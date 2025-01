Francozinja je dosegla že peto zmago v sezoni in deveto v karieri, obenem pa svoje 19. posamične stopničke. Tako kot v francoskem taboru so zadovoljni tudi v nemškem, ki ima še vedno vodilno v svetovnem pokalu, a se je razlika do Jeanmonnot stopila na 122 točk, današnje stopničke pa so bile že četrte dvojne za Nemčijo v sezoni.

Za tekmovalke in tekmovalce se je na Južnem Tirolskem začela tudi generalka pred februarskim svetovnim prvenstvom v Švici, pa tudi seznanjanje z novostmi na progi, ki bo prihodnje leto gostila boje za olimpijske kolajne na igrah Milano-Cortina d'Ampezzo 2026.

Polona Klemenčič je bila 19. Foto: Guliverimage

Slovenski tabor z doseženim zanesljivo ni zadovoljen. Polona Klemenčič je bila z eno napako na strelišču in zaostankom 1:23 minute 19. ter potrdila dobro formo. Spet je strelišče pokvarilo cilje Anamarije Lampič. Ta je morala v kazenski krog kar štirikrat in nato v smučini reševala pozicijo. V zadnjem krogu je pridobila 19 mest in končala kot 29.

Popravni izpit bo na voljo na sobotnem zasledovanju. Tega se ne bo udeležila Lena Repinc, ki je zasedla 65. mesto, Klara Vindišar pa je odstopila.

V petek bo v Anterselvi moški sprint.

Izidi: - ženske, sprint, 7,5 km:

1. Lou Jeanmonnot (Fra) 21:09,5 (0)

2. Selina Grotian (Nem) + 7,2 (0)

3. Franziska Preuss (Nem) 16,7 (0)

4. Dorothea Wierer (Ita) 28,0 (1)

5. Julia Simon (Fra) 38,0 (1)

6. Jeanne Richard (Fra) 40,9 (0)

...

19. Polona Klemenčič (Slo) 1:23,2 (1)

29. Anamarija Lampič (Slo) 1:41,3 (4)

65. Lena Repinc (Slo) 2:33,2 (2)

Klara Vindišar brez uvrstitve Skupni vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Franziska Preuss (Nem) 814 točk

2. Lou Jeanmonnot (Fra) 697

3. Elvira Oeberg (Šve) 571

4. Jeanne Richard (Fra) 471

5. Suvi Minkkinen (Fin) 459

6. Julia Simon (Fra) 455

...

19. Anamarija Lampič (Slo) 226

52. Lena Repinc (Slo) 59

57. Polona Klemenčič (Slo) 44

Preberite še: