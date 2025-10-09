Pemierjev kabinet se je danes ostro odzval na pismo, ki ga je na predsednika vlade Roberta Goloba danes naslovil predsednik KPK Robert Šumi, v katerem ta govori o domnevnih političnih pritiskih na delo KPK. Komisiji očitajo, da se namesto z bojem proti korupciji ukvarja z dnevnopolitičnimi vprašanji, piarovskim delovanjem in postopki, ki škodijo posameznikom in rušijo ugled institucije, pri čemer posebej izpostavljajo tudi "javno napačno in škodljivo objavljanje podatkov v ERAR-ju". Hkrati tudi spomnijo, da ta vlada "vztrajno povečuje proračunska sredstva namenjena delovanju KPK", njenemu predsedniku Šumiju pa je v okviru plačne reforme, ki jo je pripravila ta vlada, zagotovila eno najvišjih povišanj v javnem sektorju – kar 70 odstotkov.

Iz Kabineta predsednika vlade so v odzivu zapisali, da "z veliko mero začudenja spremljamo današnje javno pismo predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki vsebuje očitke o domnevnih političnih pritiskih na delo neodvisnega nadzornega organa. Ti očitki niso le brez stvarne osnove, temveč so tudi v popolnem nasprotju z dejanskim stanjem in dosedanjimi sistemskimi ukrepi te vlade za krepitev neodvisnosti KPK in boj proti korupciji."

Šumiju 70 odstotkov višja plača in več sredstev za KPK

Kot dokaz, da vlada Roberta Goloba krepi institucionalni okvir, navajajo: "Ta vlada vztrajno povečuje proračunska sredstva namenjena delovanju KPK. Spomnimo tudi, da je v okviru plačne reforme, ki jo je pripravila ta vlada, predsednik KPK prejel eno najvišjih povišanj plače v celotnem javnem sektorju, kar 70-odstotno povišanje. Poleg tega je bila ravno na pobudo vlade dr. Roberta Goloba po dveh desetletjih sprejeta Resolucija o preprečevanju korupcije v RS, skupaj z akcijskim načrtom, kar predstavlja ključen strateški dokument na tem področju."

[ODZIV]

Zaradi številnih novinarskih vprašanj Kabinet predsednika vlade daje naslednji odziv na javno pismo predsednika Komisije za preprečevanje korupcije: ⬇️⬇️https://t.co/y9lXId0u20 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) October 9, 2025

Pavšalne trditve, ki posameznike javno stigmatizirajo

Kabinet poudarja, da je bila komisija ustanovljena kot "neodvisen, strokoven in nepristranski organ za preprečevanje in preiskovanje korupcije", a da se je zdaj "namesto z zakonom namenjene ji vloge, osredotočila na druga, tudi izrazito politična, vprašanja". Dodajajo, da se KPK pri tem poslužuje ravnanj, ki so "v nasprotju z njeno, ne samo pravno, temveč širšo družbeno vlogo."

Po njihovem mnenju komisija s takšnim delovanjem "škoduje posameznikom, ki jih tudi medijsko izredno izpostavlja, obenem pa s svojim nestrokovnim delom ruši ugled, s tem pa tudi vlogo institucije, ki naj bi ji bila integriteta vodilo."

Kabinet: Besede o političnih pritiskih so neutemeljene

Kabinet predsednika vlade je v odzivu še zapisal, da so besede predsednika KPK o političnih pritiskih neutemeljene, komisija pa s svojim delovanjem ruši lastno verodostojnost in ugled institucije, ki bi morala biti osredotočena na boj proti resnim primerom korupcije, ne pa na politične nastope in medijske izpostavljenosti.

Odziv zaključujejo z besedami: "Gre za konkretne, merljive korake, ki dokazujejo, da si ta vlada oziroma njeni predstavniki prizadevajo za močne, neodvisne institucije, ki lahko nemoteno in učinkovito opravljajo svoje delo."

Črnčec: Jokajoči Šumi

Na družbenem omrežju Facebook se je na javno pismo predsednika KPK Roberta Šumija premierju Robertu Golobu odzval tudi pomočnik predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Damir Črnčec: "Jokajoči Šumi. Policist Šumi, z zamrznjenim delovnim mestom v policiji, piše srce parajoče politikantsko javno pismo, kako bi on spoštovanje. Očitno slabo prenaša javne kritike. Za predstojnika organa s posebnimi pooblastili bi pričakoval njegovo večjo odpornost na kritike. V javnosti so se pojavili številni utemeljeni očitki na njegovo delo, prekoračitev odgovornosti in pooblastil."

Javno pismo Golobu je Šumi poslal po tistem, ko so se s strani predstavnikov Svobode in premierjevega odvetnika Stojana Zdolška javno zvrstili očitki na delo komisije. V zadnjih dneh je KPK namreč izdala osnutka ugotovitev preiskav, ki jih zoper premierja Goloba vodi v zadevah Bobnar in Karigador.