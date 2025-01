Francozi nadaljevali serijo zmag, Slovenci skromni 12.

Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot in Emilien Jacquelin so v Anterselvi poskrbeli, da je Francija zmagala tudi na četrti štafetni tekmi biatloncev v sezoni svetovnega pokala. Na stopničke so se zavihteli še Norvežani in Švedi. Slovenija je osvojila skromno 12. mesto.

Francozi so povedli v drugi predaji in zanesljivo so bili na drugem mestu Norvežani. Na tekmi je bil v drugem delu zanimiv le boj za tretje mesto, za katerega so se spopadle reprezentance Italije, Češke, Nemčije in Švedske. Največ moči je imel v zadnji predaji Šved Sebastian Samuelsson, ki je celo močno zmanjšal razliko za Francozi.

Francija je prvič v zgodovini zmagala štirikrat zaporedoma na štafetni tekmi. A to je daleč od rekorda Norveške, ki je med januarjem 2022 in marcem 2024 nanizala 12 zaporednih zmag.

Slovenci so bili danes daleč od četrtega mesta iz Hochfilzna in petega iz Ruhpoldinga. Na koncu so se po treh kazenskih krogih odrezali celo najslabše v sezoni.

Miha Dovžan je tekmo odlično začel in po prvem postanku strelišče zapustil kot tretji. Zalomilo pa se je v nadaljevanju, saj je stoje z osmimi streli podrl le tri tarče in moral dvakrat v kazenski krog. Zaostanek 1:38 minute in 17. mesto sta bila slabo izhodišče za Jakova Faka.

Najizkušenejši v slovenski vrsti se je sicer povzpel na 15. mesto, a je zaostanek do menjave narasel že na dobri dve minuti in pol, Toni Vidmar, ki je prevzel štafeto, pa ob sebi ni imel skupine, ki bi narekovala ritem.

Vidmar je pridobil dve mesti, a se poigral z živci sotekmovalcev in trenerjev, ko je na postanku stoje popravljal tri strele, a na srečo zadel. Realno je bilo za Lovra Planka dosegljivo 11. mesto, s čimer bi izenačil dosežek ekipe iz Kontiolahtija, a je moral tudi zadnji slovenski tekmovalec enkrat v kazenski krog.

V nedeljo v Anterselvi biatlonce čakajo zadnje tekme pred februarskim svetovnim prvenstvom v Švici. Ženske bodo nastopile v štafeti, tekmovalci pa na zasledovanju, kjer bo imel po šestem mestu v sprintu lepo izhodišče tudi Fak.

Izidi, štafeta 4 x 7,5 km: 1. Francija 1;13:33,6 (0+4)

(Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot, Emilien Jacquelin)

2. Norveška + 43,6 (0+12)

3. Švedska 44,0 (1+8)

4. Italija 1:03,4 (0+8)

5. Švica 1:54,6 (0+7)

6. Češka 2:16,6 (1+10)

...

12. Slovenija 4:51,9 (3+14)

(Miha Dovžan, Jakov Fak, Toni Vidmar, Lovro Planko)

