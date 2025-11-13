Predsednik vlade Robert Golob je v intervjuju za Delo pojasnil, zakaj vlada vztraja pri sprejemanju Šutarjevega zakona, s katerim želi po tragičnih dogodkih v Novem mestu zaostriti ukrepe na področju varnosti in zmanjšati dostop do nezakonitega orožja. Ob tem je zavrnil očitke, da zakon preveč posega v človekove pravice, in poudaril, da "ukrepamo zaradi ljudi, ne zaradi politike".

Golob je napovedal tudi amnestijo za predajo nezakonitega orožja in pojasnil, da so ukrepi nujni. "Izkazuje se, da je dostopnost do orožja lahko vzrok, da se spori, ki so na začetku povsem nedolžni, končajo tragično. V teh zahtevnih časih moramo narediti vse, da zmanjšamo dostop do nelegalnega orožja," je dejal za Delo.

Po njegovih besedah zakon policiji daje večja pooblastila, da v primerih, ko je ogroženo življenje ali zdravje ljudi, orožje zaseže tudi ob vstopu v stanovanje ali vozilo. Hkrati želi vlada s pozivom k prostovoljni predaji orožja brez sankcij "orožje umakniti z ulic".

Odgovor na kritike: "Nič od tega se ne more zgoditi"

Na številne kritike, da zakon preveč povečuje pooblastila policije, Golob odgovarja, da so se mnogi odzvali, še preden so poznali vsebino zakona. "Ljudje so se bali, da bo to policiji omogočilo vstop v stanovanja na podlagi lažnih prijav. Nič od tega se ne more zgoditi," je poudaril.

Vstop v stanovanje bo, pojasnjuje, mogoč le v primerih, ko policija presodi, da obstaja velika verjetnost ogrožanja zdravja ali življenja zaradi orožja. Pri tem pa policija ne bo smela izvajati nobene hišne preiskave. Vlada se je po njegovih besedah pri pripravi besedila posvetovala tudi z ustavnimi pravniki, ki menijo, da je zakon ustavno vzdržen.

Kot pravi premier Golob, so tragični dogodki, vključno s primerom Aleša Šutarja, pokazali, da obstoječi sistem ne deluje. Foto: PU Novo mesto

"Kdor ni nasilnež, se nima česa bati"

Premier priznava, da se nekateri bojijo večjega nadzora, vendar meni, da gre za nujne ukrepe. "Kdor ni nasilnež, se nima česa bati. Nasprotno – lahko bo živel varneje," pravi.

Zakon, dodaja, vključuje časovno omejene ukrepe, ki jih bo po letu ali dveh pregledal nov sklic državnega zbora. "Če se bo pokazalo, da ukrepi delujejo, jih bomo nadaljevali, če ne, jih bomo spremenili. Prepričan pa sem, da bodo rezultati dobri. Politika od tega ne bo imela nobenih koristi – in jih tudi ne sme imeti," je poudaril Golob.

"Sistem moramo spremeniti"

Kot pravi, so tragični dogodki, vključno s primerom Aleša Šutarja, pokazali, da obstoječi sistem ne deluje. "V zadnjih 30 letih ni dal ustreznih rezultatov. Varnost se je slabšala. Einstein je dejal, da je norost ponavljati iste stvari in pričakovati drugačen izid. Naša dolžnost je, da sistem spremenimo in povečamo varnost ljudi," je dejal premier.

Golob je v intervjuju poudaril tudi potrebo po zaostritvi pregona nasilnih dejanj. "Nesprejemljivo je, da mora žrtev fizičnega ali spolnega nasilja sama sprožiti postopek, medtem ko jo storilec ustrahuje. Naša dolžnost je zaščititi žrtev, ne storilca, ki izkorišča sistem v imenu človekovih pravic," je povedal za Delo.

"Kdor zlorablja sistem, mora odgovarjati"

Dotaknil se je tudi vprašanja socialnih transferjev in opozoril na njihove zlorabe. "Želimo biti socialna država, a kdor zlorablja sistem, mora odgovarjati. Ni več samoumevno, da smo vsi dolžni skrbeti zanj. Kdor pošteno živi, mora biti zaščiten, tisti, ki sistem izkorišča, pa mora nositi posledice," je bil jasen.

Po Golobovih besedah je glavni cilj vlade jasen – okrepiti varnost in zaupanje ljudi v državo, ki bo morala vedno stati na strani žrtev, ne storilcev.