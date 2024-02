Dallasu zmanjkuje časa

Klubom v ligi NBA se počasi izteka čas za trgovanje in menjave v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Pred 21. uro, ki bo v četrtek po slovenskem času spustila zastor nad tržnico, se morebitnih novih okrepitev nadejajo tudi pri Dallasu, ki je bil do zdaj bolj kot ne le opazovalec dogajanja. V zadnjih dneh so v pisarnah teksaškega kluba le zavihali rokave, trenutno pa sta glavna kandidata za morebiten prihod v klub član Milwaukeeja Bobby Portis ter član Charlotta P.J. Washington.

Navijači Dallas Mavericks v zadnjih dneh ob pogledu na koledar zagotovo postajajo vse bolj in bolj nestrpni, saj se izjemno hitro bliža 8. februar, ko se bo ob 21. uri dokončno zaprla tržnica NBA. Z bližanjem roka pa v zadnjih tednih postaja vse bolj očitno, da bi Mavericks v želji po konkurenčnosti potreboval vsaj eno ali dve potezi, ki bi dodali potrebne okrepitve za uspešnejšo sezono. Obremenitev, ki jo nosi Luka Dončić – ta na parketu preživi 37,6 minute na srečanje, kar je največ med vsemi košarkarji v ligi –, v sezoni, polni poškodb, bi morala biti razlog za skrb.

"To sem rekel že neštetokrat in bom poudarjal, dokler sem tukaj, tega mladeniča ne smemo in ne moremo jemati za samoumevnega," je pred dnevi o Slovencu dejal trener Dallasa Jason Kidd, ki pa je ob tem v tej sezoni večkrat poudaril tudi dejstvo, da slovenski as ob sebi na parketu (pre)pogosto nima prave pomoči.

Bo Jason Kidd pred nadaljevanjem sezone dobil okrepitve v svojem moštvu? Foto: Reuters

Po srečanju z Milwaukeejem je o aktivnostih Dallasa na tržnici spregovoril tudi Dončić. "Ne vem. Mislim, da je to vprašanje za lastnike in generalnega direktorja. Nič ne bom rekel," je dejal Slovenec. Glede na to, koliko ključnih igralcev je bilo v zadnjem času poškodovanih, se je zahteva po Dončićevi odličnosti za zmagovanje na tekmah le povečala. Dallas ima izkupiček 9-1, ko Dončić doseže 40 ali več točk, vendar ima le razmerje 15-17, ko konča pod to mejo. Na osmih tekmah v sezoni, na katerih Slovenec ni igral, je Dallas zmagal le trikrat.

Lani Irving, kaj pa letos?

Zasedba iz Teksasa, ki je v tej sezoni zaigrala že z 28 različnimi prvimi peterkami, je v tej sezoni na praktično vseh obračunih odvisen predvsem od uspešnosti meta z razdalje, saj šepa predvsem igra v obrambi, v kateri so Mavericks po uspešnosti šele na 25. mestu (v povprečju prejmejo 117,9 točke na temo). Tudi zaradi tega in še številnih drugih razlogov, med katerimi so tudi množične poškodbe, ki zasedbo Jasona Kidda tarejo že vso sezono, se je med navijači Dallasa pojavila velika želja po krepitvi moštva. Za nameček so Dallas Mavericks od leta 2017 vsako leto opravili vsaj eno menjavo med sezono. Nekateri prihodi so bili za ekipo dokaj nepomembni (Doug McDermott leta 2018, JJ Reddick leta 2021), nekateri niso delovali (Nerlens Noel leta 2017). Toda pod vodstvom direktorja Nica Harrisona, ki je leta 2021 prevzel posle, je Dallas izvedel dve odmevni menjavi. Leta 2022 je ekipo zapustil Kristaps Porzingis, lani pa se je v Teksas preselil Kyrie Irving.

Lani februarja se je v Teksas iz Brooklyna preselil Kyrie Irving. Foto: Reuters

A letos je dogajanje na tržnici za Dallas manj prijazno, ob finančnih omejitvah pa imajo Mavericks veliko konkurenco v drugih moštvih, ki iščejo nadgradnjo svoje rotacije. V zadnjih dneh se na trgu kot potencialnega novega člana Dallasa pogosto omenja člana Washingtona Kyla Kuzmo, fokus pa naj bi pri Dallasu imeli tudi na članu Charlotta P.J. Washingtonu. Mavericks naj bi iskali višjega košarkarja, ki bi zapolnil predvsem vrzel v obrambi, je poročal Marc Stein. V svoji tretji sezoni v Washingtonu Kuzma, za katerega strokovnjaki v ligi NBA menijo, da bo ostal v Washingtonu, dosega 21,8 točke, 6,5 skoka in 4,3 podaje na tekmo, medtem ko je član Wizardsov naravnan bolj obrambo, v tej sezoni se podpisuje pod 0,8 blokade na srečanje.

Bobby Portis Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Med morebitnimi menjavami se omenja tudi menjava Dallasa z Milwaukeejem, v katerem bi v smer Bucksov odšel Grant Williams, ki pri Mavsih ni zadovoljil pričakovanj, Mavericks pa bi v nasprotni smeri prejeli Bobbyja Portisa. Bucks ob tem naj ne bi bili pripravljeni v menjavo, če v posel ne bo vključenih več igralcev Dallasa ali izbire na prihodnjih naborih. Vroče blago na trgu, ki je poželo zanimanje Dallasa, je tudi Jerami Grant. V tej menjavi bi Mavericks pridobili Granta v menjavi za Granta Williamsa, Richauna Holmesa, Olivierja-Maxencea Prosperja, prvi izbor leta 2027 (zaščiteni najboljši štirje), pravico do zamenjave prvega kroga 2026 in 2028.

Glasno se je v povezavi z Dallasom v zadnjih dneh omenjalo tudi ime Andrewa Wigginsa, saj "naj bi v zadnjih dveh tednih največ zanimanja zanj pokazali pri Dallasu". V tej sezoni Wiggins v povprečju dosega 12,2 točke, 4,1 skoka in 1,5 podaje na tekmo v 42 nastopih za Warriors. 28-letnik je sicer v prvem letu štiriletne pogodbe v vrednosti 109 milijonov dolarjev, ki velja do konca sezone 2026/27, zanj pa naj bi se zanimali tudi pri Indiani. A pri vseh morebitnih menjavah in govoricah, te za zdaj ostajajo le to. Govorice. Dejstvo pa je, da časa za Dallas ni več veliko, v krčevitem boju za končnice pa bi bile morebitne nove okrepitve v zasedbi Dallasa trenutno zlata vredne.

