Kenijska maratonka Ruth Chepngetich, svetovna rekorderka, ki je čas 2:09,57 postavila lani v Chicagu, naslednja tri leta ne bo smela tekmovati zaradi dopinških kršitev.

Kazen prepovedi nastopanja ji je izrekla enota za integriteto v atletiki (AIU), potem ko ji je julija že izdala začasni suspenz. Zdaj so kazen potrdili, obenem so napovedali še dodatne preiskave, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V telesu afriške dolgoprogašice so na testu, ki so ga opravili 3. aprila letos, odkrili sledi prepovedanega diuretika hidroklorotiazida, slednji lahko deluje tudi kot sredstvo za prikrivanje uporabe drugih prepovedanih snovi v športu.

Tridesetletna Kenijka je svetovni rekord postavila oktobra lani v Chicagu, ko je 42 km in 195 metrov dolgo traso pretekla v času 2:09,56 ure. Kot prva tekačica se je spustila pod mejo 2:10 ure, rekord pa bo ostal v veljavi kljub današnji kazni, saj ga je dosegla pred datumom, ko so jo ujeli na dopinškem testu.

Kot je zapisala dpa, je Kenijka sprva zanikala uporabo sredstva, pozneje pa je krivdo za pozitiven test prevalila na sredstvo proti prehladu, ki ga je zaužila dva dni pred testiranjem. AIU je njen prekršek označila za "posredni namen" in sprva zahtevala štiriletno prepoved nastopanja.

Ker je športnica nato očitane kršitve le priznala, so ji kazen znižali za eno leto, a so se zdaj zanjo pojavile nove težave. Ko je namreč preiskovalcem po telefonu posredovala dokaze o tem, kaj je jemala, so posumili, da je morda že pred tem uporabljala prepovedana sredstva, zato so sklenili, da bodo preiskavo še razširili.

"Odločitev je morda razočaranje za tiste, ki so zaupali tej atletinji, a je obenem dokaz, da sistem deluje. Nihče ni nad pravili," je ob tem dejal vodja AIU Brett Clothier.

Preberite še: