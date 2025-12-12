Damjan Seme odstopil s položaja direktorja Dravskih elektrarn Maribor

Damjan Seme je odstopil s položaja generalnega direktorja Dravskih elektrarn Maribor (DEM), so potrdili v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE), lastniku omenjene družbe. Kot so pojasnili, je Seme poslovodstvu HSE in nadzornemu svetu DEM posredoval odstopno izjavo. Vzrok za njegov odstop bi lahko bila afera z vetrno elektrarno Mali Log.

Damjan Seme je po neuradnih informacijah portala Necenzurirano odstopno izjavo podal pred začetkom četrtkove seje nadzornega sveta DEM. Ta je obravnaval ugotovitve revizije projekta sporne vetrne elektrarne v občini Loški Potok, ki jo je opravila služba za skladnost poslovanja pri HSE. Posel sicer preiskujejo tudi kriminalisti.

Kdo bo nasledil Semeta, za zdaj ni jasno. "Postopki imenovanja novega generalnega direktorja DEM so še v teku, zato več trenutno ne moremo komentirati," so še sporočili iz HSE. Odločitev o tem naj bi po informacijah portala sprejeli v prihodnjih dneh.

Seme, ki ves čas javno poudarja, da s podrobnostmi projekta vetrne elektrarne do razkritja nepravilnosti ni bil seznanjen, je mariborsko energetsko družbo vodil od konca leta 2022.

Staro železje kupili kot novo

Portal Necenzurirano je poleti razkril sumljive posle pri projektu s prvo državno vetrno elektrarno, vrednem več kot tri milijone evrov. Podjetje Hmezad TMT, ki je bilo izbrano na razpisu, je namreč dobavilo več kot 20 let staro vetrnico iz Turčije, ki so jo predstavljali kot novo. Vetrnica, ki jo je vlada na predlog ministra za okolje, prostor in energijo Bojana Kumra uvrstila med projekte, sofinancirane iz državnega podnebnega sklada, zato še vedno ne obratuje, saj bi bila nevarna za ljudi in okolje.

Ob tem so se v javnosti pojavili resni sumi, da je bil javni razpis za vetrno elektrarno Mali Log prirejen. Prepis SMS-sporočil, ki jih je pridobila TV Slovenija, kaže, da sta se predstavnika naročnika – družbe DEM in izbranega dobavitelja, podjetja Hmezad TMT – o podrobnostih posla dogovarjala še pred objavo razpisa.

Dravske elektrarne so septembra odstopile od pogodbe z izvajalcem za dobavo opreme vetrne elektrarne ter unovčile finančno zavarovanje za dobro izvedbo del.

V podjetju Hmezad TMT, ki se prej z energetskimi projekti ni ukvarjalo, je pa med drugim znano iz afere z dobavo zaščitnih mask med pandemijo covid-19, trdijo, da so žrtev kaznivih dejanj naročnika, prevare dobavitelja in "še ne popolnoma jasne vloge" nekdanjega sodelavca.