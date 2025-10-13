Za predsednika KPK tri kandidature, prijavil se je tudi Šumi

Na poziv predsednice republike Nataše Pirc Musar za kandidature za predsednika KPK so prispele tri prijave, za namestnika pa pet. Kandidacijska komisija bo v 30 dneh predsednici posredovala seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje. Predsednica mora predsednika KPK in njegovega namestnika imenovati do 3. decembra, so sporočili iz njenega urada.

Rok za zbiranje kandidatur za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) ter njegovega namestnika se je iztekel v ponedeljek ob 15. uri. Do takrat so v uradu predsednice prejeli tri kandidature za predsednika KPK, za mesto njegovega namestnika pa pet kandidatur. Ena izmed kandidatur za predsednika KPK je tudi vnovična kandidatura aktualnega predsednika Roberta Šumija, so za STA potrdili na komisiji.

Skladno z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije bo kandidacijski postopek za izbiro primernih kandidatov za obe funkciji izvedla kandidacijska komisija, sestavljena iz petih članov, ki jih kot svoje predstavnike imenujejo DZ, ministrstvo za javno upravo, neprofitne organizacije zasebnega sektorja, ki delujejo na področjih varstva človekovih pravic, integritete, etike, lobiranja ali preprečevanja korupcije, Sodni svet in Državnotožilski svet.

Sredi novembra naj bi bil znan seznam kandidatov

Predsednica države Nataša Pirc Musar bi po časovnici novega predsednika in namestnika KPK morala imenovati v začetku decembra. Foto: STA Kandidacijska komisija mora v 30 dneh, torej do 12. novembra, predsednici republike skupaj z obrazloženim mnenjem o osebnostni primernosti in strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije posredovati seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje. "Ob tem poudarjamo, da komisija ni politično telo in mora svoje naloge opravljati v skladu z zakonom," so v sporočilu za javnost zapisali v uradu Pirc Musar.

Sestavljajo jo sekretarka v sektorju za transparentnost in politični sistem na direktoratu za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem Urška Gorenc, ustanoviteljica zavoda za razvoj empatije in ustvarjalnosti Eneja Nina Ilič, namestnik sekretarja poslanske skupine Gibanja Svoboda Tomi Bahorić, članica komisije za etiko in integriteto pri Sodnem svetu in vrhovna sodnica na upravnem oddelku Vrhovnega sodišča Jonika Marflak Trontelj ter namestnica predsednice komisije za etiko in integriteto pri Državnotožilskem svetu in višja državna tožilka na celjskem okrožnem državnem tožilstvu Petra Apšner.

Predsednica mora v 15 delovnih dneh po prejemu seznama, najkasneje do srede, 3. decembra, imenovati novega predsednika in namestnika predsednika KPK. Če v tem roku do imenovanja ne pride, se postopek takoj ponovi. Pred imenovanjem bodo v uradu predsednice kandidate povabili, da predstavijo strokovno utemeljeno strategijo razvoja in dela komisije ter dajo morebitna dodatna pojasnila glede svoje kandidature, so sporočili.

Javna poziva za zbiranje kandidatur za obe funkciji je predsednica republike objavila 22. septembra.

Predsednik komisije imenovan za šestletno obdobje

Zdajšnjemu predsedniku KPK Šumiju mandat poteče 31. marca 2026, eden od njegovih dveh namestnikov David Lapornik pa bo funkcijo predčasno zapustil, saj ga je vlada že imenovala za državnega tožilca. Svoje delo na KPK bo sicer opravljal do imenovanja novega namestnika predsednika komisije.

Predsednik komisije je imenovan za šestletno, njegov namestnik pa za petletno obdobje. Tako predsednik kot namestnik sta na funkcijo lahko imenovana dvakrat zapored.