Javni razpis za vetrno elektrarno v Malem Logu prirejen

Javni razpis za vetrno elektrarno v Malem Logu naj bi bil po poročanju TV Slovenija (TVS) prirejen in naj bi kazal na resen sum korupcije. Prepis SMS-sporočil, ki so jih pridobili, kaže, da sta se predstavnika naročnika – družbe DEM in izbranega dobavitelja, podjetja Hmezad TMT – o podrobnostih posla dogovarjala še pred objavo razpisa.

Obširna komunikacija, ki so jo pridobili na televiziji, naj bi kazala, da se je dogovarjanje med obema začelo mnogo prej, še preden je bil decembra 2023 razpis objavljen. Dva meseca pred objavo razpisa sta si izmenjala sporočila, iz katerih izhaja, da je vodja projekta na DEM predstavnika Hmezada TMT vnaprej obveščala o razpisnih pogojih, dokumentacijo razpisa pa mu je tudi predčasno poslala, navaja TVS.

"Ravno objavljamo na portal, vidno bo v par dneh, popoldan ti pošljem finalno verzijo. Najkasneje v petek bo objava," je eno izmed sporočil, ki naj bi ga poslala po poročanju TVS.

Še pred zaključkom naročila sta se po navedbah TVS pogovarjala tudi o zahtevanih referencah, specifikacijah za vetrnico, rokih, denarju, pa tudi o možnosti, da bi na razpisu ponudili rabljeno vetrnico.

"Ljubavi, imam rešitev, turbina bo zapisana tako, da je lahko nova ali stara 10 let, držim pesti, da tiste na 'lagerju' še niso prodane. V ponedeljek napišem razpis in dam v proceduro. Pridete notri s tem," naj bi predstavnica DEM zapisala v sporočilu predstavniku Hmezada TMT, ki naj bi jo pozval, naj razpis spremeni tako, da bo omogočal dobavo rabljene vetrnice. Na koncu sicer razpis ni omogočal možnosti prijave z rabljeno vetrnico.

Deli vetrnice stari tudi do 25 let

Dokaze, ki so jih pridobili v oddaji Tarča, bodo objavili v četrtek. Po poročanju TVS pa kažejo tudi, da je bila dobavljena vetrnica stara in sestavljena iz različnih delov, ki so bili stari tudi do 25 let.

STA je za pojasnila v zvezi z zgornjimi navedbami TVS zaprosila DEM in podjetje Hmezad TMT.

V DEM so sicer avgusta "z namenom zaščite interesov in v izogib morebitni zlorabi javnih sredstev" zoper izvajalca pri projektu vetrne elektrarne sami vložili naznanilo suma kaznivega dejanja. Kot je takrat sporočil generalni direktor DEM Damjan Seme, je Hmezad TMT dobavil rabljeno opremo, čeprav je pogodba zahtevala novo, kar je po njegovem izredno groba kršitev zahtev javnega naročanja ali naročila in sklenjene pogodbe.

Povedal je še, da kot investitor ne bodo prevzeli te naprave in niti dopustili, da bi kadarkoli ali kakorkoli obratovala. Podjetje Hmezad, ki se prej z energetskimi projekti ni ukvarjalo, je sicer med drugim znano iz afere z dobavo zaščitnih mask med pandemijo covid-19.

Ker so prepričani, da je pri projektu vetrne elektrarne Mali Log v občini Loški Potok prišlo do kaznivih dejanj, so Zeleni Slovenije avgusta na ljubljansko okrožno tožilstvo zoper podjetja Hmezad TMT, DEM, HSE Invest, Eko Star in nekaj drugih fizičnih ter pravnih oseb iz Slovenije in tujine vložili kazensko ovadbo.