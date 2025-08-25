Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
9.49

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
rop tatvina Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Visma | Lease a Bike

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 9.49

31 minut

Drama na Vuelti: neznani storilci ukradli več koles ekipe Visma | Lease a Bike

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Jonas Vingegaard | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Čeprav se je letošnja Dirka po Španiji za kolesarje ekipe Visma | Lease a Bike dobro začela, - v drugi etapi je zmagal njihov glavni adut Jonas Vingegaard in oblekel rdečo majico vodilnega -, pa so ponoči doživeli hladen tuš. Neznani storilci so namreč iz ekipnega tovornjaka odtujili 18 koles proizvajalca Cervelo v skupni vrednosti 250 tisoč evrov.

Kot so sporočili iz ekipe Visma | Lease a Bike, njihova ekipa mehanikov vlaga vse napore v to, da bodo njihovi kolesarji kljub tatvini optimalno pripravljeni na današnjo etapo. "Policija je že začela preiskavo kraje," so še sporočili iz Visme.

Po poročanju spletne strani Tuttobiciweb, naj bi nepridipravi ukradli kar 18 koles v skupni vrednosti 250 tisoč evrov. Italijanski medij nakazuje, da si bodo v nizozemskem moštvu morali nekaj koles ali pa vsaj komponent, da bodo lahko končali današnjo etapo.  

Včeraj so vsi mediji poročali, da je brez kolesa ostal tudi francoski kolesar ekipe Visma Axel Zingle, a se je kasneje izkazalo, da je njegovo kolo do cilja pripeljal kombi (ti. metla), ki se vozi povsem na koncu karavane. Zingle zaradi posledic padca v 2. etapi z Vuelto ne bo nadaljeval. To je bila njegova prva tritedenska dirka. 

Kolesarje na Vuelti, kjer ni ne Primoža Rogliča niti Tadeja Pogačarja, danes čaka tretja etapa od San Maurizia do Ceresa (134,6 kilometra). Gre za kratko etapo, zaključek pa bo potekal nekoliko navkreber, a bi lahko vseeno pripadel sprinterjem.

Preberite še:

THUMB -padec Vuelta
Sportal Neverjetno: po padcu in izpahnjeni rami so mu ukradli še kolo #video
Jasper Philipsen, Vuelta 2025
Sportal Slavje v ekipi Gala Glivarja, Philipsen upravičil vlogo favorita
Matteo Jorgenson
Sportal Američan se je znova "spotaknil" ob Pogačarja: Užival bom, ker ga ni
Primož Roglič, Vuelta 2024
Sportal Kaj letos prinaša Rogličeva Vuelta?

rop tatvina Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Visma | Lease a Bike
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.