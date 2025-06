Janez Marič ostaja na čelu biatlonske reprezentance

Na redni seji zbora za biatlon so pri Smučarski zvezi Slovenije potrdili biatlonske reprezentance za olimpijsko zimo. Glavni trener Janez Marič ostaja na čelu A-reprezentance, v kateri bo osem članov. Pomembna novost pa je ponovna vzpostavitev reprezentance B, ki bo po mnenju SZS igrala ključno razvojno vlogo za prehod iz mladinskih vrst v članske.

Reprezentanca A bo v sezoni 2025/26 štela pet biatloncev in tri biatlonke. V ekipi ostajajo dosedanji nosilci, medtem ko bo četrto mesto v ženski ekipi odprto za rotacijo mlajših tekmovalk, ki bodo dobile priložnost na štafetnih in posameznih tekmah, so zapisali pri SZS.

Vrhunec sezone bodo olimpijske igre Milano - Cortina z biatlonskimi tekmami v dobro poznani Anterselvi, kjer bodo lahko nastopili po štirje moški in ženske.

"Sestave reprezentanc za novo sezono smo oblikovali na podlagi jasnih meril. Pomemben korak naprej predstavlja tudi ponovna uvedba B-reprezentance, ki je eno sezono ni bilo. Tokrat jo prvič sestavljajo mladi, ki so že končali mladinsko kategorijo, a še niso povsem pripravljeni za stalne nastope v ekipi A. Odločitev smo večkrat temeljito predelali na sejah strokovnega sveta panoge, kjer smo pretehtali vse prednosti in izzive takšnega modela," je dejal vodja panoge Tomas Globočnik.

Kot je dodal, velik del usmeritve in podpore prihaja tudi iz Mednarodne biatlonske zveze (Ibu), ki z različnimi razvojnimi programi in s finančno pomočjo spodbuja rast biatlona v manjših državah.

Poleg članskih ekip sta potrjeni tudi dve mladinski reprezentanci - moška in ženska, ki skupaj štejeta 13 tekmovalcev. Pod strokovnim vodstvom Janeza Ožbolta se nadaljuje razvojni model mlajših z dodatnim poudarkom na regijskem delu: "Z vzpostavitvijo štirih regijskih centrov želimo treninge približati klubskemu okolju in omogočiti boljši prehod mladih v tekmovalni sistem. V ospredje postavljamo kakovostno delo v manjših skupinah, strokovno podporo ter redna testiranja in taborni sistem."

Del razvojnega modela ostaja tudi Šola biatlona, ki bo tudi v novi sezoni organizirala tri tabore - dva poletna in enega zimskega -, namenjene otrokom iz vseh klubov, sicer pa skupaj v koledarskem letu več kot deset taborov in selekcijskih priprav. Tabori omogočajo poglobljeno učenje streljanja in prve tekmovalne izkušnje.

