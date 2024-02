Dončić odvrgel masko in skupaj z Irvingom uprizoril pravi šov

Košarkarji Dallas Mavericks so na gostovanju pri Brooklyn Nets prišli še do druge zaporedne zmage v dveh dneh. Zasedba Jasona Kidda je v Barclays Centru slavila s 119:107, Luka Dončić pa je bil tudi ob pomoči slovenskih navijačev ob Kyrieju Irvingu najbolj zaslužen za novo zmago Dallasa. Slovenski as je srečanje končal pri 35 točkah, 18 skokih in devetih asistencah, Irving je proti svojemu nekdanjemu klubu dosegel še točko več.

Brooklyn Nets : Dallas Mavericks 107:119 Učinek Luke Dončića: 35 točk (9/16 za 2, 4/11 za 3, 5/10 prosti meti), 18 sk., 9 as., 2 ukr. žogi, 1 blokada, 1 izg. žoga v 43:01 Strelci: Bridges 28, O'Neale 18, Thomas 16; Irving 36, Dončić 35, Hardaway Jr. 14, Green 12

Vrhunci tekme:

Ko se je Luka Dončić v torek zvečer na veselje tudi nekaj slovenskih navijačev prikazal na ogrevanju Dallas Mavericks v Barclays Centru v Brooklynu, si je hitro nadel masko za zaščito nosu po poškodbi, ki jo je utrpel na zadnjem obračunu s Philadelphio. Dončić je namreč dobil udarec po nosu že v drugi četrtini ponedeljkove tekme s Philadelphio in nato dvakrat sploh ni stekel v napad. Kljub temu je tekmo odigral do konca, se s soigralci veselil zmage, nato pa je bil njegov nastop zaradi težav z nosu vse do začetka srečanja z Brooklynom pod vprašajem.

Slovenski as si je na ogrevanju večkrat snel in znova nadel zaščitno masko, kljub neprijetnostim, ki jih prinaša nošenje maske pa je že na ogrevanju čaral in zadeval nemogoče mete. Po krajšem ogrevanju kot sicer je nato na veselje navijačev Dallasa že na začetku obračuna stopil na parket in prvih nekaj minut odigral z zaščitno masko, nato pa je srečanje od druge četrtine nadaljeval brez posebnega pripomočka, ki mu je vidno povzročal težave že na ogrevanju. "Nisem mogel igrati z masko, ni prilagojena mojemu obrazu, zato sem raje tvegal kakšen nov udarec v obraz. To se na srečo ni zgodilo, tako da se je vse dobro končalo," je takoj po tekmi razložil slovenski košarkar, ki se je skupaj s soigralci veselil pomembne zmage.

Predstava Dončića in Irvinga:

"Zelo smo nevarni, ko igramo agresivno. Danes smo opravili dobro delo, pomembno je, da smo zdravi in da se kmalu prav vsi vrnemo na parket. Res dolgo časa že nismo bili kompletni. Ta zmaga ima velik pomen, sploh ker smo igrali v gosteh, kar je vedno zahtevno. Mislim, da smo tako proti Philadelphii kot danes opravili odlično delo in upam, da bomo dobili tudi tretjo tekmo proti New Yorku," je bil po zmagi zadovoljen Dončić, ki je še posebej pohvalil delo Kyrieja Irvinga. Ta je prvič po lanskem februarju gostoval pri svoji bivši ekipi in čeprav je pred tekmo dejal, da ta obračun zanj zaradi tega ni nič kaj bolj poseben, pa je bil proti svojemu nekdanjemu moštvu še posebej motiviran. Na začetku tretje četrtine je z alley oop zabijanjem poskrbel za eno najlepših potez tekme. "Uf, kaj naj rečem. Bil sem presenečen, to je bilo res lepo zabijanje. Veliko lepše od vseh mojih metov," se je pošalil in soigralca pohvalil Dončić.

Dončić + Irving = 71

Dončić in sedem let starejši Irving sta za Dallas odigrala skupno 24. tekmo v sezoni, na teh pa sta ob združenih močeh s soigralci zabeležila 14 zmag. Skupaj sta proti Brooklynu dosegla kar 71 točk. Dončić je srečanje končal pri 35 točkah, 18 skokih in devetih asistencah, tako da mu je le malenkost zmanjkalo do novega trojnega dvojčka. Slovenec se je petič v svoji karieri v rednem delu sezone lige NBA podpisal pod 18 skokov, do rekorda so mu na koncu zmanjkali le trije. Vloga prvega strelca srečanja pa je pripadla Irvingu, ki je vknjižil 36 točk, tudi dve pomembni trojki v zaključku.

Kyrie Irving je bil s 36 točkami prvi strelec Dallasa proti svoji nekdanji ekipi. Foto: Reuters

"Tako Luka kot Kyrie sta mi med tekmo dejala, da se počutita dobro. Luka mi je dejal, da noče iz igre in ko to reče on, to velja. Tako on kot Kyrie sta bila danes odlična, zaupali smo v njuno delo. To je bila tudi prva tekma za Kyrierja v Brooklynu po odhodu iz kluba tako da smo si res želeli, da bi šla tekma tudi po njegovih željah, za kar je na koncu poskrbel tudi sam. Pokazali smo nekaj res dobrih stvari na parketu in prišli do pomembne zmage na zahtevnem gostovanju," je bil nad predstavama svojih glavnih dveh zvezdnikov navdušen trener Dallasa Jason Kidd.

Po izenačenem začetku Dallas stopil na plin

Gledalci v Barclays centru so do izida 24:24 uživali v zelo izenačenem uvodu, nato pa so košarkarji Dallasa dodali na gas. V zadnjih treh minutah in pol prve četrtine se domači sploh niso vpisali na strelsko lestvico, Mavericks, ki so sicer znova pogrešali Danteja Exuma in Derecka Livelyja II, pa so na drugi strani z delnim izidom 7:0 prvih dvanajst minut sklenili z vodstvom 31:24. Prevlada gostov se je nadaljevala tudi v uvodu v drugo četrtino, začetek katere je Dončić presedel na klopi. Odlično je zasedbo Dallasa na parketu vodil Kyrie Irving, ki je bil ob prvi vrnitvi v Brooklyn po odhodu lanskega februarja razpoložen v napadu. Po zabijanju Derricka Jonesa Jr. Je Dallas po slabi minuti igre v drugem delu prvič na srečanju povedel z dvomestno razliko (35:24), nato pa je prednost Dallasa le še naraščala.

Mavericks so v prvem polčasu vodili z največ 20 točkami naskoka, za vodstvo ob polčasu s 65:47 pa je s step back trojko tri sekunde pred iztekom igralnega časa poskrbel Dončić. Ta je prvi polčas končal pri 15 točkah in desetih skokih, Irving jih je prispeval 21, glavna zvezdnika Dallasa pa sta tako skovala pot Mavericksov do druge zaporedne zmage v dveh dneh. Zasedba Jasona Kidda je bila v prvem polčasu izjemno razpoložena v napadu, Mavericks so zadeli kar enajst trojk, zadeli so skoraj 58 odstotkov vseh metov iz igre, na drugi strani jih je Brooklyn unovčil le dobrih 38.

Luki Dončiću je le ena asistenca zmanjkala do novega trojnega dvojčka. Foto: Reuters

Brooklyn se ni predal

Prednost Dallasa se je na začetku tretje četrtine po košu Maxija Kleberja povzpela na 23 točk (72:49), a so gostitelji izkoristili nekaj črnih minut Dallasa in se v zaključku tretje četrtine dvakrat približali le na devet točk zaostanka, a je v zadnjih sekundah tretjega dela srečanja za pravi šov poskrbel Dončić, ki je z dvema trojkama Dallas znova popeljal do bolj lagodne prednosti. V zadnjih 12 minut so se tako varovanci Jasona Kidda podali s prednostjo 95:77.

Gostitelji, ki so pogrešali nekdanjega člana Dallasa Doriana Finneyja-Smitha, se tudi v zadnji četrtini niso predali. Po košu in še zadetem prostem metu še enega izmed nekdanjih košarkarjev ekipe iz Teksasa Spencerja Dinwiddieja se je prednost Dallasa dobrih pet minut pred koncem stopila na vsega šest točk zaostanka (107:101), a je nato za nekoliko bolj sproščeno nadaljevanje dve zaporedni trojki za Mavericks prispeval Irving. Nets nato niso več uspeli ogroziti vodstva Dallasa, zmago slednjih pa je dobro minuto pred koncem ob polaganju bolj ali manj potrdil Dončić, ki je ob vodstvu s 118:107 domačim navijačem poslal še poljub, nato pa še s črte prostih metov z enim zadetim metom potrdil drugo zaporedno zmago Dallasa, ki je na koncu slavil s 119:107.

Dončić je ob koncu s tremi točkami le še potrdil zmago Dallasa. Foto: Guliverimage

Poleg Dončića in Irvinga sta bila v zasedbi Dallasa dvomestna še dva košarkarja. Tim Hardaway Jr. je prispeval 14 točk, Josh Green pa dve manj. Pri Brooklynu je bil strelsko najbolj učinkovit Mikal Bridges z 28 točkami (5/11 za 3), Royce O'Neale jih je dodal 18. Dallas je tako še na drugi medsebojni tekmi v sezoni vknjižil poln izkupiček, prvič po mesecu dni pa je uspel vknjižiti dve zmagi v dveh dneh. Klub iz Teksasa je na zadnjih enajstih tekmah slavil petkrat, trenutno pa je pri izplenu 28 zmag in 23 porazov. Na drugi strani je Brooklyn pri 20 zmagah, poraz z Dallasom pa je bil njihov 30. v sezoni in drugi zaporedni.

New York Knicks so v izjemni formi. Foto: Reuters

Dallas naslednje srečanje čaka v noči na petek (1.30), ko bodo gostovali pri New York Knicks. Ti so danes s 123:113 zaustavili Memphis Grizzlies, ki ni vodil niti enkrat na celotnem obračunu, in se podpisali še pod deseto zmago na zadnjih enajstih tekmah. Knicks so glavnino dela opravili že v prvem polčasu, ki so ga dobili s 70:46. Donte DiVincenzo je bil ob zmagi z 32 točkami prvi strelec Knicksov, Jalen Brunson je 27 točkam dodal še osem asistenc. Vince Williams Jr. jih je za Memphis dosegel 19.

51 sekund pred koncem rednega dela je trojko za podaljšek zadel član Minnesote Karl-Anthony Towns. Obe ekipi do konca nato nista več našli poti do koša, zato se je tekma ob rezultatu 115:115 prevesila v podaljšek.

Košarkarji Indiane so s 132:129 premagali Houston Rockets in prišli do druge zaporedne zmage. Zmago domačih je 21 sekund pred koncem s košem potrdil Tyrese Haliburton, ki je zadel za vodstvo s 132:127. Prvi strelec Pacersov je bil z 29 točkami Pascal Siakam, za Houston jih je Jalen Green prispeval 30.

Embiid uspešno operiran

Joel Embiid Foto: Reuters Joel Embiid je bil uspešno operiran in bo odsoten s parketov najmanj štiri tedne, je sporočil njegov klub Philadelphia 76-ers. Embiid je moral pod nož zaradi poškodbe lateralnega meniskusa v levem kolenu. Izpustil je pet od zadnjih šestih tekem Philadelphie - zadnjo je igrala v ponedeljek proti Dallasu, ki je slavil 118:102. Posledično je Philadelphia brez njega izgubila štiri od zadnjih petih tekem. Embiid ima v tej sezoni povprečje 35,3 točke, 11,3 skoke, 5,7 podaje in 1,8 blokade na tekmo, igral pa je zgolj na 34 od 49 tekem 76ersov.

