Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
23. 10. 2025,
17.54

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Kenija doping maraton Ruth Chepngetich

Četrtek, 23. 10. 2025, 17.54

28 minut

Ruth Chepngetich

Svetovni rekorderki v maratonu tri leta prepovedi nastopanja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ruth Chepngetich | Ruth Chepngetich je lani v Chicagu postavila rekord, zdaj se je znašla v težavah. | Foto Reuters

Ruth Chepngetich je lani v Chicagu postavila rekord, zdaj se je znašla v težavah.

Foto: Reuters

Kenijska maratonka Ruth Chepngetich, svetovna rekorderka, ki je čas 2:09,57 postavila lani v Chicagu, naslednja tri leta ne bo smela tekmovati zaradi dopinških kršitev.

Kazen prepovedi nastopanja ji je izrekla enota za integriteto v atletiki (AIU), potem ko ji je julija že izdala začasni suspenz. Zdaj so kazen potrdili, obenem so napovedali še dodatne preiskave, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V telesu afriške dolgoprogašice so na testu, ki so ga opravili 3. aprila letos, odkrili sledi prepovedanega diuretika hidroklorotiazida, slednji lahko deluje tudi kot sredstvo za prikrivanje uporabe drugih prepovedanih snovi v športu.

Tridesetletna Kenijka je svetovni rekord postavila oktobra lani v Chicagu, ko je 42 km in 195 metrov dolgo traso pretekla v času 2:09,56 ure. Kot prva tekačica se je spustila pod mejo 2:10 ure, rekord pa bo ostal v veljavi kljub današnji kazni, saj ga je dosegla pred datumom, ko so jo ujeli na dopinškem testu.

Kot je zapisala dpa, je Kenijka sprva zanikala uporabo sredstva, pozneje pa je krivdo za pozitiven test prevalila na sredstvo proti prehladu, ki ga je zaužila dva dni pred testiranjem. AIU je njen prekršek označila za "posredni namen" in sprva zahtevala štiriletno prepoved nastopanja.

Ker je športnica nato očitane kršitve le priznala, so ji kazen znižali za eno leto, a so se zdaj zanjo pojavile nove težave. Ko je namreč preiskovalcem po telefonu posredovala dokaze o tem, kaj je jemala, so posumili, da je morda že pred tem uporabljala prepovedana sredstva, zato so sklenili, da bodo preiskavo še razširili.

"Odločitev je morda razočaranje za tiste, ki so zaupali tej atletinji, a je obenem dokaz, da sistem deluje. Nihče ni nad pravili," je ob tem dejal vodja AIU Brett Clothier.

Preberite še:

Znani na ljubljanskem maratonu
Trendi Kdo so znani Slovenci, ki so tekli na ljubljanskem maratonu?
Kazimira Lužnik
Sportal Najstarejša udeleženka Ljubljanskega maratona: Če ne bi tekla, me najbrž ne bi bilo več tukaj
Maraton lj
Sportal Najboljši Slovenki ločilo le 31 sekund, zmagovalka se je borila s krči
Maraton lj
Sportal Njegovi vrstniki so že v rekreativnih vodah, on pa še kar vztraja #video
Anže Zavrl, Gadi
Sportal Poseben rekord na ljubljanskem maratonu
Maraton lj
Sportal Maratonska zmaga v Etiopijo, Kobe, Kokalj, Lukan in Botolin rekordno #video
Kenija doping maraton Ruth Chepngetich
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.