R. K.

2. 10. 2025,
17.46

Četrtek, 2. 10. 2025, 17.46

Tožilstvo vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti Golobu v zadevi Bobnar

R. K.

Robert Golob | Foto Vlada Republike Slovenije

Foto: Vlada Republike Slovenije

Specializirano državno tožilstvo je na Okrožno sodišče v Ljubljani danes vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti predsedniku vlade Robertu Golobu v zadevi Bobnar, poroča N1.

Zahteva za sodno preiskavo se nanaša na očitke o domnevnem nedopustnem vmešavanju predsednika vlade Roberta Goloba v delo Policije, ki jih je premierju očitala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar

Po sporu s premierjem je Bobnar z mesta notranje ministrice odstopila decembra 2022. Takrat je Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) nanizala očitke o domnevnih političnih pritiskih na Policijo. Golob je očitke večkrat zavrnil.

