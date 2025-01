Italijan Giacomel zmagal v Ruhpoldingu, Fak 14.

Italijanski biatlonec Tommaso Giacomel je prvič zmagal na tekmi za svetovni pokal, to mu je brez zgrešenega strela uspelo v preizkušnji s skupinskim startom na 15 km. Drugi je bil Norvežan Sturla Holm Laegreid (+6,3/1), tretji rojak slednjega Johannes Thingnes Boe (+11,4/2). Edini slovenski predstavnik Jakov Fak je bil 14. (+1:12,4/3).

Jakov Fak je zgrešil drugo tarčo na prvem postanku leže in je moral v kazenski krog. Drugič je streljal na isti način brez napake in je bil tedaj na 17. mestu s 25 sekundami zaostanka za tedaj vodilnim Francozom Emilienom Jacquelinom, prva šesterica pa je bila v razmaku manj kot treh sekund in pol.

V stoječem položaju Fak prvič na strelišču ponovno ni pokril druge tarče in je moral drugič teči dodatno v krogu. Kljub temu, da je kot devetnajsti prišel na strelišče, ga je zapustil 14., a kmalu izgubil še eno mesto in imel 52,9 sekunde zaostanka.

Italijanski biatlonec Tommaso Giacomel je brez zgrešenega strela zmagal na biatlonski preizkušnji v Ruhpoldingu. Foto: Guliverimage

Tommaso Giacomel je v predzadnji krog odšel prvi, dotlej je bil na vseh treh streljanjih brez napake. Takoj za njim je bil z zgolj dvema sekundama zaostanka izjemni Johannes Thingnes Boe, Holm Laegreid je bil s 6,6 sekunde zaostanka tretji.

Boe je moral v kazenski strel po zadnjem streljanju in si na tretjem mestu nabral 23,3 sekunde zaostanka, 24-letni Giacomel je bil ponovno petkrat natančen na strelišču in je ostal prvi. Laegreid je imel na drugem mestu 9,3 sekunde zaostanka za Italijanom.

Fak je četrtič zgrešil zadnji strel in je šel 16. v zadnji krog (+1:28,4), do cilja pa je pridobil še dve mesti.

"Bil sem 14. za konec. Ne morem reči, da sem zadovoljen. Tudi tekaško mi v določenih trenutkih ni uspelo priključiti skupinam pred mano, da bi bil v boljšem stanju na strelišču. Tam sem poskušal streljati hitro in tako odščipniti nekaj sekund tekmecem, a sem zgrešil trikrat," je povedal Fak.

"Za kaj več bo potrebno prikazati boljše nastope. Vseeno pa, glede na to, kako se je začelo tukaj, ko se nisem počutil najbolje, sem izvlekel veliko. Sledi nekaj dni počitka in nato naslednji konec tedna že nove tekme," je dodal Fak.

Izidi: - moški, zasledovanje, 15 km: 1. Tommaso Giacomel (Ita) 36:21,8 (0) 2. Sturla Holm Laegreid (Nor) +6,3 (1) 3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 11,4 (2) 4. Sebastian Samuelsson (Šve) 17,6 (1) 5. Andrejs Rasturgujevs (Lat) 28,0 (1) 6. Quentin Fillon Maillet (Fra) 39,7 (3) ... 14. Jakov Fak (Slo) 1:12,4 (3) * Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (po 12. od 21 tekem): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 727 točk 2. Sturla Laegreid (Nor) 689 3. Emilien Jacquelin (Fra) 527 4. Eric Perrot (Fra) 507 5. Sebastian Samuelsson (Šve) 495 5. Vebjoern Soerum (Nor) 481 ... 13. Jakov Fak (Slo) 301 43. Miha Dovžan (Slo) 55 56. Lovro Planko (Slo) 17 69. Anton Vidmar (Slo) 3

