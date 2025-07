Že prvi dan kolajna za Slovenijo

Na olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem), ki do 26. julija poteka v Makedoniji, bo v 14 športnih panogah nastopilo 59 slovenskih športnic in 58 športnikov. Pred dvema letoma je bilo tovrstno tekmovanje v Mariboru, Slovenci so si takrat priborili devet kolajn, od tega dve zlati, dve srebrni in pet bronastih. Slovenija je v Makedoniji prvo kolajno osvojila že prvi dan, srebro v streljanju z zračno puško na 10 metrov je z vrhunskim nastopom in rezultatom 417,7 osvojil Maksimilijan Žarić.

"S tekmo sem zelo zadovoljen. Streljal sem nad pričakovanji še posebej glede na vročino in novo okolje. Morda bi lahko še malo bolje streljal zadnjo serijo, vendar sem gledano v celoti v svojim nastopom zelo zadovoljen," je po tekmi dejal 17-letni Maksimilijan Žarić.

Maksimilijan Žarič Foto: OKS Zelo zadovoljna je bila tudi Maksimilijanova trenerka, Sonja Benčina: "Glede na to, da je imel Maks le en trening in da je bilo zelo malo časa za spoznavanje z dvorano, ki je bila ob tem zelo vroča, je Maks tekmo otvoril in zaključil kot profesionalec. Maksa je bilo užitek spremljati, saj je streljal kot izkušen tekmovalec."

Slovenijo na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju zastopa 118 mladih športnic in športnikov, ki nastopajo v 14 športnih panogah: v atletiki, badmintonu, športni gimnastiki, judu, kajak-kanuju (slalom), cestnem in gorskem kolesarstvu, košarki, košarki 3 na 3, odbojki, plavanju, namiznem tenisu, strelstvu in taekwondoju,

Olimpijski festival evropske mladine je največji večpanožni športni dogodek, ki je namenjen mladim športnicam in športnikom med 14. in 18. letom.