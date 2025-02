Slovenija se z OFEM vrača s srebrom

"S srebrno kolajno sem zelo zadovoljna, vesela sem, da sem zadela vse strele in da mi je šlo tudi tekaško super. Skozi celo tekmo me je spremljala ekipa in me spodbujala, kar mi je pomagalo, da mi je bilo lažje teči. Ta medalja mi zelo veliko pomeni, saj so bili s tem poplačani vsi treningi in ves trud," je po osvojenem drugem mestu konec tedna dejala Ajda Špitalar.

Odličje je bilo še kako pomembno, saj je tekmovalka ob tem osvojila še nehvaležno četrto mesto na 10-kilometrski biatlonski preizkušnji. V mešani biatlonski štafeti (4 x 6 km) je bila Špitalar skupaj z Drejcem Megličem, Jako Pilarjem in Niko Pelan šesta.

Četrti je bil v smučarskem teku na 10-kilometrski razdalji tudi Tine Šporn. Taja Prešern je bila v ženskem slalomu peta.

V biatlonu je bil Drejc Meglič osmi v šprintu na 7,5 kilometrov, Jaka Pilar deseti na 12,5-kilometrski preizkušnji, Nika Pelan pa na 10-kilometrski preizkušnji. Prav tako deseta je bila Ula Kuhar v sprintu smučarskega teka.

Tokrat nastopili športniki iz 45 držav

Olimpijski festival evropske mladine je namenjen športnikom med 14. in 18. letom starosti. Festival poteka pod okriljem evropskih olimpijskih komitejev, na letošnjem festivalu pa so sodelovali športniki iz 45 držav. Slovenijo je zastopalo 16 športnikov in 14 športnic, ki so nastopili v šestih panogah, ob že omenjenih tudi v drsanju na kratke proge, umetnostnem drsanju in smučanju prostega sloga.

Mlada ambasadorka letošnjega tako zimskega kot poletnega Olimpijskega festivala evropske mladine je judoistka Zarja Tavčar, ki je leta 2017 na festivalu osvojila bronasto medaljo.

Poletni Olimpijski festival evropske mladine bo letos potekal v Skopju, in sicer med 20. in 26. julijem.