Premierjev kabinet: Nihče ni nad zakonom

Premier Robert Golob bo v celoti sodeloval s pristojnimi organi, so ob novici, da je specializirano državno tožilstvo vložilo zahtevo za sodno preiskavo v zadevi Bobnar, sporočili iz premierjevega kabineta. Ob tem so izpostavili, da pravna država deluje in nihče ni nad zakonom.

Specializirano državno tožilstvo je v četrtek na okrožno sodišče v Ljubljani vložilo zahtevo za sodno preiskavo zoper eno fizično osebo, in sicer zaradi kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje po 264. členu kazenskega zakonika, so potrdili na tožilstvu.

Kot so danes sporočili iz kabineta predsednika vlade, je zahteva za sodno preiskavo vložena zoper predsednika vlade, očitajo pa mu domnevno vmešavanje v delo policije.

V kabinetu predsednika vlade so ob tem izpostavili, da bo Golob, če bo do preiskave prišlo, s pristojnimi organi v celoti sodeloval, saj je pravna država v demokraciji temelj enakosti vseh pred zakonom.

"Ena ključnih zavez te vlade je bila ponovna vzpostavitev pravne države, kar smo izpolnili. Pravna država deluje, nihče v naši državi ni nad zakonom," ugotavljajo.

Se je premier vmešaval?

Gre za očitke o domnevnem nedopustnem vmešavanju v delo policije, ki jih je proti premierju nanizala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar. Pred letom dni je policija na specializirano državno tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper premierja Goloba zaradi suma omenjenega kaznivega dejanja.

Golob je že tedaj očitke zavrnil, njegov odvetnik Stojan Zdolšek pa je tudi v prvem četrtkovem odzivu dejal, da je zahteva za sodno preiskavo neutemeljena. To bo zagovarjal tudi pred preiskovalnim sodnikom, ki lahko že pred sprejetjem sklepa o tem, ali uvede sodno preiskavo ali ne, Goloba tudi zasliši.

Tožilstvo bi lahko ovadbo policije zavrglo, lahko bi vložilo neposredno obtožbo, odločilo pa se je vložiti zahtevo za sodno preiskavo. Zdolšek je sicer ocenil, da je možno, da je tožilstvo v dvomih in se je zato odločilo, da prepusti odločitev sodišču.

Na komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) pa so za STA pojasnili, da vložena zahteva za sodno preiskavo ne vpliva na postopek preiskave v zadevi Bobnar, ki jo na KPK vodijo zoper predsednika vlade. Ta je v zaključni fazi, več pa trenutno ne morejo razkriti, so dodali.