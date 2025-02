Anamarija Lampič pridobivala na progi in izgubljala na strelišču

Na svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju v Švici so najboljše biatlonke danes opravile šprintersko tekmo, v kateri se je do zlate kolajne prebila Francozinja Justine Braisaz-Bouchet. Srebro je osvojila Nemka Franziska Preuss, bron pa Finka Suvi Minkkinen. Najboljša Slovenka je bila Anamarija Lampič na 14. mestu, Polona Klemenčič je tekmo končala na 30., Lena Repinc na 60. in Živa Klemenčič na 66. mestu.

Anamarija Lampič je danes na 7,5-kilometrski preizkušnji, na kateri je v tej zimi že zablestela – s tretjim mestom na šprintu svetovnega pokala v Annecyju je prvič v biatlonski karieri stopila na oder za zmagovalke –, možnosti za najvišja mesta zapravila že na prvem strelskem postanku, ko je v zahtevnih vremenskih razmerah (pihal je močan veter, naletaval je sneg) morala dvakrat v kazenski krog. Kljub temu je bila malenkost hitrejša od Polone Klemenčič, ki je zgrešila le enkrat, najboljši slovenski tekmovalki pa sta nadaljevali s 46. in 48. mesta.

Na progi sta obe Slovenki napredovali, na drugem strelskem postanku je bila Polona Klemenčič stoodstotna, Lampič pa je zgrešila le enkrat. V zadnji krog se je nekdanja smučarska tekačica podala s 25. mesta in bila hitra, do cilja se je prebila na končno 14. mesto. Polona Klemenčič je bila 30.

Kaotične razmere

"Tekma je bila precej kaotična. Padal je sneg, na strelišču je pihal veter iz leve in desne. Malo me je bilo strah tega. Zdaj pa mi je resnično žal prvega strela leže, ker se je zgodil po nepotrebnem. Sprožila sem ponesreči. To me je tako prizadelo, da sem zgrešila še drugega. Naprej je šlo zelo tekoče, tudi stoje sem zgrešila le enega. To je nekako v skladu s tistim, kar kažem na treningu, in sem zadovoljna," je tekmo za Smučarsko zvezo Slovenije ocenila 29-letnica iz Valburge.

Polona Klemenčič je imela mešane občutke: "Ni bilo najboljše, ni bilo najslabše. Glede na razmere na strelišču sem s streljanjem kar zadovoljna. Morda mi je žal le zgrešenega strela leže, ki sem ga sama zgrešila. Če bi počakala še malo, bi verjetno padel. Na progi pa se nisem počutila najbolje. Razmere so bile težke in začela sem malo bolj zadržano. Vseeno sem se potrudila in s tem sem zadovoljna."

"Ni bilo najboljše, ni bilo najslabše," je o svojem nastopu povedala Polona Klemenčič. Foto: Reuters

Absolutno preveč zgrešenih strelov

Neznačilno nezanesljiva je bila na strelišču danes najmlajša članica slovenske reprezentance Lena Repinc, ki je kar štirikrat zavila v kazenski krog. Po prvem strelskem postanku je bila med Slovenkami zaradi brezhibnega streljanja v najboljšem položaju Živa Klemenčič, a je ta kapital zapravila na drugem streljanju, ko je mimo tarč poslala štiri strele.

"Nisem niti približno zadovoljna. Ne vem, ali je bil kriv veter ali sem bila kriva sama. Štirje zgrešeni streli so absolutno preveč," je bila razočarana mlada Repinc, Živa Klemenčič pa je povedala: "Polovično zadovoljstvo. Zadovoljna sem s tem, da sem leže zadela vseh pet strelov, saj sem imela letos tudi veliko težav na streljanju leže, in to je dobra popotnica za naprej. Stoje pa je bilo preveč zgrešenih strelov in s tem nisem zadovoljna, a za nazaj ni mogoče spremeniti nič."

Oceno prve posamične tekme na svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju je podal še glavni trener slovenske reprezentance Janez Marič. "Na koncu smo lahko zadovoljni. Če si s tremi zgrešenimi streli na 14. mestu, ni slabo. Vesel sem tudi za Polono, ki se je po počasnejšem začetku zbrala in dosegla soliden rezultat. Žal pa mi je Lene, ki je sposobna streljati veliko bolje. Štirje zgrešeni streli zanjo so absolutno preveč. Živa je leže streljala dobro, stoje pa je zastreljala nastop na zasledovanju. Cilj je izpolnjen, da so tri na zasledovalni tekmi."

Razburljiv četveroboj za kolajne in solze za Švico

Za kolajne se je na koncu spopadla četverica biatlonk. Prva med najboljšimi je vodstvo prevzela snaha nekdanjega slovenskega trenerja Ricca Grossa in domači adut Lena Häcki Gross. A Švicarka je vodila le nekaj minut, ko jo je z vrha zrinila Minkkinen. Obe sta strelsko nalogo opravili stoodstotno.

Oder za zmagovalke so zasedle Francozinja Justine Braisaz-Bouchet, Nemka Franziska Preuss in Finka Suvi Minkkinen. Foto: Reuters

Nato je zadišalo po nemški zmagi, saj je le dve minuti kasneje vodstvo prevzela Preuss, ki je morala enkrat v kazenski krog, vseeno pa je imela v cilju dve desetinki sekunde prednosti. Nekoliko neopazno se je med najboljše pomešala Francozinja Braisaz Boucehet. Ta je na prvem strelskem postanku zgrešila eno tarčo in na videz izpadla iz kroga tekmovalk za kolajno, a je nato stopnjevala ritem in se s hitrim streljanjem prebila na tretje mesto, v zadnjem 2,5-kilometrskem krogu pa je za 12 sekund prehitela tekmice in si z na koncu najboljšim tekaškim dosežkom med vsemi priborila zlato.

Za 28-letno Francozinjo, olimpijsko prvakinjo s tekme v skupinskem štartu, je to deveta kolajna na SP, četrta zlata. Nemka ima doma zdaj devet kolajn, a današnja je bila šele druga posamična, prvo je osvojila pred desetimi leti v Kontiolahtiju, poroča STA.

Na nedeljskem zasledovanju bodo nastopile tri Slovenke, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič in Lena Repinc, ki je uvrstitev ujela za las, šprintersko preizkušnjo je končala na 60. mestu, zadnjem, ki še prinaša pravico nastopa na zasledovalni tekmi.

Jutri ob 15.05 šprinterska tekma svetovnega prvenstva čaka še moške.

SP Lenzerheide, šprint (ž): 1. Justine Braisaz Bouchet (Fra) 22:08,7 (1)

2. Franziska Preus (Nem) + 9,8 (1)

3. Suvi Minkkinen (Fin) 10,0 (0)

4. Lena Häcki Gross (Švi) 11,4 (0)

5. Michela Carrara (Ita) 24,4 (1)

6. Lou Jeanmonnot (Fra) 30,9 (2)

7. Julija Simon (Fra) 34,5 (2)

8. Maya Cloetens (Bel) 50,4 (0)

9. Ella Halvarsson (Šve) 52,2 (2)

10. Elvira Öberg (Šve) 53,4 (2)

...

14. Anamarija Lampič (Slo) 56,7 (3)

30. Polona Klemenčič (Slo) 1:48,0 (2)

60. Lena Repinc (Slo) 2:50,0 (4)

66. Živa Klemenčič (Slo) 3:06,7 (3)

