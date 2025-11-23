Nedelja, 23. 11. 2025, 12.30
1 minuta
Smučarski skoki, Lillehammer, ženske
V živo: Nika Prevc v prvi seriji 128 metrov, bo dovolj za izjemno Japonko?
"Vem, da zmorem več in upam, da to lahko dokažem že jutri," je po sobotnem 15. mestu na prvi posamični tekmi nove sezone v Lillehammerju dejala branilka kristalnega globusa Nika Prevc. V prvi seriji nedeljske tekme je skočila 128 metrov (129,7 točke) in bo med najboljšimi po prvem skoku. Najboljše s sobotne tekme so še na zaletni rampi.
V soboto je prvič v svetovnem pokalu zmagala Nozomi Marujama. Nika Prevc je na dopoldanskih kvalifikacijah skočila 127,5 metra (116,4 točke), kar je bil sedmi izid. Znova je bila razred zase sobotna zmagovalka Japonka Nozomi Marujama, ki je s kar štiri mest nižjega zaletišča skočila 134 metrov in tako dobila precej dodatnih točk (skupaj 148,9 točke). Kanadčanka Abigail Strate je pristala pri 133 metrih, a imela na drugem mestu kar 27 točk manj. Tekmo so si od petih Slovenk izborile še Nika Vodan z 19. rezultatom (120 m), Katra Komar, ki je bila 23. (118 m) in njena sestra Tinkara Komar kot 39. (110,5 m). Tako kot v soboto je brez nastopa na tekmi ostala Maja Kovačič (96,5 m).
Smučarski skoki, Lillehammer, druga posamična tekma: