Dan po zgodovinskem dosežku hladen tuš za izmučenega Dončića in Dallas

Dallas Mavericks : Sacramento Kings 115:120 Učinek Luke Dončića: 28 točk (8/17 za 2, 1/9 za 3, 9/12 prosti meti), 10 sk., 17 as., 2 ukr. žogi, 1 blokada, 3 izg. žoge v 46:09 Strelci: Dončić 28, Williams 27 (7/10 za 3, 8 sk.), Hardaway Jr. 19, Lively II 13 (9 sk.); Fox 34, Barnes 20, Huerter 18

Slovenski as Luka Dončić je v petek z noro predstavo proti Atlanti šokiral košarkarski svet in se podpisal pod tretji najboljši strelski izkupiček v zgodovini lige NBA. 24-letni kapetan slovenske izbrane vrste je proti Hawks zablestel s kar 73 točkami in poskrbel za dosežek, ki bo odmeval še dolgo, ob tem pa je svojo ekipo popeljal do pomembne zmage. A manj kot 24 ur po gostovanju v Atlanti je Dallas doma odigral 46. tekmo sezone. Nastop Dončića je bil po izjemni predstavi manj kot dan prej in težavah z bolečinam v gležnju dolgo časa pod vprašajem, a je strateg Jason Kidd tik pred srečanjem razodel, da bo Slovenec pomagal svoji ekipi. "Z Luko sva se pogovarjala o tem, da bi morda izpustil to tekmo, a nam je dal takoj vedeti, da želi igrati," je razkril strateg Dalasa, ki se je sicer v zadnjem času zaradi nekaterih nerazumljivih odločitev znašel na udaru navijačev Dallasa.

Predstava Luke Dončića:

Ti tudi na srečanju s Sacramentom v American Airlines centru niso imeli pretiranih razlogov za zadovoljstvo, saj so gostje, ki so dobili še drugo medsebojno tekmo v sezoni, kljub pritisku Dallasa v zadnjih minutah prišli do svoje 26. zmage sezone. Na drugi strani ima Dallas zdaj ob 25 zmagah 21 porazov in se vse bolj nevarno giblje in pada po mestih, ki še vodijo v boj za končnico. Za Dallas je bil to tretji zaporedni domači poraz, kar se jim v tej sezoni pred tem še ni zgodilo.

Vrhunci tekme:

Kanček upanja v zaključku, a ...

Dallas se je sicer v zaključku tekme prebudil, a na koncu ostal brez velikega preobrata. Gostje so 3:14 pred koncem po enem zadetem prostem metu De'Aarona Foxa še vodili s 114:102, a so Mavericks dve minuti pred koncem zaostanek znižali na 108:114, zatem pa je bil sam pri metu za tri s strani še Tim Hardaway Jr., a je zgrešil trojko za priključek. Kljub temu se košarkarji Dallasa niso predali, neuničljivi Dončić je 17 sekund pred koncem zadel trojko za 113:118, po dveh zgrešenih prostih metih Malika Monka so se domači sedem sekund pred iztekom igralnega čaka po polaganju Maxija Kleberja približali na 115:118, a je nato po minuti odmora zmago Sacramenta s črte prostih metov potrdil Harrison Barnes.

"Ko pogledamo, kaj je Luka storil na zadnjih dveh tekmah, je neverjetno. Naredi vse, kar od njega želimo, zdaj mu moramo le najti pomoč v ostalih soigralcih. Na tem področju moramo biti bolj konsistentni, a imamo tudi nekatere težave s poškodbami. Luka res naredi vse, trudi se, danes nas je spravil nazaj v igro. Približali smo se na šest točk zaostanka, Timmy (Hardaway Jr., op. p.) je imel odprt met za tri, a ni šlo, kdo ve, kaj bi se zgodilo, če bi šla žoga skozi obroč. Energija je bila danes prava, čeprav je bilo dan po zgodovinskem dosežku Luke težko. Ekipa se je borila vse do konca, kar kaže na karakter tega moštva, niso se predali.

Dončić je na parketu preživel več kot 46 minut. Foto: Reuters

Deveti trojni dvojček Dončića v sezoni

Dončić je v zadnjih približno 22 urah na dveh srečanjih skupno dosegel kar 101 točko, na parketu je skupno preživel kar 91 minut, vknjižil pa je skupno še 24 asistenc in 20 skokov. Na srečanju s Sacramentom je na parketu preživel več kot 46 minut, v katerih se je podpisal pod svoj deveti trojni dvojček v sezoni. Čeprav razumljivo in pričakovano ni bil pretirano razpoložen pri metu - zadel je le eno trojko iz devetih poskusov - je bil z 28 točkami prvi strelec tekme, ob tem pa je svojim soigralcem podelil kar sedemnajst asistenc in ujel še deset odbitih žog.

"Plan je vedno tak, da Luka na parketu preživi manj kot 48 minut. Glede na širino kadra, ki ga imamo trenutno, Luka nosi veliko breme, želi si igrati in pomagati, takšen je. Kot sem že rekel, danes je znova naredil ogromno. Žal ni bil pri metu kot proti Atlanti, a je še vedno težava za nasprotnikovo obrambo, ustvaril je ogromno priložnosti za svoje soigralce," je o visoki minutaži slovenskega košarkarja po srečanju dejal Kidd.

Srečanje s Sacramentom so v domači zasedbi izpustili Kyrie Irving, Dante Exum, Derrick Jones Jr. in Dwight Powell. Domači so sicer tekmo dobro odprli, povedli z 10:2, a so gostje hitro odgovorili in povedli s 14:13. Dončić je bil pričakovano ves čas pod budnim očesom obrambe gostov, ki ga je pogosto podvajala, ob tem je izjemno delo opravljal Keegan Murray, ki je Dončiću podelil tudi tri blokade. Hkrati pri Dallasu niso imeli prave rešitve v obrambi na Foxu in Domantasu Sabonisu. Z delnim izidom 11:2 so gostje ob koncu prvega polčasa ušli na dvomestno prednost s 63:49, ki je do konca obračuna niso več izpustili iz rok. Po dveh zaporednih trojkah Sacramenta na začetku tretjega dela se je prednost gostov hitro dvignila na 20 točk. Dallas, ki je zaostajal z največ 23 točkami zaostanka, je nato z delnim izidom 14:1 zaostanek znižal na 63:72, a so gostje znova odgovorili in se v zadnji del podali s prednostjo 94:75. V zaključku so, kot že omenjeno, domači pritisnili, a na koncu ostali brez pomembnega uspeha.

Grant Williams je s 27 točkami dosegel največ točk v svoji karieri. Foto: Reuters

Strelski rekord kariere za Williamsa

Poleg Dončića je bil pri Dallasu s svojim strelskim rekordom kariere najbolj razpoložen Grant Williams, ki je dosegel 27 točk, od tega sedem trojk iz desetih poskusov, zbral je tudi osem skokov. Hardaway Jr. je srečanje končal pri 19 točkah, Dereck Livley II pa je ob 13 točkah ujel še devet odbitih žog. Na drugi strani je bil najbolj učinkovit Fox s 34 točkami, Barnes jih je dodal 20 (4/7 za 4), Kevin Huerter pa 18 (4/8 za 3).

Gostje so imeli na koncu skoraj 54-odstotni izkupiček meta iz igre, Dallas na drugi strani je unovčil le slabih 44 odstotkov svojih poskusov. Ob tem je Sacramento izvajal 30 prostih metov, Dallas na drugi strani 18, veliko pritožb na nekatere dvomljive in tudi sporne odločitve sodnikov pa je imel med srečanjem tudi Dončić. Tega z Mavericks naslednja tekma čaka v noči na torek, ko bo v American Airlines centru gostoval Orlando, Dallas pa se bo skušal vrniti na zmagovite tirnice.

Los Angeles Clippers so Bostonu prizadejali drugi domači poraz v sezoni. Foto: Reuters

Vodilna ekipa lige Boston Celtics je v noči na nedeljo zabeležila svoj enajsti poraz v sezoni. Celtics so v domačem TD Gardnu izgubili šele drugič v sezoni, potem ko so jih za svojo peto zaporedno zmago s 115:96 ustavili Los Angeles Clippers. Gostje so po odlični drugi in tretji četrtini srečanja v zadnji del vstopili s prednostjo 91:60, tako da je Boston na koncu le nekoliko omilil poraz. Vloga prvega strelca pri Clippersih je pripadla Kawhiju Leonardu, ki je 26 točkam dodal še sedem skokov, Daniel Theis je dodal 18 točk. Pri Bostonu je Jayson Tatum ob 21 točkah ujel še enajst odbitih žog. Clippers so se tako Bostonu oddolžili za visok poraz na domačem terenu, ko so na konec decembra izgubili s 108:145.

"Fantje so bili motivirani, saj so nas doma visoko nadigrali. Vedeli smo, da nas čaka še druga tekma v dveh dneh, a zavedali smo se naše naloge in bili kos velikemu izzivu," je manj kot 24 ur po zmagi nad Torontom zdaj pa še nad Bostonom dejal trener Clippersov Tyronn Lue.

James odločil triler v San Franciscu

V najbolj izenačeni tekmi dneva so Los Angeles Lakers po kar dveh podaljških v gosteh odpravili Golden State Warriors. V rednem delu je koš za podaljšek šest sekund pred koncem za izenačenje na 118:118 dosegel Stephen Curry, tudi v prvem dodatku igralnega časa pa so bili domači tisti, ki so se vrnili iz izgubljenega položaja. Sedem sekund pred iztekom časa je namreč trojko za 130:130 zadel Klay Thompson. V drugem podaljšku pa je nato sekundo pred koncem ob zaostanku Lakersov s 143:144 prekršek nad LeBronom Jamesom storil Draymond Green.

Izkušeni član Lakersov je bil nato dvakrat natančen iz črte prostih metov in svojo ekipo popeljal do zmage s 145:144. James je bil na koncu s trojnim dvojčkom 36 točk, 20 skokov, 12 asistenc - prvi igralec Lakersov, Anthony Davis je ob zmagi prispeval 29 točk in 13 skokov. Na drugi strani je s 46 točkami blestel Stephen Curry, ki je zadel devet trojk iz 21 poskusov. Thompson je obračun končal pri 24 točkah.

Zadnja ekipa zahoda San Antonio Spurs pa je šokirala drugouvrščeno Minnesoto in jo na domačem parketu premagala s 113:112. Srečanje je devet sekund pred koncem z enim zadetim prostim metom Keldon Johnson. Gostje so imeli nato po skoku Rudyja Goberta še napad za zmago, a je trojko v zadnji sekundi s step backa zgrešil Karl-Anthony Towns. Najboljši strelec San Antonia je bil Devin Vassell s 25 točkami, Victor Wembanyama je 23 točkam dodal še 13 skokov. Pri gostih je bil z 32 točkami (6/8 za 3) in 12 asistencami najbolj razpoložen Anthony Edwards.

