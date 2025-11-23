Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., S. K.

Nedelja,
23. 11. 2025,
12.30

Osveženo pred

1 minuta

Smučarski skoki, Lillehammer, ženske

V živo: Nika Prevc v prvi seriji 128 metrov, bo dovolj za izjemno Japonko?

Lillehammer Nika Prevc | Nika Prevc je bila včeraj razočarana. Bo danes že pokazala bolj šampionsko formo? | Foto Reuters

Nika Prevc je bila včeraj razočarana. Bo danes že pokazala bolj šampionsko formo?

Foto: Reuters

"Vem, da zmorem več in upam, da to lahko dokažem že jutri," je po sobotnem 15. mestu na prvi posamični tekmi nove sezone v Lillehammerju dejala branilka kristalnega globusa Nika Prevc. V prvi seriji nedeljske tekme je skočila 128 metrov (129,7 točke) in bo med najboljšimi po prvem skoku. Najboljše s sobotne tekme so še na zaletni rampi.

Lillehammer Nika Vodan
Sportal V težkih pogojih prva zmaga Marujame, najboljša Slovenka Nika Vodan

V soboto je prvič v svetovnem pokalu zmagala Nozomi Marujama. | Foto: Reuters V soboto je prvič v svetovnem pokalu zmagala Nozomi Marujama. Foto: Reuters Nika Prevc je na dopoldanskih kvalifikacijah skočila 127,5 metra (116,4 točke), kar je bil sedmi izid. Znova je bila razred zase sobotna zmagovalka Japonka Nozomi Marujama, ki je s kar štiri mest nižjega zaletišča skočila 134 metrov in tako dobila precej dodatnih točk (skupaj 148,9 točke). Kanadčanka Abigail Strate je pristala pri 133 metrih, a imela na drugem mestu kar 27 točk manj. Tekmo so si od petih Slovenk izborile še Nika Vodan z 19. rezultatom (120 m), Katra Komar, ki je bila 23. (118 m) in njena sestra Tinkara Komar kot 39. (110,5 m). Tako kot v soboto je brez nastopa na tekmi ostala Maja Kovačič (96,5 m).

Smučarski skoki, Lillehammer, druga posamična tekma:

Svetovni pokal se bo nadaljeval v Falunu na Švedsko, kjer bosta 28. in 30. novembra tekmi na mali in veliki skakalnici, skakalke pa se nato selijo v Wislo na Poljsko (tekmi bosta 4. in 5. decembra).
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc tik pod stopničkami, Lanišek in Zajc v deseterici
