Slovenci dolgo v boju za stopničke

Francozi Emilien in Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet in Emilien Jacquelin so dobili tudi moško štafetno biatlonsko tekmo za svetovni pokal v Ruhpoldingu. Miha Dovžan, Jakov Fak, Anton Vidmar in Lovro Planko pa so bili dolgo v igri za stopničke, na koncu pa zasedli peto mesto.

Francozi so se veselili še tretje zaporedne štafetne zmage po slavjih v Kontiolahtiju in Hochfilznu. Izdatno so jim pri tem pomagali Norvežani, ki so trikrat zavili v kazenski krog, kar so za drugo in tretje mesto izkoristili Švedi in na veselje polnih tribun na Bavarskem tudi domačini Nemci za prve letošnje stopničke v sezoni.

Slovenci so pokazali eno lepših predstav. Miha Dovžan je s tremi popravami na strelišču začel kot 12., kar pa je močno izboljšal Jakov Fak, ki je bil s puško 100-odstoten in po drugem streljanju šel v smučino kot tretji, Antonu Vidmarju pa predal kot peti.

Vidmar je nato pokazal svoj bržkone najboljši nastop v svetovnem pokalu. Hitremu in natančnemu streljanju je dodal dober tek in Lovra Planka v zadnjo predajo poslal na drugem mestu. Z eno popravo pri streljanju leže je bil Planko še vedno tretji, na zadnjem streljanju pa je popravljal dvakrat, kar sta izkoristila varovanec Uroša Velepca, Nemec Philipp Nawrath, in najboljši biatlonec zadnjih let, Norvežan Johannes Thingnes Boe, ter ga prehitela.

V soboto bo v Ruhpoldingu ženska štafetna tekma, v nedeljo pa tekmi s skupinskim startom, tudi z Jakovom Fakom in Anamarijo Lampič.

Izidi, 4 x 7,5 km, moški: 1. Francija (Emilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet,

Emilien Jacquelin) 1:08:45,4 (0+6)

2. Švedska (Victor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma,

Sebastian Samuelsson) + 38,4 (0+10)

3. Nemčija (Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Johannes Kühn,

Philipp Nawrath) 58,8 (0+14)

4. Norveška 1:05,9 (3*14=

5. Slovenija (Miha Dovžan, Jakov Fak, Toni Vidmar, Lovro Planko)

1:13,8 (0+6)

6. Ukrajina 1:19,0 (0+7)

...

