Janez Marič: Ne upam si razmišljati o čem takem. Res ne.

Pred najboljšimi biatlonkami in biatlonci sveta je vrhunec sezone 2024/25, svetovno prvenstvo v Lenzerheideju v Švici, ki se bo začelo v sredo, 12. februarja, z nastopom mešanih štafet. Najboljša slovenska predstavnika Anamarija Lampič in Jakov Fak sta v tej zimi pokazala, da tudi medalja ni nedosegljiva, a glavni trener slovenske vrste ne želi ničesar obljubljati. "Smo ekipa, ki kolajne ne more napovedovati, lahko pa se nam zgodi," nam je povedal po reprezentančnem treningu na Pokljuki.

V Lenzerheide Janez Marič pelje štiri tekmovalke in štiri tekmovalce, doma pa bosta na morebitno priložnost čakala še dva. V moški konkurenci bodo nastopili Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko in Anton Vidmar, v ženski pa Anamarija Lampič, Lena Repinc ter Polona in Živa Klemenčič. Rezervi sta Klara Vindišar in Matic Repnik.

Glavna aduta sta znana

"Jaka je v Anterselvi pokazal, da je lahko še zelo nevaren. Če bo imel dober dan, je mogoče vse." Foto: Aleš Fevžer Glavna aduta slovenske vrste sta Anamarija Lampič, ki je v tej zimi že stala na stopničkah, in Jakov Fak, ki se jim je na zadnji postaji svetovnega pokala v Anterselvi s petim in šestim mestom že močno približal. Lampič sicer v zadnjem času pesti nekaj težav s hrbtom, Fak pa je zdrav in je zadnji reprezentančni sklop priprav v Obertilliachu izpustil in treniral sam doma, malo v Planici in malo na Pokljuki, da bi ostal čim bližje družini.

"Pri njem bi bil večji problem, če bi ga na silo vzeli s seboj," nam je o tem povedal Marič, ki svojemu najizkušenejšemu varovancu povsem zaupa, obenem pa mu je vselej na voljo za pomoč, če jo ta potrebuje. "Mislim, da je Jaka dovolj star in dovolj izkušenj, da se znajde sam. Doma ima ženo in tri otroke, veliko je od doma in takrat, ko ima možnost, raje ostane in doma kakovostno trenira. In še glavo ima tako bolj spočito."

Stopničk si ne upa napovedovati

Strelski trener Ljubo Tomažič se je na pripravah v Obertilliachu potrudil, da so dekleta in fantje veliko streljali. Foto: Aleš Fevžer Sicer je reprezentanca opravila kratke, a kakovostne priprave na svetovno prvenstvo, še pravi glavni trener. "Na pripravah smo obnovili bazo in opravili nekaj kratkih treningov in treningov moči. Ljubo (strelski trener Tomažič, op. p.) pa se je tudi potrudil, da so dekleta in fantje veliko streljali v kombinaciji s hitrimi in počasnimi treningi."

V Lenzerheide tako slovenska vrsta odhaja optimistična, a brez velikih pričakovanj, s katerimi bi se le še dodatno obremenila. "Do zdaj nam je na vsaki postaji svetovnega pokala uspelo narediti vsaj en vrhunski rezultat in si želimo v tem ritmu nadaljevati tudi v Lenzerheideju," pravi Marič. Stopničk si ne upa napovedovati, si jih pa seveda želi, a mora za te sovpasti marsikaj.

Prav letos mineva deset let od zadnje slovenske kolajne na svetovnih prvenstvih, in to kar zlate. Osvojil jo je Jakov Fak na tekmi s skupinskim štartom v Kontiolahtiju na Finskem. Tedaj se je Marič uspeha veselil še kot Fakov sotekmovalec, nekaj zelo posebnega bi bilo, če bi se zdaj nove kot njegov trener. "Ne upam si razmišljati o čem takem. Res ne. Jaka pa je v Anterselvi pokazal, da je lahko še zelo nevaren. Če bo imel dober dan, je mogoče vse," pravi Marič.

Slovenska reprezentanca v Švico potuje v nedeljo, tam bo nato opravila le še nekaj aktivacijskih treningov, v sredo, 12. februarja, pa bo na sporedu že prva tekma, preizkušnja mešanih štafet.

