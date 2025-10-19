V živo: Etiopijec zmagovalec maratona v Ljubljani; Kobe, Kokalj, Lukan in Botolin rekordno #video

Foto: Aleš Fevžer

V ŽIVO Z LJUBLJANSKEGA MARATONA:



11.47 - Najboljši slovenski čas v ženski konkurenci je s časom 2:22:45 osvojila Saša Pisk, ki je postala tudi državna prvakinja v maratonu.



11.30 - V cilju je tudi najhitrejša maratonka. Etiopijka Tigist Gezahagn Menigstu je slavila s časom 2:22:46 in tako za dobro minuto ugnala Kenijko Brillian Jepkorir Kipkoech. Na tretjem mestu je za skoraj pet minut zaostala še ena Kenijka Janet Ruguru Gichumbi. Na prvo Slovenko še čakamo ...



11.20 - V cilju maratonske razdalje je tudi najhitrejši Slovenec Primož Kobe, ki je s časom 2:17:03 znova popravil slovenski rekord trase ljubljanskega maratona. Lani je tekel 2:18:21. 44-letni Novomeščan je skupno zasedel 7. mesto, hkrati pa je osvojil tudi naslov državnega prvaka v kraljevski razdalji.

11.10 - Dočakali smo tudi najhitrejšega maratonca 29. NLB Ljubljanskega maratona. To je Etiopijec Abadi Gebresilase Haftamu, ki je zmagal s časom 2:06:52 in ni uspel ogroziti rekorda proge, kar smo letos doživeli na krajših razdaljah. Enaindvajsetletnik je letos aprila slavil na dunajskem maratonu, kjer je postal najmlajši zmagovalec, ta uspeh je ponovil tudi v Ljubljani, potem ko se je v zadnjih kilometrih otresel še zadnjega tekmeca.

10.30 - V cilju je tudi najhitrejša tekačica v polmaratonu. Najhitrejša je bila Avstrijka Barbara Bischof (1:20:04), ki je zmagala pred Madžarko Fruzsino Bakonyi. Na tretjem mestu je končala najboljša Slovenka Dora Suljanović (1:21:27). Tekačice se niso približale rekordu Helene Javornik, ki je leta 2002 na ulicah prestolnice tekla 1:11:45.

10.15 - V cilju so tudi najhitrejši v polmaratonu. Jan Kokalj (Mizuno Slovenija), ki je večji del proge pretekel z afriškimi maratonci, je s časom 1:02:59 postavil nov rekord proge! Čestitke!



Kokalj je zmagal s časom 1:02:59 in s tem za dobro minuto popravil rekord proge na ljubljanskih maratonih. Blizu je bil tudi državnega rekorda. Kokalj je za minuto in devet sekund izboljšal rekord trase Madžara Leventeja Szemereija (1:04:08) iz leta 2022. Tokrat je za več kot dve minuti ugnal lanskega zmagovalca Jakoba Medveda (1:05:17), tretji je bil Timotej Bečan (1:08:10).





Kokalj v preteklosti že zmagoval na ljubljanskem maratonu, med letoma 2017 in 2019 je bil trikrat zaporedoma najhitrejši na 10-kilometrski preizkušnji. Na svojem prvem polmaratonu pa je že vpisal tudi prvo zmago.

Postal je prvi, ki je imel v Ljubljani na 20. kilometru polmaratona čas pod eno uro, kazalo mu je dobro tudi za državni rekord, a je na koncu za tem zaostal za deset sekund. Slovenski rekord v polmaratonu ima sicer v lasti njegov trener Roman Kejžar, ki je leta 2000 v Ferrari tekel 1:02:49.

Foto: Bojan Puhek

"To je bil izjemen tek. Moj debitantski nastop, pogoji so bili fenomenalni, prav tako tekači iz Kenije in Etiopije in vse to sem izkoristil sebi v prid. Pričakoval sem rezultat pod uro in petimi minutami, tako so kazali tudi treningi, vendar se mi je očitno danes vse 'poklopilo'," je v cilju dejal 28-letni tekač. "Iskreno povedano, danes nisem napadal rekorda, na koncu mi je zmanjkalo deset sekund. Mogoče mi bo to uspelo naslednje leto. Zadovoljen sem. Vedel sem, da sem zelo dobro pripravljen, da se lahko borim za zmago. Napadel sem iz ozadja in to se je uresničilo," je dodal Kokalj.

Maratona za zdaj še nima v mislih: "Komaj šele prihajam s steze. Malo se bom usmeril še v tek na pet in deset kilometrov, in seveda 21. V roku verjetno dveh let bom tekel tudi maraton."

Jan Kokalj je z izjemnim časom postavil nov rekord polmaratona na ljubljanskem tekaškem prazniku. Foto: Bojan Puhek

Tudije v cilju žarela od ponosa. Lanski rekord je popravila za skoraj minuto, lani je namreč tekla 31:49. Ob tem je za slabe pol minute zgrešila svoj slovenski rekord (30:26), ki ga je tekla februarja letos v Castellonu.

"Danes sem odtekla tako, kot sem načrtovala. Kot sem napovedala pred začetkom, sem šla od starta do cilja na polno, saj me čez en teden čaka prvi polmaraton. Danes je bil to test forme, mislim, da bo trener zelo zadovoljen. Sama sem zelo zadovoljna z današnjo predstavo. Proga tukaj ni najhitrejša, a se mi zdi da moj rezultat ni tako počasen," je tekmo povzela Lukan.

Klara Lukan: Vsakič, ko mi je kdo zaploskal, navijal zame, me je to še dodatno spodbudilo in potem tudi vsi dvomi izginejo in sem se lahko še bolj priganjala. Vesela sem tudi, da sem imela ob sebi množico fantov, da smo se malo izmenjavali v tempu in je bilo vse skupaj bolj dinamično. Foto: Bojan Puhek "Nisem si upala zastavljati časovne meje, ampak sem si samo rekla, da se moram potruditi, da bo lahko tudi trener ocenil, v kakšni formi sem za naslednjo tekmo. Iskreno si nisem mislila, da bom minuto hitrejša kot lani, ampak vse kaže, da sem v formi," je dodala o svojem novem krepko izboljšanem rekordu proge.

Tudi njej so ob progi pomagali navijači, pomagala pa ji je tudi skupina tekačev, s katerimi je pretekla večino trase.



"Vsakič, ko mi je kdo zaploskal, navijal zame, me je to še dodatno spodbudilo in potem tudi vsi dvomi izginejo in sem se lahko še bolj priganjala. Vesela sem tudi, da sem imela ob sebi množico fantov, da smo se malo izmenjavali v tempu in je bilo vse skupaj bolj dinamično. Samostojen tek zna biti kar naporen, sploh na tako dolgi razdalji, tako da sem zelo vesela, da sem imela ob sebi moško tekaško družbo. Spodbuda ob progi pa mi je tudi dala dodatno moč."

Foto: Bojan Puhek 9.20 - Vid Botolin je bil v cilju izjemno zadovoljen. "Zagotovo je bil državni rekord glavni cilj. Ampak ob teh jutranjih urah ter kar precejšnem mrazu, poleg tega sem imel pomoč zajčka kakšen kilometer manj, kot smo pričakovali, je na koncu to super rezultat. O tem, da bom zmagal, sem bil prepričan že pred startom. Ampak osredotočil sem se predvsem na to, da se, ko se narekovalec ritma odcepi, maksimalno sprostim, hkrati pa garam do konca," je v cilju povedal Botolin.

"Če mogoče najdemo kakšno dirko, kjer bo okoli mene več boljših oziroma konkurenčnih tekačev, se potem brez težav odteče državni rekord," je še dejal član celjskega Kladivarja in dodal, da so ga v zadnjih kilometrih dvignili tudi navijači ob progi. Trenutni slovenski rekord na 10 km ima Romeo Živko, ko je leta 1989 v Bolzanu tekel 29:05 minute.

Foto: Bojan Puhek

Imamo zmagovalca teka na 10 km! V moški konkurenci jezmagal pred Belgijcem Thibaultom De Rijdtom (30:10) in Markom Bogatajem (30:52).pa je za minuto ugnala Lizo Šajn (31:56) in Marušo Mišmaš Zrimšek (34:05).

Tako Botolin kot Lukan sta na 10-kilometrski preizkušnji slavila še tretje leto zapovrstjo. Botolin je lani poskrbel za prvi tek pod pol ure, lanski rekord proge pa je izboljšal za deset sekund. S tem je popravil tudi svoj lanski državni rekord med mlajšimi člani.

- Dobro jutro. Odštevanje do 29. ljubljanskega maratona je končano. Ob 8. uri so na Slovenski cesti pred Figovcem startali tekači na 10 km, ob 9. uri pa bo začetek maratona in polmaratona. Cilj je na Kongresnem trgu v Ljubljani. Pestro tekaško dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo. Prve utrinke s proge si lahko ogledate v spodnji galeriji.