Francoski čudežni deček pred Dončićem

NBA in Nacionalno združenje košarkarjev sta danes skupaj objavila, da si je Stephen Curry iz Golden State Warriors zagotovil prvo mesto na seznamu najbolj priljubljenih dresov lige NBA na podlagi podatkov NBAStore.com za prvo polovico redne sezone 2023-24.

V prejšnji sezoni je bilo prodanih največ dresov LeBrona Jamesa, Luka Dončić je bil na petem mestu. James je bil na vrhu omenjene lestvice v zadnjih petih sezonah, tokrat je, vsaj zaenkrat, šele na tretjem mestu. Pred njim sta košarkar Golden State Warriors Stephen Curry in prvi zvezdnik Bostona Jayson Tatum. Na četrto mesto se je uvrstil novinec v ligi in član San Antonio Spurs Victor Wembanyama, kar je najvišje, kamor je po prodaji dresov posegel kateri izmed novincev po Kristapsu Porzingisu v sezoni 2015/16. Tik za francoskim čudežnim dečkom je zvezdnik Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo, za njim pa slovenski as Dončić. Prvič sta se na lestvici najbolje prodajanih dresov znašla košarkar Philadelphie Tyrese Maxey, ki je na devetem mestu, in član Sacramenta De'Aron Fox na 15. mestu.

Najbolje prodajani dresi v ligi NBA: 1. Stephen Curry, Golden State Warriors

2. Jayson Tatum, Boston Celtics

3. LeBron James, Los Angeles Lakers

4. Victor Wembanyama, San Antonio Spurs

5. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

6. Luka Dončić, Dallas Mavericks

7. Devin Booker, Phoenix Suns

8. Kevin Durant, Phoenix Suns

9. Tyrese Maxey, Philadelphia 76ers

10. Damian Lillard, Milwaukee Bucks

11. Ja Morant, Memphis Grizzlies

12. Joel Embiid, Philadelphia 76ers

13. LaMelo Ball, Charlotte Hornets

14. Nikola Jokić, Denver Nuggets

15. De'Aaron Fox, Sacramento Kings Najbolje prodajano blago posameznih ekip v ligi NBA: 1. Los Angeles Lakers

2. Boston Celtics

3. Golden State Warriors

4. Milwaukee Bucks

5. Philadelphia 76ers

6. Chicago Bulls

7. Phoenix Suns

8. New York Knicks

9. San Antonio Spurs

10. Dallas Mavericks

