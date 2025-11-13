Premier Robert Golob se je srečal z župani Jugovzhodne Slovenije in z njimi razpravljal o obravnavi romske tematike in s tem povezanimi rešitvami v t. i. Šutarjevem zakonu. "Želel bi, da skupaj pregledamo, kaj je bilo že narejeno, predvsem pa, da se pogovorimo o zakonskih rešitvah v Šutarjevem zakonu. Morda imate še kakšno vprašanje ali pa tudi predlog za izboljšave," je pozval.

Premier Robert Golob je sprejel župane jugovzhodne Slovenije. Foto: STA Kot so sporočili s kabineta predsednika vlade, je premier na začetku povedal, da današnji sestanek predstavlja nadaljevanje srečanja v Novem mestu, kjer so vladni predstavniki občinam predstavili smer začrtanih ukrepov. Župane je pozval, da skupaj pregledajo, kaj je že bilo narejeno in se pogovorijo o zakonskih rešitvah v Šutarjevem zakonu.

Razpravljali o konkretnih pripombah in predlogih za izboljšave

Spomnil je, da je v tem trenutku t. i. Šutarjev zakon še mogoče izboljšati, zato je, kot je dejal, smiselno opraviti dialog. V nadaljevanju je povedal, da bo srečanje namenjeno tudi razpravi o dodatnih ukrepih za boljšo integracijo romske skupnosti v družbo. "Pogovorili se bomo tudi o tem, kako bi lahko skupaj naredili še kakšen korak naprej tudi pri ukrepih za integracijo romske skupnosti oziroma za to, da se ublaži napetosti med prebivalstvom in romsko skupnostjo in da se romska skupnost začne čim bolj vključevati v vsakodnevno življenje," je poudaril.

Da je bil namen tega srečanja podati konkretne pripombe oziroma predloge za izboljšavo t. i. Šutarjevega zakona, je na novinarski konferenci po srečanju poudaril tudi novomeški župan Gregor Macedoni.

Kaj so župani predlagali premierju Golobu, je v izjavi povedal Macedoni:

"Številne institucije zakonodajo tolmačijo v najmanjši možni meri"

Kot je po srečanju dejal novomeški župan, so danes predlagana določila zakona pregledali zlasti z vidika njihove izvršljivosti. "Torej, ko bo ta zakon sprejet in bo prišel v izvedbo organov na terenu, da bo takrat nedvoumen," je dejal. Kot je pojasnil, namreč "vsi skupaj ugotavljajo, da številne inštitucije, od centrov za socialno delo, tožilstva, sodišč, danes zakonodajo tolmačijo v najmanjši možni meri ali pa celo kršijo obstoječo zakonodajo".

Predlogi županov so šli danes predvsem v smer, da je tam, "kjer bi bilo lahko sporočilo napačno", treba kaznovati storilca že ob prvem prekršku ali kaznivem dejanju, tudi če z milejšo kaznijo. Prav tako si želijo pri ukrepih, ki imajo po predlogu začasno veljavnost, namesto obdobja te veljavnosti, ki bi bilo dve ali tri leta, zapisati notri "do ustreznega sprejetja osnovne zakonodaje". Želijo si namreč trajnejših rešitev, razumejo pa, da je začasnost vezana na ustavnopravni vidik tega zakona.

Želijo si tudi, da bi bilo čim več ukrepov, ki bi zavezovali tudi v postopkih dela Centrov za socialno delo, avtomatiziranih. "Na žalost je v zadnjih 30 letih ravno stroka iz centrov za socialno delo in ekipa ministrstva za delo vedno zagovarjala, da se mora opraviti individualna presoja primerov. Naše stališče pa je, da ko pride do kršitev pravil skupnosti ali posega v pravice nekoga drugega, mora priti do nekega avtomatizma," je dejal župan.

Ob tem je Macedoni pravnike, ki opozarjajo na vprašljivo ustavnost zakonov pozval, naj predlagajo rešitve. Je pa pohvalil vzpostavitev intenzivnega dialoga in partnerstva med državno in lokalno ravnjo. "Želimo si spremeniti slovensko družbo v delu, kjer ne deluje. Verjamem, da so to zapletena, težka vprašanja, pa vendar pričakujem, da bo tudi pravna stroka razumela, kaj so cilji. Če se bomo o ciljih poenotili, moramo iskati pot," je dodal.

Srečanja se je ob predsedniku vlade udeležilo še več drugih predstavnikov vlade, med njimi minister za delo Luka Mesec, notranji minister, ki opravlja tekoče posle, Boštjan Poklukar, pravosodna ministrica, ki opravlja tekoče posle, Andreja Katič, minister za javno upravo Franc Props in državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v premierjevem kabinetu Vojko Volk. Predstavniki vlade po srečanju izjav niso dajali.