Mladost in izkušenost: v čast mi je tekmovati z Jakovom Fakom

Jutri se bo s tekmo mešanih štafet v Lenzerheideju v Švici začelo svetovno prvenstvo v biatlonu. Glavni trener slovenske reprezentance Janez Marič je v četverico, ki bo odprla tekmovanje, uvrstil Jakova Faka, Anamarijo Lampič, Polono Klemenčič in Lovra Planka. Zanimiva bo tudi tekma mešanih parov, ki bo na sporedu v četrtek, 20. februarja, in na kateri bosta slovenske barve najverjetneje branila najmlajša tekmovalka in najstarejši tekmovalec naše izbrane vrste.

Na tekmah mešanih parov je Janez Marič v tej sezoni stavil na navezo Jakov Fak – Lena Repinc in odločitev se mu je obrestovala z dvema šestima mestoma. Tudi na svetovnem prvenstvu nima namena razbijati uspešnega para. "Ta kombinacija se je zaenkrat izkazala za dobro in zato ne vidim razloga, da bi menjal. Upam, da oba ostaneta zdrava," nam je dejal pred odhodom v Švico.

"Lena je nedvomno primernejša za to disciplino"

"Ta kombinacija se je zaenkrat izkazala za dobro in zato ne vidim razloga, da bi menjal." Foto: Aleš Fevžer Najmlajša članica slovenske reprezentance je za to disciplino, ki je na kožo pisana predvsem zanesljivim strelcem, primernejša kot naša najhitrejša tekačica Anamarija Lampič, še meni glavni trener. "Da, Lena je nedvomno primernejša za to disciplino. V tej je namreč krog zelo kratek in je streljanje toliko pomembnejše. Hitro in s čim manj popravami."

Najboljša slovenska biatlonka te zime Lampič bo svoje priložnosti iskala predvsem na tekmah z manj streljanji. V sprintu je letos že stopila na oder za zmagovalke, v Annecyju je bila tretja, prav tako pa je bila ob Poloni Klemenčič, Klari Vindišar in Leni Repinc nepogrešljiva članica ženske štafete, ki se je v Hochfilznu izkazala z odličnim četrtim mestom. "Ani predvsem še manjka nekaj izkušenj na strelišču," pravi Marič, a tudi to se iz tekme v tekmo izboljšuje.

Polona Klemenčič zbolela, ozdravela, spet zbolela ...

Polona Klemenčič ima letos težave z zdravjem. Foto: Aleš Fevžer V Lenzerheide so odpotovali brez obolele Klare Vindišar, ki jo bo nadomestila Živa Klemenčič, imata pa tudi Polona Klemenčič in Lena Repinc svoje načrte na posamičnih tekmah. "Začetek sezone je bil zame malo slabši, zbolela sem in izgubila veliko v teku. Potem sem v Hochfilznu prihajala nazaj, zdelo se mi je, da sem imela v Franciji glede tekaške forme že nekoliko boljši občutek, pa sem še enkrat zbolela," nam je potek sezone opisala starejša od sestričen Klemenčič.

"Tako da ja, mislim, da je najpomembnejše, da do konca sezone ostanem zdrava," je še dodala. Upa, da bo na svetovnem prvenstvu rezultatsko krivuljo vendarle obrnila navzgor. "Zdaj smo v Ruhpoldingu in Anterselvi videli, da sem prišla nazaj, tudi strelsko sem napredovala, razen tistega zasledovanja v Anterselvi, ki se mi je povsem ponesrečilo. Mislim, da sem zdaj dobro trenirala, da sem dobro pripravljena in če bo šlo vse po sreči, da bom ostala zdrava, lahko pridejo tudi dobri rezultati."

"Raje ne bom nič rekla"

21-letna Lena Repinc je v tej zimi z dvema 18. mestoma na skrajšani individualni tekmi in sprintu zabeležila izida kariere v svetovnem pokalu. Ker gre za odlično strelko, ima bržčas najvišja pričakovanja prav v disciplinah, v katerih je ta element toliko pomembnejši. "Želje in pričakovanja? Raje se ne ukvarjam s tem, ker sem spoznala, da je tako zame bolje, drugače si ustvarjam prevelik pritisk," se je v smehu izmikala odgovoru na tovrstna poizvedovanja, pa vseeno dodala: "Definitivno pa si po tihem želim, da bi mi spet uspel en nastop med top 20 na posamični tekmi oziroma si želim, da se mi posamične tekme poklopijo, ker sem v tem drugem trimestru nastopala bolje v štafetnih tekmah. Lani sem rekla, da stavim na 15-kilometrsko tekmo, pa je bilo potem grozno, zato raje ne bom nič rekla. Velike možnosti vidim v štafeti."

Lena Repinc ima svoje načrte tudi na posamičnih tekmah. Foto: Aleš Fevžer

Kot članica ženske štafete se je v tej sezoni svetovnega pokala veselila četrtega mesta v Hochfilznu, bila s kolegicami Lampič, P. Klemenčič in Vindišar 16. v Ruhpoldingu in nazadnje v Anterselvi deveta. Odlično pa je nastopala tudi v paru s Fakom, v Kontiolahtiju in Oberhofu sta se uvrstila na šesto mesto. "Upam, da bom dobila priložnost nastopiti z Jakovom, ker nama je dvakrat res lepo uspelo. Zelo vesela bi bila, če bi dobila to priložnost tudi na svetovnem prvenstvu. To je čast. Je res izkušen tekmovalec, jaz pa najmlajša v ekipi in sem res vesela, da mi zaupajo takšno nalogo. Res bi bila vesela. Si pa seveda absolutno vselej želim izboljšati tisti šesti mesti, pri meni je vedno želja po napredku," še pravi mlada Gorenjka.

Prvenstvo se bo začelo v sredo, 12. februarja, s tekmo mešanih štafet.

