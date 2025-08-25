Drama na Vuelti: neznani storilci ukradli več koles ekipe Visma | Lease a Bike

Čeprav se je letošnja Dirka po Španiji za kolesarje ekipe Visma | Lease a Bike dobro začela, - v drugi etapi je zmagal njihov glavni adut Jonas Vingegaard in oblekel rdečo majico vodilnega -, pa so ponoči doživeli hladen tuš. Neznani storilci so namreč iz ekipnega tovornjaka odtujili 18 koles proizvajalca Cervelo v skupni vrednosti 250 tisoč evrov.

Kot so sporočili iz ekipe Visma | Lease a Bike, njihova ekipa mehanikov vlaga vse napore v to, da bodo njihovi kolesarji kljub tatvini optimalno pripravljeni na današnjo etapo. "Policija je že začela preiskavo kraje," so še sporočili iz Visme.

Po poročanju spletne strani Tuttobiciweb, naj bi nepridipravi ukradli kar 18 koles v skupni vrednosti 250 tisoč evrov. Italijanski medij nakazuje, da si bodo v nizozemskem moštvu morali nekaj koles ali pa vsaj komponent, da bodo lahko končali današnjo etapo.

🇪🇸 #LaVuelta25



Last night, our mechanics’ truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

🇪🇸 #LaVuelta25



Unfortunately, after yesterday's crash, our medical team had to decide that Axel Zingle is not fit enough to continue the Vuelta a España. His first Grand Tour with the team comes to an early end.



Heal up soon, Axel. 🍀 pic.twitter.com/sQiAulMEju — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025 Včeraj so vsi mediji poročali, da je brez kolesa ostal tudi francoski kolesar ekipe Visma Axel Zingle , a se je kasneje izkazalo, da je njegovo kolo do cilja pripeljal kombi (ti. metla), ki se vozi povsem na koncu karavane. Zingle zaradi posledic padca v 2. etapi z Vuelto ne bo nadaljeval. To je bila njegova prva tritedenska dirka.

Kolesarje na Vuelti, kjer ni ne Primoža Rogliča niti Tadeja Pogačarja, danes čaka tretja etapa od San Maurizia do Ceresa (134,6 kilometra). Gre za kratko etapo, zaključek pa bo potekal nekoliko navkreber, a bi lahko vseeno pripadel sprinterjem.

