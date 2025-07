Nov uspeh mladih Slovenk in Slovencev: košarkarice in košarkarji tretji v Skopju

Na Olimpijskem festivalu evropske mladine, ki poteka v Skopju, so košarkarice in košarkarji 3x3 osvojili bronasti kolajni. Ekipa košarkaric je v tekmi za tretje mesto premagala Romunijo z rezultatom 18:11, košarkarji pa so v tekmi za tretje mesto premagali Srbijo z 20:14. Doslej je na letošnjem tekmovanju Slovenija osvojila sedem kolajn.

V ekipi košarkaric so igrale Nika Blagus, Anja Močnik, Nika Ocvirk in Lena Trantura. "V tekmo za tretje mesto smo šle pogumno in polne energije, saj smo verjele, da lahko zmagamo in priborimo Sloveniji novo kolajno. Celoten turnir je bil zelo zanimiv, igrale smo težke in malo lažje tekme, nismo pa pričakovale, da bomo dosegle takšen izjemen rezultat, saj igre 3 na 3 nismo veliko trenirale. Tako da smo izjemno zadovoljne," je nastop za slovenski olimpijski komite ocenila kapetanka Lena Trantura.

Najboljši strelec slovenske fantovske vrste je bil Rok Kozel, ki je prispeval šest točk. Sledil mu je Nik Jović s petimi, Miha Smrekar je dodal tri, Martin Zerjal pa dve točk.

"Ko smo šli v tekmo za bron, smo razmišljali le to, da enostavno moramo zmagati, druge opcije ni bilo. Želeli smo kolajno, Nastop na tem turnirju je bil fenomenalna izkušnja, nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje in kar nas bo za vedno povezalo," je dejal Kozel.

Trener ekipe Jan Rizman je ob tem dodal, da je "rezultat, ki so ga košarkarji pričarali na tem turnirju, nekaj posebnega in resnično izjemno sem ponosen nanje".

Slovenija ima tako na Ofemu, ki med 20. in 26. julijem poteka v Severni Makedoniji, skupaj osvojila sedem kolajn. Zlato je v teku na 400 metrov pritekla atletinja Živa Remic, srebrnoje v streljanju z zračno puško priboril Maksimilijan Žarić, ki je srebrno kolajno skupaj z Lano Kužnik osvojil tudi v streljanju z zračno puško v tekmi dvojic, srebrno kolajno je osvojila tudi atletinja Žive Križ v metu kopja. Bronasto mealjo je v gorskokolesarskem krosu osvojil Lenart Dejak, košarkarji 3x3 pa so dodali še dve bronasti.

