Dobrodelni 24-urni plezalni maraton z Janjo Garnbret v glavni vlogi ter številnimi plezalci in gledalci v stranskih, a nič manj pomembnih vlogah, je tik pred vrati. Dvakratna olimpijska prvakinja in vzornica številnim mladim športnikom, tudi tistim iz socialno ogroženih okolij, bo s projektom – ob podpori obiskovalcev in donatorjev – poskušala pomagati prav njim. Korošica si je zastavila ambiciozen cilj: v 24 urah preplezati 100 različnih smeri. Podvig bo poskusila uresničiti v petek in soboto v Plezalnem centru Slovenska Bistrica. O pripravah in ozadju dogodka, ki bo presegel zgolj športne okvire, smo se pogovarjali z medijskim predstavnikom prve dame športnega plezanja, Tilnom Lamutom.

Od začetka 24-urnega dobrodelnega plezalnega maratona z dvakratno olimpijsko prvakinjo Janjo Garnbret nas ločita še dva dneva.

Najboljša športna plezalka v zgodovini se bo v prvo smer v steni plezalnega centra v Slovenski Bistrici podala ta petek, 22. avgusta, ob 21. uri. Istočasno bodo lahko po istih smereh plezali tudi vsi tisti, ki si bodo zagotovili vstopnico za ta termin. Kot plezalci ali kot gledalci oziroma glasni navijači ob robu dvorane.

Plezalni center Slovenska Bistrica bo prizorišče unikatnega plezalnega maratona. Foto: Gregor Mlakar/STA

Iz vizionarstva v izvedbeni del

"Večina stvari je urejenih. Iz vizionarstva smo se premaknili v dejansko izvedbo in ko se bo to uresničilo kot dogodek, upamo, da bomo lahko vsi zadovoljni," si želi Janjin tiskovni predstavnik Tilen Lamut, ki z ekipo bdi nad projektom, ki bo ta konec tedna združil troje – plezanje, druženje in dobrodelnost.

Celoten izkupiček od prodanih vstopnic bo namenjen projektu Botrstvo v športu, katerega ambasadorka je letos prav Janja. A vrhunec dobrodelnosti bo prišel ob njenem doseženem cilju: ko bo v 24 urah preplezala vseh sto smeri, bo njen sponzor Allianz v humanitarni sklad prispeval še dodatnih 35 tisoč evrov.

Janja Garnbret je štafetno palico ambasadorke v športu prevzela od Gorana Dragića. Foto: Mediaspeed

Vrhunec ambasadorskega leta Janje Garnbret

Dobrodelni plezalni maraton bo vrhunec ambasadorskega leta Janje Garnbret. "Janja si je že od vsega začetka zadala, da bo aktivna ambasadorka projekta Botrstvo v športu. In s tem dogodkom želi ljudem ponuditi možnost, da z njo ne le plezajo, ampak se tudi povežejo. To ji ogromno pomeni," poudarja Lamut.

Tilen Lamut in Janja Garnbret na lanski prireditvi Športnik leta. Foto: Mediaspeed

Pristna interakcija s prvo damo športnega plezanja

Dogodek bo v središče postavil tisto, česar na tekmah ni, to je pristna bližina z najboljšo športno plezalko na svetu.

"Osnovna ideja je bila pripraviti dogodek, ki bo povezal plezalce iz vse Slovenije in ljudem omogočil, da Janjo vidijo plezati od blizu, da poskusijo plezati po istih smereh kot ona, da poskusijo plezati z njo. Tokrat med njo in gledalci ne bo fizične ločnice," pojasnjuje Lamut.

"Janja si je želela odprtega dogodka, kjer bo lahko med ljudmi. Skratka, kdor rad pleza, lahko pride in poskusi, smeri v dvorani so primerne za vse, od popolnih začetnikov do plezalcev na ravni svetovnega pokala, kdor pa želi samo spremljati, kaj se dogaja, seveda lahko počne tudi to," različne možnosti udejstvovanja predstavi naš sogovornik.

Janja Garnbret novembra 2023 na odprtju plezalnega centra v Slovenski Bistrici. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Vstopnice za več različnih terminov, Janja bo prisotna v vsakem od njih

Vstopnice za dogodek se dobro prodajajo, pri čemer je zanimivo, da je razmerje med prodanimi vstopnicami za plezalce in gledalce skoraj povsem enakomerno razporejeno.

Za plezalce in navijače je na voljo osem različnih časovnih terminov (tudi posebna 24-urna vstopnica), pri čemer bo v enem časovnem terminu zaradi varnosti v dvorani lahko največ okoli 350 ljudi. Janja bo prisotna v vsakem časovnem terminu, za katerega se prodajajo karte, ne pa nujno celoten termin.

Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Ekipa, brez katere projekta ne bi bilo

Priprava 24-urnega dobrodelnega maratona Janje Garnbret je ogromen organizacijski zalogaj, v katerem sodeluje približno od 20 do 25 ljudi. "Na kratko povedano – premalo," se nasmehne Janjin tiskovni predstavnik.

V projekt je vključen Plezalni center v Slovenski Bistrici kot gostitelj dogodka, agenciji Fabulatorij in Sportanzo, ki skrbita za izvedbeno in logistično plat, postavljavci smeri, ekipa RTV Slovenija, naš sogovornik ter Janjin menedžer Florian Klingler. Vsak od njih nosi delček odgovornosti, brez katerega edinstvenega dogodka ne bi bilo mogoče izpeljati.

Ne samo fizični, ampak tudi mentalni izziv

Lamut ocenjuje, da je 26-letna Korošica fizično izjemno pripravljena, - čaka jo tekmovalno izjemno intenziven mesec september - , bo pa projekt verjetno zanjo velik izziv po mentalni plati.

"Bolj kot se bližamo dogodku, bolj se zavedamo, da jo čaka sto smeri. Tudi če je polovica smeri zanjo lahkih, jih je vseeno treba preplezati. In če ne drugega, te zagotovo to utrudi mentalno, tudi plezalni copati verjetno ožulijo in tako naprej. Vse to so stvari, ki jih ni vajena, jim bo pa v teh 24 urah verjetno podvržena," ocenjuje Lamut.

Čeprav okviren načrt obstaja, pa obstajajo tudi številni dejavniki, ki ga lahko spremenijo. "Dejstvo je, da nikoli ne veš, kaj vse se lahko zgodi," o nepredvidljivosti še tako dobro zastavljenega načrta dodaja Lamut.

24-urni plezalni maraton bo za najboljšo športno plezalko tudi velik mentalni izziv. Foto: Grega Valančič

Kako bo s spanjem?

Dodaten izziv bo zagotovo tudi pomanjkanje spanca. Janja je v intervjuju za Sportal pred časom izrazila željo, da bi v obdobju 24 ur, kolikor bo trajal plezalni maraton, spala vsaj štiri ure, razveseljivo je, da Lamut pravi, da bi glede na trenuten načrt lahko našla celo nekaj ur spanca več.

100 smeri, posebej za Janjo postavljenih novih od 10 do 15 smeri

Dvakratna olimpijska prvakinja si je kot cilj dobrodelnega maratona zadala, da v 24 urah prepleza 100 različnih smeri v dvorani v Slovenski Bistrici. Večina smeri je del redne postavitve v dvorani, ki so jo delno prilagodili za potrebe dogodka, posebej za Janjo pa so načrtno postavili od deset do petnajst novih smeri.

Med njimi sta tudi dve, ki ju je postavil Simon Margon iz ekipe 360 Holds in ju bo Janja preplezala v zadnji uri projekta. Zaključek izziva bo mogoče spremljati tudi v neposrednem prenosu na TV Slovenija.

SMS-donacije in vstopnice z dobrodelno noto

24-urni plezalni maraton z Janjo Garnbret je dobrodelni dogodek, ki ga z nakupom vstopnice za plezanje ali spremljanje lahko podprete tudi vi. Vstopnice za dogodek so na voljo na spletni strani eventim.si. Projekt Botrstvo v športu lahko podprete tudi s SMS-donacijo. S sporočilom JANJA5 na številko 1919 boste za mlade športne talente prispevali pet evrov, s sporočilom JANJA10 pa deset evrov.

