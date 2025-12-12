Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Petek,
12. 12. 2025,
9.19

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nepravilnosti odstop Dravske elektrarne Maribor HSE vetrna elektrarna

Petek, 12. 12. 2025, 9.19

24 minut

Damjan Seme odstopil s položaja direktorja Dravskih elektrarn Maribor

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Damjan Seme | Damjan Seme ves čas javno poudarja, da s podrobnostmi projekta vetrne elektrarne do razkritja nepravilnosti ni bil seznanjen. Kdo ga bo nasledil, za zdaj ni jasno. "Postopki imenovanja novega generalnega direktorja DEM so še v teku, zato več trenutno ne moremo komentirati," so sporočili iz HSE. Odločitev o tem naj bi po informacijah portala sprejeli v prihodnjih dneh. | Foto STA

Damjan Seme ves čas javno poudarja, da s podrobnostmi projekta vetrne elektrarne do razkritja nepravilnosti ni bil seznanjen. Kdo ga bo nasledil, za zdaj ni jasno. "Postopki imenovanja novega generalnega direktorja DEM so še v teku, zato več trenutno ne moremo komentirati," so sporočili iz HSE. Odločitev o tem naj bi po informacijah portala sprejeli v prihodnjih dneh.

Foto: STA

Damjan Seme je odstopil s položaja generalnega direktorja Dravskih elektrarn Maribor (DEM), so potrdili v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE), lastniku omenjene družbe. Kot so pojasnili, je Seme poslovodstvu HSE in nadzornemu svetu DEM posredoval odstopno izjavo. Vzrok za njegov odstop bi lahko bila afera z vetrno elektrarno Mali Log.

Damjan Seme je po neuradnih informacijah portala Necenzurirano odstopno izjavo podal pred začetkom četrtkove seje nadzornega sveta DEM. Ta je obravnaval ugotovitve revizije projekta sporne vetrne elektrarne v občini Loški Potok, ki jo je opravila služba za skladnost poslovanja pri HSE. Posel sicer preiskujejo tudi kriminalisti.

Kdo bo nasledil Semeta, za zdaj ni jasno. "Postopki imenovanja novega generalnega direktorja DEM so še v teku, zato več trenutno ne moremo komentirati," so še sporočili iz HSE. Odločitev o tem naj bi po informacijah portala sprejeli v prihodnjih dneh.

Seme, ki ves čas javno poudarja, da s podrobnostmi projekta vetrne elektrarne do razkritja nepravilnosti ni bil seznanjen, je mariborsko energetsko družbo vodil od konca leta 2022.

Vetrnica
Novice Javni razpis za vetrno elektrarno v Malem Logu prirejen

Staro železje kupili kot novo

Portal Necenzurirano je poleti razkril sumljive posle pri projektu s prvo državno vetrno elektrarno, vrednem več kot tri milijone evrov. Podjetje Hmezad TMT, ki je bilo izbrano na razpisu, je namreč dobavilo več kot 20 let staro vetrnico iz Turčije, ki so jo predstavljali kot novo. Vetrnica, ki jo je vlada na predlog ministra za okolje, prostor in energijo Bojana Kumra uvrstila med projekte, sofinancirane iz državnega podnebnega sklada, zato še vedno ne obratuje, saj bi bila nevarna za ljudi in okolje.

Ob tem so se v javnosti pojavili resni sumi, da je bil javni razpis za vetrno elektrarno Mali Log prirejen. Prepis SMS-sporočil, ki jih je pridobila TV Slovenija, kaže, da sta se predstavnika naročnika – družbe DEM in izbranega dobavitelja, podjetja Hmezad TMT – o podrobnostih posla dogovarjala še pred objavo razpisa.

vetrnica
Novice Nova pobuda za vetrne elektrarne pri Ilirski Bistrici ni prepričala krajanov

Dravske elektrarne so septembra odstopile od pogodbe z izvajalcem za dobavo opreme vetrne elektrarne ter unovčile finančno zavarovanje za dobro izvedbo del.

V podjetju Hmezad TMT, ki se prej z energetskimi projekti ni ukvarjalo, je pa med drugim znano iz afere z dobavo zaščitnih mask med pandemijo covid-19, trdijo, da so žrtev kaznivih dejanj naročnika, prevare dobavitelja in "še ne popolnoma jasne vloge" nekdanjega sodelavca.

Vetrna elektrarna
Novice V veljavi novela za pospešeno uvajanje sončnih in vetrnih elektrarn
nepravilnosti odstop Dravske elektrarne Maribor HSE vetrna elektrarna
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.