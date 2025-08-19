Hrastničan je imel v zadnjem času veliko težav z bolečinami v hrbtenici, a fizioterapevt ga je vendarle pripravil, da je lahko odpotoval na močan turnir na jug Švedske. Tudi v drugem krogu je Hrastničan vse težave premagal.

V uvodnem nizu je Mladenovic, 137. na jakostni lestvici, potrdil, da ob dobrem dnevu lahko preseneti vsakega tekmeca. Po zaostanku z 0:2 je obrnil potek z delnim izidom 8:1 ter niz mirno pripeljal do konca. Slovenski olimpijec se je le zbral in v drugem nizu povedel s 5:0 in 9:1. V tretjem je bil izid izenačen do 4:4, nato je točke zbiral le še Jorgić. Ko je Jorgić v četrtem niz povedel z 9:5, je bilo jasno, da zmage ne bo več izpustil iz rok in po slabih 24 minutah je bilo dvoboja konec.

Po prvem nizu še ni vedel, kako igrati, nato ...

"Po prvem nizu, ko še nisem povsem vedel, kako igrati, sem našel pravi ritem in res sem zadovoljen s svojo predstavo. Pred leti sem ga pogosto premagoval, lani pa sem v ligi proti njemu izgubil z 0:3, zato je v dvoboj vstopil zelo samozavestno. A ko sem po prvem nizu našel pravo igro in ritem, sem začel odigravati tisto, kar je bilo najbolj pravilno - bil sem ves čas v gibanju in imel pravo motivacijo," je po zmagi nad luksemburškim igralcem povedal Jorgić.

V prvem krogu je sedmopostavljeni Jorgić s 3:1 (-9, 9, 6, 13) premagal Tajvanca Feng Yi-Hsina, 48. igralca sveta. Naslednji Jorgićev tekmec bo 25. igralec sveta Japonec Shunsuke Togami, ki na Švedskem še ni oddal niza, ki ga je slovenski reprezentant nazadnje tesno s 3:2 ugnal na domačem turnirju v Ljubljani, pred tem pa izgubil kar petkrat zaporedoma.

Zdaj pred njim še težji izziv

"Pred mano je nov triler. S Togamijem sva se v tej sezoni že večkrat pomerila in nima smisla, da vse ponavljam. Gre za zelo agresivnega in hitrega igralca, ki igra izjemno močno. Zato sem bil še toliko bolj vesel zmage v Ljubljani, še posebej po tistem bolečem porazu na svetovnem prvenstvu. Res je, da je razmerje najinih dvobojev trenutno na njegovi strani, poleg tega je tu brez izgubljenega niza premagal Lina, kar dovolj pove o njegovi formi. Če ga želim premagati, bom moral raven svoje igre še dvigniti, biti tisti agresivni Darko od prve do zadnje točke, kot sem bil v Ljubljani. Upam, da mi tudi tokrat na turnirju Smash uspe preboj v četrtfinale," je pred četrtkovim dvobojem s 23-letnim Japoncem dejal Jorgić.

Za največje presenečenje drugega kroga je poskrbel Nemec Adrien Rassenfosse, ki se je na glavni turnir prebil prek kvalifikacij in nato s 3:0 izločil četrtega nosilca, Kitajca Liang Jingkuna. Že v prvem krogu pa je petega nosilca, Francoza Felixa Lebruna, po razburljivem dvoboju s 3:2 premagal Južnokorejec Woojin Jang.

V kvalifikacijah Malmöja je nastopil tudi Deni Kožul, v prvem krogu ga je s 3:2 izločil Eduard Ionescu.

