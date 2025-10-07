Zdolšek: KPK je po treh letih Golobu pustila le očitek o dveh SMS-sporočilih

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je pripravila nov osnutek ugotovitev v zadevi Bobnar, ki se nanaša na domnevne nedovoljene pritiske premierja Roberta Goloba na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Po besedah premierjevega odvetnika Stojana Zdolška je komisija izrek osnutka spremenila in obseg očitkov močno skrčila.

Zdolšek je za N1 potrdil, da je KPK v novem osnutku Golobu očitala le dve sporočili, v katerih naj bi premier zapisal, da je "resno zaskrbljen nad kadrovsko sliko v policiji" in da se "dogovor ni izvršil".

"Komisija je po treh letih od šestih očitkov, ki so bili navedeni v predlogu za uvedbo postopka, pristala pri enem očitku, sestavljenem iz dveh SMS-sporočil," je povedal Zdolšek. Dodal je, da je KPK glede vseh drugih očitkov postopek ustavila.

Premier in njegov odvetnik imata zdaj 15 delovnih dni, da se na osnutek ugotovitev pisno odzoveta. "Gre za minoren in neutemeljen očitek, ki služi le opravičevanju nepotrebnega postopka," je dejal Zdolšek.

Preiskava se je večkrat zapletla

KPK je preiskavo proti premierju Golobu v zadevi Bobnar uvedla novembra 2023, a jo januarja letos začasno ustavila, ker premierju ni mogla omogočiti vpogleda v spis. Ta je bil namreč del predkazenskega postopka policije in tožilstva.

Preiskava se je nadaljevala šele konec avgusta, ko je specializirano državno tožilstvo KPK sporočilo, da lahko omogoči vpogled. Vmes je postopek dodatno zapletla zahteva za izločitev namestnika predsednika KPK Simona Savskega, ki jo je vložil premierjev odvetnik. Zdolšek je trdil, da Savski zaradi objave na Facebooku o političnih vplivih na policijo ne more biti nepristranski.

Če bi bila zahteva sprejeta, bi senat KPK postal neoperativen, saj se je iz postopka že prej izločil tudi predsednik komisije Robert Šumi. Ko je Savskemu 1. avgusta potekel mandat, je njegovo mesto prevzela Tina Divjak, s čimer je razlog za izločitev odpadel.

Tožilstvo zahtevalo sodno preiskavo proti Golobu

Zadeva Bobnar ima tudi kazenskopravni epilog. Specializirano državno tožilstvo je prejšnjo sredo na ljubljansko okrožno sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti premierju Golobu zaradi očitkov nekdanje ministrice.

Kot so pojasnili na tožilstvu, je glavno nosilko primera Bojano Podgorelec, ki se je 1. oktobra upokojila, nasledila Blanka Žgajnar, ki je v postopku sodelovala že prej kot stranska nosilka.