Nemčija žaluje za eno svojih največjih športnih junakinj. Laura Dahlmeier je umrla pri le 31 letih. Nekdanja biatlonka, dvakratna olimpijska prvakinja in sedemkratna svetovna prvakinja je med alpinistično odpravo v pakistanskem gorovju Karakorum doživela hudo nesrečo. Novico o njeni smrti je nemški tiskovni agenciji DPA potrdila njena ekipa.

Nesreča se je zgodila 28. julija, ko sta se Laura Dahlmeier in njena soplezalka Marina Krauss na vrvi vzpenjali v alpskem slogu. Na višini približno 5.700 metrov ju je presenetil kamniti podor, ki je zadel izkušeno gornico.

Čeprav so takoj sprožili klic na pomoč, je bila lokacija zelo nedostopna. Reševalni helikopter je mesto nesreče dosegel šele naslednje jutro, 29. julija. Zaradi teme so morali iskanje tistega dne prekiniti in ga nadaljevati v sredo.

Zdaj je žalostna novica potrjena, Laura je zaradi nesreče umrla.

Legenda biatlona

Laura Dahlmeier je s svojimi dosežki zaznamovala biatlonsko zgodovino. Na olimpijskih igrah v Pjongčangu leta 2018 je osvojila dve zlati (sprint, zasledovanje) in eno bronasto medaljo. Leto prej je na svetovnem prvenstvu v Hochfilznu kot prva ženska osvojila kar pet naslovov svetovne prvakinje na enem prvenstvu. V sezoni 2016/17 je osvojila veliki kristalni globus in dominirala v svetovnem pokalu.

Laura Dahlmeier Foto: Guliverimage

Leta 2019, stara komaj 25 let, je presenetila s koncem tekmovalne kariere, ob tem pa spregovorila tudi o psihični in fizični izčrpanosti.

Pozneje se je povsem posvetila goram. Več kot dve leti se je izobraževala za državno licencirano gorsko in turnosmučarsko vodnico – eno najzahtevnejših alpinističnih usposabljanj v Nemčiji. Ob tem je pisala knjige, sodelovala kot strokovna komentatorka na ZDF.

Pogosto je opozarjala na nevarnosti v gorah in izpostavljala pomen ponižnosti pred naravo: "Kdor se odpravi v gore, mora vedeti, da se morda ne bo vrnil." Zdaj se je uresničilo ravno tisto, pred čimer je vedno svarila.