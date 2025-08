Slovenska plezalka Lana Gorič se je v četrtkovih kvalifikacijah z osvojenim vrhom v prvi smeri in doseženo višino 24+ kot peta uvrstila v petkov polfinale. Njen uspeh je dopolnila Maksa Tišler Močnik (25, 21+), ki se je z 21. mestom prav tako uvrstila v nadaljevanje tekmovanja.

V polfinalu se je Gorič z doseženo višino 30+ in osmim mestom za las uvrstila v finale, Tišler Močnik pa je z višino 20+ tekmovanje končala na 22. mestu. V sobotnem finalu je Gorič plezala kot prva, z odličnim plezanjem priplezala do višine 29 in z osvojeno srebrno medaljo postala svetovna mladinska podprvakinja v težavnosti. V nadaljevanju jo je prehitela samo še Španka Geila Macia Martin, ki je tako postala svetovna mladinska prvakinja v težavnosti. Tretje mesto je osvojila Francozinja Louise Puech Yazid.

Foto: Richard Aspland /IFSC

Gorič: Kolajna pomeni, da se vse da

"Moj nastop mogoče ni bil popoln, se mi zdi, da sem perfekcionistka, sem pa plezala zelo sproščeno in odločno in sem sproti reševala vse, kar je šlo narobe, tako da sem bila zelo vesela, ko sem zaključila, kar se redko zgodi. Mentalno sem se počutila res pripravljeno in sem želela pokazati, kar imam, ter verjeti, da bo to dovolj za to, kar si želim. Ta srebrna medalja mi pomeni, da se vse da, če si pripravljen delati. In da moram bolj verjeti vase in v to, kar sem sposobna," je za Planinsko zvezo Slovenije dejala mlada plezalka.

Remškar: V najpomembnejših trenutkih iztisne največ

"Lana je poskrbela za res sanjski zaključek svetovnega prvenstva. Je tekmovalka, ki zna v najpomembnejših trenutkih iz sebe iztisniti največ, in to je pokazala tudi danes. V polfinalu se je za las uvrstila v finale in startala kot prva. Njen nastop v finalu je bil res fantastičen, borila se je do konca in na steni pustila vse, kar ima," je o uspehu najstnice dejala selektorica Ajda Remškar.

"Je tekmovalka, ki zna v najpomembnejših trenutkih iz sebe iztisniti največ, in to je pokazala tudi danes." Foto: Richard Aspland /IFSC

Slovenske barve so v težavnosti zastopali še polfinalist Lan Čreslovnik, ki je v kategoriji U19 prvenstvo končal na 14. mestu, v kategoriji U17 pa je Matej Rajšek dosegel 35. in Tadej Hren 43. mesto. Pri dekletih v kategoriji U17 smo imeli dve polfinalistki, in sicer je Tia Brnot Mrak dosegla 12., Naja Isak pa 22. mesto. Eva Škrlec je prvenstvo zaključila v kvalifikacijah in končala na 32. mestu.

V balvanih je v kategoriji U19 polfinalistka Neža Zajc prvenstvo končala na 11. mestu, Lan Čreslovnik pa na 25. mestu. V kategoriji U17 so se pri dekletih vse tri Slovenke uvrstile v polfinale, Eva Škrlec je dosegla končno 15. mesto, Tia Brnot Mrak 20. in Neva Pirš 25. mesto. Pri fantih pa je Lovro Tomažin končal na 29. In Matej Rajšek na 34. mestu, so sporočili iz PZS.