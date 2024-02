Po sanjskem uvodu nova zaušnica za Dončića in Dallas

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA doživeli še drugi zaporedni poraz. Zasedba Jasona Kidda je v American Airlines centru s 117:129 klonila proti Milwaukee Bucks, čeprav je prednost Mavsov v drugi četrtini znašala tudi 25 točk. Po tekmi premora se je na parket vrnil Luka Dončić, ki mu je na koncu le en skok zmanjkal do novega trojnega dvojčka. Slovenec je srečanje končal pri 40 točkah, devetih skokih in enajstih asistencah, a je izgubil kar devet žog, pri Milwaukeeju je Giannis Antetokounmpo nerešljiva uganka za Mavse z 48 točkami.

Dallas Mavericks : Milwaukee Bucks 129:117 Učinek Luke Dončića: 40 točk (9/14 za 2, 4/12 za 3, 10/11 prosti meti), 9 sk., 11 as., 1 ukr. žoga, 9 izg. žog v 42:25 Strelci: Dončić 40, Kleber 21 (4/7 za 3), Green 20 (9 sk.), Hardaway Jr. 18 (4/8 za 3); Antetokounmpo 48 (10 as.), Lillard 30 (8 as.), Middleton 13 (8 as.)

Košarkarji Dallasa so doživeli še svoj šesti poraz na zadnjih osmih tekmah. Čeprav se je po štirih dneh in enem srečanju premora na parket vrnil Luka Dončić in odličnem uvodu v srečanje v American Airlines areni pa to na koncu ni bilo dovolj za drugouvrščeno ekipo vzhoda Milwaukee, ki je dosegel prvo zmago odkar je ekipo prevzel Doc Rivers. Bucks so prekinili niz dveh zaporednih porazov, njegova ekipa je zdaj pri izkupičku 33-16, Dallas na drugi strani ima ob 26 zmagah zdaj 23 porazov.

V zasedbi Dallasa je po tekmi premora vloga prvega strelca znova pripadla Dončiću, ki je dosegel 40 točk, devet skokov in enajst asistenc, a je ob tem izgubil kar devet žog. Tudi sicer so bile izgubljene žoge rak-rana igre zasedbe iz Teksasa, saj so jih na koncu izgubili kar 21, Milwaukee na drugi strani deset manj.

Strelske vaje in uvod kot iz sanj

Dallas je tokrat pogrešal Derecka Livelyja II, Danteja Exuma in Kyrierja Irvinga, kljub temu pa so domači izjemno odprli srečanje s favoriziranim Milwaukeejem. Da bo začetek Dallasov so že v prvih trenutkih nakazali Dončić, Maxi Kleber in Josh Green, ki so dosegli prve tri trojke za vodstvo Dallasa. V slabih prvih petih minutah so Mavericks zadeli kar sedem trojk, pri vodstvu domačih s 25:15 pa je gostujoči trener Rivers, ki se je konec januarja usedel na klop Bucksov, prvič posegel po minuti odmoru. Slabih šest minut in pol pred koncem prve četrtine je za nekaj preplaha med domačimi navijači poskrbel Dončić, ki se je ob borbi za žogo z Giannisem Antetokounmpom prijel za desni gleženj in nato v bolečinah odšepal v garderobo.

Namesto Slovenca je priložnost za nekaj minut dobil Jaden Hardy, ki je slabi dve minuti kasneje zadel za prvo dvomestno prednost Dallasa (29:18). Ob vodstvu z 31:18 se je na parket na veselje navijačev vrnil tudi Dončić in se podpisal pod enajst zaporednih točk Dallasa, najprej je zadel s fadeaway metom, nato pa je za piko na i pristavil še dve trojki ter s črte prostih metov vodstvo in niz Dallasa povišal na 42:20. Dallas je v prvi četrtini dosegel kar devet trojk iz 14 poskusov, ob koncu prvega dela je vodstvo Mavericsov znašalo 44:20.

Dončić je v prvem polčasu dosegel 26 točk. Foto: Reuters

Dallas je tudi v drugi četrtini vse do zadnjih dveh minutah narekoval ritem igre in blestel v napadu, ki mu je odlično poveljeval Dončić. Ta je v prvem polčasu dosegel kar 26 točk, petnajstič v sezoni se je v enem polčasu podpisal pod vsaj 25 doseženih točk. 2:12 pred koncem prvega polčasa je Slovenec zadel za vodstvo Dallasa s 65:45, Milwaukee pa je nato potreboval manj kot dve minuti, da je prednost Mavericksov z delnim izidom 15:0 stopil na vsega pet točk.

Ob črnem nizu Mavericksov je Dončić pol minute pred koncem prvega polčasa zaradi nestrinjanja z eno izmed sodniških odločitev prejel še tehnično napako, v naslednjem napadu Milwaukeeja pa ga je Antetokounmpo ob prodoru z nogo zadel v trebuh, a je sodniška trojica ob ogledu posnetka presodila, da je bila brca nenamerna. Izid prvega polčasa je v zadnji sekundi druge četrtine s s svojo tretjo trojko na srečanju postavil Damian Lillard (65:60). Dončić je v prvih 24 minutah ob 26 točkah prispeval še sedem skokov in šest asistenc, na drugi strani se je Antetokounmpo podpisal pod 20 točk.

Dallas se je še približal, a je Milwaukee vselej odgovoril

Milwaukee je nato v tretji četrtini na krilih zaključka prvega polčasa še naprej vztrajno topil prednost gostiteljev, ki je znašala največ 25 točk, po slabi polovici igre v tretjem delu je najprej izid po dolgem času izenačil Khris Middleton (75:75), nato pa je s trojko poskrbel tudi za vodstvo Bucksov. Ti so nato ušli na 83:75, a se domači niso predali. Ob zaostanku z 79:85 so z delnim izidom 7:0 znova prešli v vodstvo, razigral se je Maxi Kleber, Milwaukee pa je po polaganju Antetokounmpa v zadnji sekundi tretjega dela v zadnjo četrtino vstopil s prednostjo s 93:92.

Dallas se je v zadnji četrtini slabih osem minut pred koncem po dveh zadetih prostih metih Dončića še približal na 101:103, a so Bucks nato znova odgovorili in z delnim rezultatom 8:0 pobegnili na 111:103. Nerešljiva uganka za domačo obrambo je bil grški orjak Antetokounmpo, ki je kraljeval pod obema obročem, na koncu pa je bil z 48 točkami najbolj zaslužen za zmago Milwaukeeja. Lillard, ki je pred gostovanjem v Dallasu za ameriške medije priznal, da se je v zadnjem času spopadel tudi z ločitvijo in da je bila zanj selitev v Milwaukee ena od težjih preizkušenj, je obračun z Dallasom končal pri 30 točkah, bil je nezgrešljiv pri metu za tri, saj je dosegel pet trojk iz petih poskusov. Pri Dallasu je za Dončićem vloga drugega strelca pripadla Kleberju, ki je dosegel 21 točk, od tega štiri trojke. Green je 20 točkam dodal še devet skokov, dvomesten je bil še Tim Hardaway Jr., ki je dosegel 18 točk, skupno pa je presegel mejo deset tisoč doseženih točk v karieri. Hardaway Jr. in njegov očem tudi nekdanji odlični košarkar, sta postala šele četrti dvojec oče-sin v zgodovini lige NBA, ki sta dosegla vsaj deset tisoč točk. Pod ta mejnik so se podpisali še Stephen Curry in Dell Curry, Klay Thompson in Mychal Thompson ter Jalen Rose in Jimmy Walker.

Brooklyn boljši od Philadelphie

Na prvi tekmi dneva so Brooklyn Nets s 136:121 premagali Philadelphio 76ers, ki zaradi poškodbe še naprej pogreša prvega zvezdnika ekipe Joela Embiida. Nets so srečanje odlično odprli, že v prvi četrtini so gostiteljem pobegnili na 38:22, vodstva pa do konca niso izpustili iz rok, saj Philadelphia na drugi strani ni vodila niti enkrat na tekmi. Najbolj zaslužen za zmago gostov je bil Cam Thomas, ki je dosegel 40 točk (5/11 za 3), pri Philadelphii, ki je izgubila petič na zadnjih šestih tekmah se je Tyrese Maxey podpisal pod 23 točk.

60 točk Curryja, a ...

Izjemen strelski večer je za Stephenom Curryjem, ki je dosegel 60 točk (10/23 za 3), a to ni bilo dovolj za zmago njegovega Golden Stata, ki je moral po podaljšku priznati premoč Atlanti. Ta se je podpisala še pod četrto zaporedno zmago. Pet sekund pred koncem rednega dela je podaljšek za Hawkse izsilil Dejounte Murray, ki je izid poravnal na 123:123, na drugi strani pa je bil nato ob poskusu za zmago neuspešen Stephen Curry. Atlanta je nato na krilih zaključka rednega dela podaljšek odprla z delnim izidom 9:0 in na koncu prišla do zmage s 141:134. Trae Young je ob zmagi Hawksov dosegel 35 točk, dosegel je sedem trojk iz enajstih poskusov. Curry je na koncu le za dve točki zaostal za svojim strelskim rekordom, ki ga je postavil 3. januarja 2021 proti Portlandu.

