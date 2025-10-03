Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Petek,
3. 10. 2025,
15.25

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
preiskava tožilstvo KPK Tatjana Bobnar Robert Golob Robert Golob

Petek, 3. 10. 2025, 15.25

22 minut

Premierjev kabinet: Nihče ni nad zakonom

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Robert Golob | Foto STA

Foto: STA

Premier Robert Golob bo v celoti sodeloval s pristojnimi organi, so ob novici, da je specializirano državno tožilstvo vložilo zahtevo za sodno preiskavo v zadevi Bobnar, sporočili iz premierjevega kabineta. Ob tem so izpostavili, da pravna država deluje in nihče ni nad zakonom.

Specializirano državno tožilstvo je v četrtek na okrožno sodišče v Ljubljani vložilo zahtevo za sodno preiskavo zoper eno fizično osebo, in sicer zaradi kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje po 264. členu kazenskega zakonika, so potrdili na tožilstvu.

Kot so danes sporočili iz kabineta predsednika vlade, je zahteva za sodno preiskavo vložena zoper predsednika vlade, očitajo pa mu domnevno vmešavanje v delo policije.

V kabinetu predsednika vlade so ob tem izpostavili, da bo Golob, če bo do preiskave prišlo, s pristojnimi organi v celoti sodeloval, saj je pravna država v demokraciji temelj enakosti vseh pred zakonom.

"Ena ključnih zavez te vlade je bila ponovna vzpostavitev pravne države, kar smo izpolnili. Pravna država deluje, nihče v naši državi ni nad zakonom," ugotavljajo.

Robert Golob
Novice Golobov odvetnik: Zahteva za sodno preiskavo je neutemeljena

Se je premier vmešaval?

Gre za očitke o domnevnem nedopustnem vmešavanju v delo policije, ki jih je proti premierju nanizala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar. Pred letom dni je policija na specializirano državno tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper premierja Goloba zaradi suma omenjenega kaznivega dejanja.

Golob je že tedaj očitke zavrnil, njegov odvetnik Stojan Zdolšek pa je tudi v prvem četrtkovem odzivu dejal, da je zahteva za sodno preiskavo neutemeljena. To bo zagovarjal tudi pred preiskovalnim sodnikom, ki lahko že pred sprejetjem sklepa o tem, ali uvede sodno preiskavo ali ne, Goloba tudi zasliši.

Tožilstvo bi lahko ovadbo policije zavrglo, lahko bi vložilo neposredno obtožbo, odločilo pa se je vložiti zahtevo za sodno preiskavo. Zdolšek je sicer ocenil, da je možno, da je tožilstvo v dvomih in se je zato odločilo, da prepusti odločitev sodišču.

Na komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) pa so za STA pojasnili, da vložena zahteva za sodno preiskavo ne vpliva na postopek preiskave v zadevi Bobnar, ki jo na KPK vodijo zoper predsednika vlade. Ta je v zaključni fazi, več pa trenutno ne morejo razkriti, so dodali.

Miha Šepec
Novice Šepec: Tožilstvo nima dokazov, KPK brez resnih pristojnosti
Robert Golob
Novice Golob za Siol: Koliko moči in srčnosti je v tem narodu
Janez Janša, Robert Golob
Novice Golob v tesnem dvoboju z Janšo #anketa
preiskava tožilstvo KPK Tatjana Bobnar Robert Golob Robert Golob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.