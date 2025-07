Gorski kolesar Lenart Dejak je na olimpijskem festivalu evropske mladine Sloveniji v gorskokolesarskem krosu priboril bronasto kolajno. S časom 1:00:26 je tretje mesto osvojil kljub tehničnim težavam na progi, saj se mu je sredi dirke, ki je potekala v hudi vročini, pokvarila potopna sedežna opora. V zadnji krog je odšel kot peti, nato pa z vrhunsko predstavo in izjemno borbenostjo prehitel dva tekmovalca in Sloveniji priboril četrto kolajno na letošnjem Olimpijskem festivalu evropske mladine. Tajda Šoštarko je v konkurenci deklet osvojila 12. mesto.

To je četrta slovenska kolajna na letošnjem olimpijskem festivalu evropske mladine, ki med 20. in 26. julijem poteka v Makedoniji. Atletinja Živa Remic je Sloveniji pritekla zlato kolajno v teku na 400 metrov, srebrno kolajno je v streljanju z zračno puško priboril Maksimilijan Žarić, ki je kolajno z enakim leskom skupaj z Lano Kužnik osvojil tudi v streljanju z zračno puško v tekmi dvojic.

Slovenijo na olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju zastopa 118 mladih športnic in športnikov, ki nastopajo v 14 športnih panogah: v atletiki, badmintonu, športni gimnastiki, judu, kajak-kanuju (slalom), cestnem in gorskem kolesarstvu, košarki, košarki 3 na 3, odbojki, plavanju, namiznem tenisu, strelstvu in taekwondoju.

Olimpijski festival evropske mladine je največji večpanožni športni dogodek, ki je namenjen mladim športnicam in športnikom med 14. in 18. letom starosti.