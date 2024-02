Dončić z razveseljivim sporočilom Slovencem #video

"Ja, bom. Če ne bo poškodb, seveda bom. Kdaj nisem bil zraven?" je Dončić, ki je proti Brooklynu blestel s 35 točkami, 18 skoki in devetimi podajami, odgovoril na vprašanje, ali bo na voljo reprezentanci.

Dončić o tem, ali bo julija na voljo reprezentanci, in rojstvu prvorojenke:

Grški julijski izziv Julija znova v slovenskem dresu? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski košarkarji so lani svetovno prvenstvo končali brez boja za medalje na sedmem mestu. Za tolažbo je bil Dončić s povprečjem 27 točk na tekmo prvi strelec tekmovanja in član najboljše peterke prvenstva.

Letos imajo Slovenci pred sabo dva velika izziva. Že ta mesec bodo v Kopru začeli kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025, julija pa bodo v Pireju lovili vozovnico za olimpijski nastop v Parizu.

V kvalifikacijah za OI Slovenijo najprej čakata tekmi proti Hrvaški in Novi Zelandiji, v nadaljevanju pa boj za prvo mesto z reprezentancami iz skupine – Grčijo, Egiptom in Dominikansko republiko. Prve tekme bodo 2. julija, finale pa 7. julija.

Slovenija bo prvo tekmo igrala 2. julija 2024 proti Hrvaški. Po dnevu premora 3. julija, ko se bosta med seboj pomerili Hrvaška in Nova Zelandija, pa se bo 4. julija pomerila z Novo Zelandijo.

Slovenci so se na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiu prebili vse do bojev za odličja. Po bolečem polfinalnem porazu proti Franciji so v boju za bron izgubili proti Avstralcem in končali na četrtem mestu.