So v ligi NBA opeharili Luko Dončića?

V košarkarski javnosti se krešejo mnenja, kaj velja več pri izborih najboljših posameznikov v ligi NBA. Je pomembnejši izkupiček igralca ali skupen uspeh njegove ekipe? Če bi se večja teža dajala prvemu, bi si Luka Dončić v zadnjem obdobju zaslužil več priznanj, tako pa je že drugič zapored ostal praznih rok ob izboru najboljšega igralca meseca v zahodni konferenci lige NBA. Pa čeprav je vselej končal mesec z norim povprečjem, večjim od 35 točk in 10 asistenc na tekmo. Kaj takšnega je liga NBA nazadnje doživela leta 1973, ko je to uspelo Natu Archibaldu, pred tem pa le še Oscarju Roberstonu.

Fun Fact: Luka Doncic is the only player in over 40 seasons to average 35+ PPG and 10+ APG in a calendar month.



He just did it in back-to-back months. https://t.co/DP2S71iNSG — StatMuse (@statmuse) February 1, 2024

Dončić je podobno kot Archibald pred 51 leti nanizal kar dva takšna meseca. Čeprav je na januarskih tekmah v povprečju beležil izjemne statistične številke, na dvoboj je prispeval 37,1 točke, 9,2 skoka, 10,4 asistence in 1,6 ukradene žoge, tudi to ni bilo dovolj, da bi bil izbran za najboljšega na zahodu. Priznanje, ki ima med igralci veliko veljavo, saj priča o stalnosti forme, je končalo v rokah Dončićevega rivala Devina Bookerja.

Na dvobojih med Luko Dončićem in Devinom Bookerjem se je v preteklosti znalo tudi zaiskriti na parketu. Foto: Reuters

Zvezdnik Phoenixa ga je prejel, čeprav so bile njegove številke bistveno nižje od tistih, s katerimi se lahko pohvali 24-letni Slovenec. A tri leta starejši Američan, ki se je v preteklosti zapletel v kar nekaj nesoglasij in prepirov z Dončićem, tako da se je med njima na parketu nekajkrat tudi zaiskrilo, na tekmah v tej sezoni pa sta tekmovala drug proti drugemu povsem korektno in brez izpadov, je vseeno postal zmagovalec. S povprečjem 30 točk, 4,4 skoka in 6,3 asistence na tekmo je bil izbran za najboljšega igralca zahodne konference v mesecu januarju.

Luka Doncic this month has averaged 37.1 PPG, 9.2 RPG, 10.4 APG, 1.6 SPG… he became the first player since 1973 to average 35 and 10 in a month and this is his second month in a row doing so…. Respect greatness. https://t.co/onPr2wEE7X — Jo (@MavsStan41) February 1, 2024

V vzhodni konferenci je omenjena čast doletela ''ostrostrelca'' Clevelanda. Donovan Mitchell je bil najboljši s povprečjem 28,6 točke, 5,2 skoka in 7,6 asistenc, k temu pa je zagotovo pripomogel odličen niz Cavaliers, saj so se na 13 januarskih tekmah razveselili zmage kar 11-krat. Podoben razlog je skoraj zagotovo pretehtal tudi v primeru Bookerja. Sploh glede na primerjavo z Dončićem. Sonca so namreč januarja odigrala 16 tekem in jih dobila 11. Dallas ni imel niti približno tako dobrega izkupička, na 15 tekmah je večkrat izgubil, kot pa zmagal (razmerje 7–8).

Dallas je v zadnjih dveh mesecih dobil 15 tekem, izgubil pa jih kar 16. Foto: Reuters

Dončić je na petih tekmah manjkal, ko pa je nastopal, so Mavericks štirikrat zmagali (proti Portlandu, Minnesoti, Atlanti in Orlandu), šestkrat pa ostali praznih rok (proti Utahu, Memphisu, LA Lakers, Bostonu, Phoenixu in Sacramentu), skoraj po vseh tekmah pa je med navijači Dallasa prevladoval občutek, da bi si slovenski velemojster, ki je bil zaradi odsotnosti številnih pomembnih soigralcev prisiljen v zadnjem obdobju na parketu prebiti še več minut, kot bi jih sicer, zaslužil boljšo zasedbo oziroma še kakšnega boljšega soigralca, ki bi povzdignil raven iger Dallasa, hkrati pa še utrdil obrambo.

Luka in January: Booker in January:



37 PPG > 30 PPG

10 AST > 6 AST

9 REB > 4 REB

1.3 STL > 1.1 STL

37 TOV > 41 TOV



Part of their agenda IG 🤷 https://t.co/NI17Sejfp1 — MavsMuse (@MavsMuse) February 1, 2024

Zanimiv podatek pa je, da je na petih tekmah, na katerih je Dončić manjkal, Dallas zmagal trikrat (proti Portlandu, New Yorku in New Orleansu), dvakrat pa izgubil (proti New Orleansu in Minnesoti). V zadnjih dveh mesecih, v katerih beleži Dončić nore številke, s katerimi se je utrdil na drugem mestu lestvice najboljših strelcev lige NBA, kjer je znižal zaostanek za vodilnim Joelom Embiidom, pa Dallasu vseeno ni uspelo priti do pozitivnega razmerja zmag in porazov (15–16). To pa je bilo tudi obdobje, ko je Dončić ob sebi pogrešal ogromno soigralcev, malodane ni bilo tekme, na kateri ne bi bila odsotna vsaj dva člana udarne peterke.

Zaslužil bi si več spoštovanja

Več točk od Luke Dončića sta v zgodovini lige NBA na eni tekmi dosegla le Wilt Chamberlain in Kobe Bryant. Foto: Guliverimage Na drugi strani velike luže se krešejo mnenja. Ali se izbira najboljši igralec najbolj zmagovite ekipe ali zgolj najboljši igralec? Razpreda se tudi o dvojnih merilih, kako presežki Luke Dončića v ligi NBA niso deležni spoštovanja, ki bi si ga drugače zaslužil. Debate o tem so bile najbolj vroče po zgodovinskem podvigu Ljubljančana, ko je na gostovanju v Atlanti dosegel kar 73 točk, nekateri izmed strokovnih komentatorjev, v tem je prednjačil analitik ESPN Stephen A. Smith, ki je že nekajkrat izkazal nenaklonjenost Dončiću, so raje kot 73 točk Slovenca izpostavljali vprašanje prepustnosti obramb v ligi NBA. Takrat je obrambi Atlante očital, kako leno in nedostojno se je spoprijela z Dončićem, v resnici pa je imel slovenski reprezentant zelo zahtevno delo, saj so ga zlasti v drugem polčasu tekmeci večkrat podvajali že ob vstopu na njihovo igralno polovico in mu s tem oteževali pot do še več doseženih točk.

Dončić na zadnji tekmi, ko je Dallas proti Minnesoti pogrešal na parketu praktično najboljšo peterko ter izgubil z visoko razliko, ni nastopil. Zaradi bolečin v desnem gležnju je za zdaj vprašljiv tudi njegov nastop na naslednji tekmi, ko se bodo Mavericks v noči na nedeljo pomerili z Milwaukeejem. Tako je vprašljiv obračun med superzvezdnikoma iz Evrope, ki bosta konec avgusta v Stožicah oplemenitila poslovilno tekmo Gorana Dragića.

Vroči Slovenec Luka Dončić je ostal brez priznanja za igralca meseca zahodne konference tudi meseca decembra. Takrat je bil za najboljšega izbran Shai Gilgeous-Alexander. Foto: Reuters

Če pa je Antetokounmpo v karieri osvojil že deset priznanj za najboljšega igralca meseca vzhodne konference v ligi NBA, pa je Dončić omenjeno priznanje na zahodu prejel "le" trikrat. Nazadnje za nastope decembra 2022, pred tem pa še za tiste februarja 2022 in novembra 2019. Dončićevi navijači bodo dejali, da premalo, a je imelo verjetno pri izboru še kako pomembno vlogo razmerje med zmagami in porazi Dallasa. Ta pa v zadnjih sezonah močno niha. V prejšnji sezoni je bil celo tako skromen, da se Kiddova četa sploh ni uvrstila v končnico ...