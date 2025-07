"Kolajne nisem pričakovala, želela sem doseči osebni rekord in čim boljšo uvrstitev. Po tem, ko sem po prvi seriji vodila, sem ves čas spremljala tudi, kako so metala druga dekleta. Bila sem kar nervozna, razmišljala sem o tem, kako bi lahko svoje mete še izboljšala. To mi sicer ni uspelo, ampak s svojim dosežkom sem zelo zadovoljna," je svoj nastop pokomentirala Živa Križ.

Današnji dan je bil za mlade slovenske športnike, ki nastopajo na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju, izjemno uspešen. Atletinja Oriana Lovrec je v metu kladiva z razdaljo 64,45 metra osvojila četrto mesto, Zarja Žižek pa je v teku na 800 metrov s časom 1.00.30 osvojila sedmo mesto. Ženska štafeta v teku na 100-200-300-400 metrov je osvojila 15. mesto; za Slovenijo so tekle Zarja Žižek, Iva Škrabar Dizdarevič, Neja Mantelj in Gaja Kovačec.

Dan pred tem je judoist Luka Kodrič v kategorili do 73 kilogramov izgubil napeto polfinalno borbo, tako da je zasedel končno 5.–8. mesto.

Odbojkarska ekipa fantov bo jutri igrala za tretje mesto, odbojkarska ekipa deklet pa za peto mesto.

Zmagali so tudi košarkarji in košarkarice, ki nastopajo v Kumanovem; oboji so igrali z domačini, reprezentanco Severne Makedonije. Košarkarice so zmagale z izjemno visoko razliko 79:23, košarkarji pa so slavili z rezultatom 61:46. Košarkarji se bodo za peto mesto pomerili z Izraelom, košarkarice pa s Finsko.

Ekipa košarkaric 3x3, v kateri igrajo Nika Blagus, Anja Močnik, Nika Ocvirk in Lena Trantura, bo še danes igrala za tretje mesto, ekipa košarkarjev 3x3, ki jo sestavljajo Nik Joviċ, Rok Kozel, Miha Smrekar in Martin Žerjal, pa bo prav tako še danes najprej igrala polfinale, nato pa tekmo za končno uvrstitev.

Slovenija je doslej na Olimpijskem festivalu evropske mladine, ki med 20. in 26. julijem poteka v Severni Makedoniji, skupaj s kolajno Žive Križ, osvojila že pet kolajn. Zlato kolajno je Sloveniji v teku na 400 metrov pritekla atletinja Živa Remic, ki bo jutri na Sportalu gostja Sobotnega intervjuja, srebrno kolajno je v streljanju z zračno puško priboril Maksimilijan Žarić, ki je srebrno kolajno skupaj z Lano Kužnik osvojil tudi v streljanju z zračno puško v tekmi dvojic, bronasto kolajno pa je v gorskokolesarskem krosu osvojil Lenart Dejak.