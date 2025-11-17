Državni zbor bo danes redno novembrsko zasedanje začel s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom.

Tako bo poslanec poslanske skupine nepovezanih poslancev iz vrst Demokratov Tine Novak premierja spraševal glede stanja na področju gospodarskega razvoja in življenjskega standarda v Sloveniji, poslanec SDS Rado Gladek pa je napovedal vprašanje v zvezi z razvojnim zaostankom Slovenije v primerjavi z evropskimi državami.

Jernej Vrtovec iz NSi od Goloba pričakuje pojasnila "v zvezi z neodgovorno gospodarsko in fiskalno politiko vlade v predvolilnem času", poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath pa v zvezi z ukrepi in projekti vlade za razvoj Prekmurja v povezavi z investicijo podjetja Lek v Lendavi.

Redno mesečno zasedanje pa se bo v torek nadaljevalo z obravnavo proračunskih dokumentov. Na dnevnem redu seje, ki se bo sklenila v torek, 25. novembra, so med drugim tudi tretja obravnava zakonov za reformo pravosodja ter druga obravnava predlogov zakonov iz svežnja kmetijske zakonodaje.

DZ bo po vetu DS znova glasoval o zakonu o psihoterapevtski dejavnosti, odločal bo o kandidatih za nova ministra za notranje zadeve in pravosodje ter o imenovanju Damjana Oroža za predsednika vrhovnega sodišča.