. Washington (14 točk, pet skokov).

Učinek Luke Dončića proti Oklahomi: 32 točk (za tri 4/7, za dve 5/6, prosti meti 10/13), 8 sk., 9 as., 3 izg. žoge, 0 bl., 0 ukr. žog v 31 minutah

Po treh zaporednih zmagah so bili košarkarji Dallas Mavericks (29 zmag, 23 porazov) pred pravim preizkusom. New York Knicks, ki so bili brez treh najboljših košarkarjev (poškodba), v četrtek ni bilo težko premagati. Oklahoma City Thunder (35 zmag, 16 porazov) pa je zagotovo težji zalogaj. Na prejšnjih desetih tekmah je zmagala sedemkrat. Decembra so že igrali med sabo, Oklahoma pa je zmagala s 126:120. Najboljši posameznik Oklahome je kanadski reprezentant Shai Gilgeous-Alexander, ki v povprečju dosega 31,1 točke, 6,6 asistence in 5,6 skoka na tekmo.

Nestrpno smo čakali, da bosta Daniel Gafford in P. J. Washington že dobila svoje prve minute v dresu Dallasa, potem ko sta v klub pripotovala šele v petek. Prestopila sta iz Washington Wizards oziroma Charlotte Hornets. Tri ure pred tekmo sta se predstavila novinarjem. Sta bila pa že v dresu in na klopi za rezerviste. Dereck Lively II. in Dante Exum sta zaradi poškodbe izpustila tudi to tekmo.

Daniel Gafford je šele v petek prišel v Dallas, v soboto pa na prvi tekmi že v prvi četrtini dal osem točk. Foto: Guliverimage

Sanjska prva četrtina Dallasa

V prvi peterki Dallasa so tako začeli Luka Dončić, Kyrie Irving, Josh Green, Derrick Jones ml. in Maxi Kleber. Nemški in slovenski košarkar sta tekmo odprla s trojko, Dončić pravzaprav z dvema za vodstvo z 9:2. Po tretji Lukovi trojki, skupno pa že peti Dallasovi iz petih metov, so Ljubljančan in soigralci vodili z 20:7. Ob vodstvu z 28:14 sta še pred koncem prve četrtine na parket stopila Washington in Gafford. Slednji je po Lukovi podaji takoj tudi zadel. In v naslednjem napadu še drugič (32:15). Napadalno sanjska prva četrtina za Dallas se je končala s 47:30. Sploh prvič v zgodovini kluba je Dallas v prvi četrtini dal toliko točk. Dončić je bil pri 18 točkah (pet skokov, štiri asistence), Gafford pri osmih, svoj prvi koš za Maverickse je dal tudi Washington.

V drugi četrtini pa samo 24 točk

Obramba pa ostaja šibka stran Mavericksov in v drugi četrtini se je Thunder začel približevati. Ob vodstvu samo še za 12 točk, ko je začel zadevati Gilgeous-Alexander (osem točk), je Jason Kidd posegel po minuti odmora (44:56). Ni pomagala, Oklahoma je četrtino dobivala z 22:10 in zaostajala samo še z 52:57. Z nekaj uspešnimi hitrimi napadi je Dallas le zadržal prednost. Na glavni odmor je odšel s prednostjo 71:62. Pa čeprav Dončić v drugi četrtini sploh ni zadel iz igre (22 točk).

Luka Dončić je dal v prvem polčasu 22 točk, od tega 19 v prvi četrtini. Foto: Guliverimage

Dallas tekmo odločil v tretji četrtini

Uvod v tretjo četrtino je znova pripadel Dallasu, ki je z delnim izidom 16:8 prišel do prednosti 90:72. Dončić je bil po svoji četrti trojki že pri 30 točkah. Dobro je metal tudi proste mete (10/12). Vse bližje je bil tudi trojnemu dvojčku (osem skokov in osem asistenc). Podaja za vodstvo z 92:78 je šla Gaffordu, ki je dosegel svojo deseto točko. Še pred koncem tretje četrtine so bili Mavericks že pri stotici (100:83), po svoji prvi trojki za nov klub pa je bil pri dvomestnem številu točk tudi Washington (10). Oklahoma je poskušala ujeti priključek s trojkami. Sicer jih je metala 38-odstotno, a z njimi zapravila ogromno napadov (13/34). Tekma se je po 36 minutah zdela odločena, Dallas je vodil za 21 točk (110:89).

Trideseta zmaga sezone

Premagati to sezono izvrstno Oklahomo ni kar tako. V Dallasu naraščajo apetiti. Foto: Guliverimage

Zadnja četrtina je bila samo še formalnost. Dallas jo je odprl z delnim izidom 14:5 in osem minut do konca vodil za 30 točk (124:94). Z novincema pod obročem je bil močan v raketi kot že dolgo ne. Skok je dobil s 54:40. Do konca so igrali samo še rezervisti, tako Dončić ni prišel do trojnega dvojčka. Tekmo, ki se je končala z rezultatom 146:111, je končal z 32 točkami, osmimi skoki in devetimi asistencami. Dvomestnih je bilo še pet njegovih soigralcev: Irving 25 točk, Gafford 19, Washington 14, Kleber 12 in Tim Hardaway 10. Iz igre so metali 58-odstotno, na drugi strani Oklahoma 39-odstotno. Gilgeous-Alexander je dal 25 točk.

Gafford: Veliko mi pomeni, da mi Luka zaupa

"Zdelo se mi je, da sem kar del ustroja, ko sem igral z Luko, Kyriejem in ostalimi," je po uspešnem debiju v dresu Mavericksov dejal Daniel Gafford (19 točk, devet skokov) in o igranju z Dončićem dodal: "Veliko mi pomeni, da mi Luka zaupa, saj mi to omogoča, da pokažem, kar najbolje znam. Sam opravljam svoje delo, on pa mi ga olajša."

"Biti doma pred tem občinstvom in slišati svoje ime v tej dvorani mi pomeni ogromno. Vse bom dal za to ekipo in poskušal pomagati pri zbiranju zmag. Pomembno je, da pokažem svojo raznolikost. V obrambi poskušam pokriti vsakogar in biti agresiven," je o svojem prvencu v dresu Dallasa dejal P. J. Washington (14 točk, pet skokov).

"Igrali smo zelo hitro, poleg tega pri minutaži nismo z nikomer pretiravali. O tem smo veliko govorili pred tekmo. Videl sem veliko, veliko dobrih stvari," pa je po visoki zmagi dejal trener Dallasa Jason Kidd.

