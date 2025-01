Vodilni organ biatlona napoveduje uvodni dogodek nove sezone v Münchnu

Vodstvo Mednarodne biatlonske zveze (IBU) bo v Münchnu organiziralo novo uvodno prireditev sezone svetovnega pokala, so zapisali v izjavi za javnost. Naslednja sezona se bo začela z dvodnevnim festivalom Loop One, ki bo potekal od 18. do 19. oktobra v Olimpijskem parku bavarske prestolnice.

"Dogodek bo združil šport na najvišji ravni z živahnim festivalskim vzdušjem, da bi pritegnil tako navdušene oboževalce kot novince v tem športu," so sporočili iz IBU. Ljubitelji bodo tako lahko 18. oktobra uživali v tekmah na kotalkah v parabiatlonu in mladinskih tekmovanjih ter se v tem športu preizkusili tudi sami.

Naslednji dan se bo 60 najboljših biatloncev in biatlonk pomerilo na rolerjih v super sprintu. V finale bodo vodile štiri kvalifikacijske vožnje. Tako se bo biatlonska sezona prvič odprla v urbanem okolju.

"Festival Loop One pomeni pomemben mejnik v naših prizadevanjih za inovacije in razširitev dosega biatlona," je dejal predsednik IBU Olle Dahlin. "S tekmami v urbanem okolju in poudarjanjem trajnosti z vključujočimi in vsem dostopnimi pobudami dokazujemo, kako se lahko naš šport poveže z raznolikim občinstvom," je dodal prvi mož IBU.